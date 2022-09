PILLOLE DI GOSSIP – UN DIAVOLO PER CABELLO (VICTORIA) A “VERISSIMO”: ERO PAZZA DI PIER SILVIO BERLUSCONI. HO LIMONATO CHIUNQUE E L’UNICO CHE NON HO LIMONATO È LUI. NON SI PUÒ TOCCARE? NEMMENO UNA GAG? SECONDO ME LA TOFFANIN ADESSO MI ASPETTA QUI FUORI PER FARMELA PAGARE" – IL RITOCCHINO DI ILARY BLASI, L’INCAZZATURA DI BELEN. E GABRIEL GARKO…

“Senti Silvia io ti devo confessare una cosa particolare. Te la devo proprio confessare. Tra le tante cose che guardavo quando ero più piccola c’era ovviamente Drive In. Bene, io ero pazza davvero di Pier Silvio. Dov’è adesso Pier Silvio? Allora?! Ho limonato chiunque e l’unico che non ho limonato è lui. Non si può toccare? Nemmeno una gag? Secondo me la Toffanin adesso mi aspetta qui fuori per farmela pagare”. Victoria Cabello a Verissimo ospite di Silvia Toffanin che se la rideva.

Come se niente stesse accadendo Ilary Blasi pubblica su Instagram la sua seduta in un centro estetico in cui si è recata per sottoporsi ad un trattamento alle labbra. Foto e video mostrano il procedimento e il risultato , evidente nell'immagine finale dove Ilary si mostra accanto alla titolare del centro estetico . Un post da Influencer o una strategia decisa a tavolino?

“Il sogno di diventare padre? Ce l’ho, non lo escludo e mi piacerebbe. Per un uomo è diverso, anche a 50, 52 anni si può avere tranquillamente un figlio. Per me è un pensiero che rimane lì, non è una cosa imminente”. Ma il bel Gabriel Garko non sa che anche una donna a quella età può ancora diventare mamma?

Ci poteva mancare l’ecologista Giovanni Ciacci pronto a varcare la porta del Grande Fratello Vip (?): “Aerei? Non mandatemi aerei! Uno perché gli aerei inquinano e poi se volete spendere fate una donazione, anche di un euro, a qualsiasi associazione per la ricerca, che è tanto tanto più utile. Adesso facciamo rumore! Spero di rivedervi il più tardi possibile”.

Ma non può seguire le orme del suo Stefano Di Martino sempre impassibile e sorridente? Belen Rodriguez in aeroporto con la piccola Luna Marie, avuto da Antonino Spinalbese diventato vip per questo, si è incazzata con i fotografi che l’ avevano circondata e ha chiamato il personale per allontanarli, ma niente da fare. Dopo avrebbe chiamato anche le forze dell’ordine, ma niente. Alla fine si é rassegnata.

É una delle coppie più unite, prolifiche e glamour, amate e seguite non solo di Hollywood, ma dello star system mondiale.Blake Lively e Ryan Reynolds, insieme da 10 anni, hanno appena fatto sapere ai fan che diventeranno genitori per la quarta volta.

Quasi duecento invitati alle nozze tra Marcell Jacobs e Nicole Daza a Torre San Marco a Gardone Riviera. La famiglia di lui era quasi al completo : mancava solo Lamont Jacobs, il padre di Marcell che, dopo averlo abbandonato da piccolo insieme alla mamma Viviana, ha fatto bene a rimanere a casa.

Domani ti inizia il Grande Fratello Vip. Ecco il cast femminile: Carolina Marconi, Wilma Goich, Patrizia Rossetti, Ginevra Lamborghini, Elenoire Ferruzzi, Pamela Prati, Sofia Giaele De Dona, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Sara Manfuso, Gegia e Cristina Quaranta. Quello maschile è composto da Giovanni Ciacci, Edoardo Donnamaria, Charlie Gnocchi, Antonino Spinalbese, George Ciupilan, Attilio Romita, Amaurys Perez, Luca Salatino, Marco Bellavia, Daniele Del Moro e Alberto De Pisis. Occhio a quest’ ultimo , un ragazzo amato dal jet set .

Dopo il suo primo Grande Fratello da sconosciuto tre anni fa, che l’ha visto piazzarsi quarto, e dopo l’esperienza sul trono di Uomini e Donne dove ha cercato l’amore senza riuscirci nel dating show di Maria De Filippi, Daniele Dal Moro sta per varcare di nuovo la «porta rossa» della casa del Grande Fratello Vip. Il ragazzo è figlio del deputato Gianni Dal Moro. Alla domanda “ Sei veramente gay?“, Daniele risposto con un secco “sì”. Alle domande successive, ha però rivelato acuni dettagli della sua donna ideale.

Chi é lo sportivo che continua a far stragi di cuori tra le donne dello spettacolo, in pratica un seduttore seriale. La sua grande dote é nascosta. Aiutino: non bagnatelo dopo mezzanotte…