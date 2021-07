Ivan Rota per Dagospia

Marisela Federici, grande dama sei salotti cultural-modani di Roma questa volta si é arrabbiata: ospite a Estate in Diretta, per divergenze di idee con un ospite presente abbastanza volgare, prima dell’ inizio della diretta, giá microfonata, si é alzata e se ne é andata. Una signora come Marisela va trattata con i guanti.

Si dice sia sempre più incandescente il clima nel backstage del programma Dedicato condotto da Serena Autieri. Enrico Grisello, marito di Serena è spesso al fianco della moglie nelle occasioni mondane e in tournée, dietro le quinte oppure seduto in platea a sostenerla e applaudirla. Dicono che la coppia non avrebbe un buon rapporto con nessuno. Non saluterebbero nemmeno, secondo decine di indiscrezioni. Se fosse vero, perché?

Che cosa hanno in comune Carla Bruni e Cristiano Malgioglio? Cantano ai matrimoni. Ultimo matrimonio dove si é esibita l’ex prémière dame quello di Marco Verratti, che dopo nemmeno due giorni dalla vincita agli Europei 2020 ha sposato Jessica Aida. Il prossimo per la Malgy, quello del suo personal trainer turco che gestisce una palestra nel cuore di Istambul. A quando tra Carlá e Cristiano? Magari a un compleanno...

Luca Bernardo,candidato sindaco del centrodestra a Milano, pare non si limiti a promuoversi istituzionalmente, ma sembra che voglia anche il sostegno di alcune dame milanesi non snob. Non nuove Madame de Staël, ma emule di Marta Marzotto e Maria Angiolillo. Ebbene sì, a Milano i salotti che possono appoggiare un politico esistono ancora.

Famiglia allargata. Pierpaolo Petrelli, secondo classificato al GF Vip e prossimo concorrente di Tale e Quale Show, e Ariadna Romero hanno festeggiato il quarto compleanno del loro bimbo, Leonardo Petrelli. Una festa intima alla quale ha preso parte anche Giulia Salemi, nuova compagna di Pretelli, che ha deciso di non mostrarsi in foto e di condividere le immagini del piccolo con papà Pierpaolo e mamma Ariadna, con la quale sembra avere un bel feeling .

Chiara Ferragni, Fedez e i loro figli Leone e Vittoria sono stati ospiti a Villa Bonomi, una favolosa location sul lago di Como con panorami mozzafiato. Secondo quanto riportato su Instagram dalla stessa influencer l'invito sarebbe arrivato da Vincenzo Dascanio uno dei più famosi flower and event designer, molto conosciuto non solo in Italia. In molti dicono che la coppia stia cercando casa con vista lago a Lallio, regno di George Clooney.

Auguri a Beppe Convertini che oggi festeggia il compleanno. Per il conduttore grande festa a Palazzo Brancaccio a Roma. Oltre a festeggiare i suoi cinquant’anni, Convertini celebra il successo di Uno Weekend con Anna Falchi che ha dichiarato: “Rai1 ha deciso di puntare su di noi, non su di me: su me e Beppe Convertini. Viene riconfermata una coppia vincente dopo l’esperienza dell’anno scorso. Ci tengo a dirlo, perché io e Beppe viaggiamo in coppia.” C’é da dire che i due insieme in video “spaccano.

É capitato spesso che a Eros Ramazzotti venissero attribuiti flirt inventati, ascoltando lui. Questa volta, però, al cantante sarebbe stato attribuito un flirt con una ragazza che di certo non passa inosservata data la sua giovane età. Si tratterebbe di Marta Delogu, giovane modella 22 enne. Ecco cosa scrive la popstar: “Cari amici vicini e lontani, ricordatevi che la verità sta sempre in mezzo. Tutto quello che leggete sono ca*ate, più lontane che vicine. Mi riferisco a quelle che vi colpiscono maggiormente: sono tutte cavolate. Con tutto quello che succede, ci attacchiamo a questo.“ E anche Marta Delogu, più giovane di Aurora, figlia di Eros, la definisce una fake news.

Chissà se Maria Elena Boschi di cui le foto e i commenti Instagram testimoniano l’amore per Giulio Berruti, ha visto il film che lui ha interpretato “Goltzius and the Pelican Company” diretto dal grande Peter Greenway: vi appare quasi sempre nudo in pose lascive e anche in guépière. Il film ha purtroppo una cattiva distribuzione e pochi lo hanno visto. Ma ci sono le foto. E che foto...

Gli internauti di sono scatenati contro Diana Del Bufalo. L’attrice e cantante si ritrova al centro delle critiche per aver rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il catcalling. In alcune Instagram Stories, infatti, l’attrice ha svaccato sul tema tanto delicato con queste parole:’Sarà che io sono una delle pochissime donne a cui piace il catcalling…”

Gianni Sperti, opinionista storico di Uomini e Donne, tiene molto alla sua vita privata, ma a quanto pare è un’impresa difficile. Ecco ora una indiscrezione. L’opinionista, in più di un’occasione, si sarebbe infatuato di alcuni volti noti di UeD. Ecco cosa dice: “Ha spesso avuto sbandate per qualche tronista e corteggiatore”. Non ha fatto nomi, e questo sicuramente non ha fatto che aumentare ancora di più la curiosità dei fans. Ora si aspettano i nomi...

Il 7 e 8 agosto torna a Noto la settima edizione del festival di informazione lgbt+ “Giacinto Festival” curata anche quest’anno dall’attore Luigi Tabita. Tema di questa edizione “la resistenza” in riferimento anche alla Legge Zan tanto dibattuta in questi mesi. Tante attività e ospiti, tra questi Selvaggia Lucarelli e Gianmarco Negri, primo sindaco transgender d’Italia.

L’ex Miss Italia Manila Nazzaro si aggiunge al folto gruppo di nomi del cast del Grande Fratello Vip ( ormai sembra una colonia). Gli altri nomi sono Katia Ricciarelli, Barbara Bouchet,Anna Lou Castoldi, figli di Morgan e Asia Argento, Miriana Trevisan, Giovanni Ciacci, Manuel Bortuzzo,Francesca Cipriani. Di Gabriel Garko nessuna notizia: pare che il cachet richiesto sia esorbitante. Si parla anche di Sandra Milo e della rediviva Ainett Stephens: dopo la “gatta morta” Marina La Rosa, ecco la “gatta nera” di “Bonolisiana” memoria.

Chi é quell’esuberante ragazzo ( non italiano) che ha fatto la “gavetta” in un locale di Milano e poi ha dato una svolta alla sua vita grazie all’ incontro con un imprenditore baffuto che ha avuto a che fare con i “monti”?

