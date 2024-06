chiara ferragni fedez

Ivan Rota per Dagospia

La frecciata di Fedez a Chaira Ferragni (e famiglia): “Sanremo 2025? Con l'idea giusta ci tornerei. E poi finalmente sarei libero di fare il cazzo che voglio». Evidente un riferimento a Sanremo 2023, un’edizione che aveva scatenato una forte crisi con Chiara Ferragni, co-conduttrice al fianco di Amadeus.

Sempre Fedez, su Twitch in una diretta realizzata con GrenBaud:“Tutta questa retorica dell' "hanno visto con una ragazza più giovane"!

Ma come, se una ragazza esce con un ragazzo più giovane e fa la torta con scritto che figo il mio fidanzato dieci anni di meno è una grande. E se lo fa un uomo sei un viscido pezzo di merda ?”. La frecciatina é verso la cognata Valentina Ferragni che sulla torta di compleanno aveva scritto: “31 ma ancora rimorchio i 2000“. Il 2000 in questione era il giovane fidanzato Matteo Napoletano.

“Chi” svela il motivo della presenza sempre piú frequente di Pablo Daniel Osvaldo alle partite interne della Fiorentina. L’ex attaccante della Nazionale avrebbe iniziato una relazione con il volto social del club viola Elena Mannucci. Sarebbe l’ inizio di una nuova vita per il campione dopo la depressione che ha attraversato.

valentina ferragni 56

Nuova vita per Francesca Chillemi? Girano voci sempre più insistenti riguardo una crisi con il marito Stefano Rosso. Deianira Marzano fa il nome di una nuova fiamma: potrebbe trattarsi di Eugenio Grimaldi, rappresentante del gruppo omonimo fondato nel 1947 e specializzato nel settore del trasporto marittimo. L’attrice é peró impegnata per sei mesi sul set della nuova serie di Che Dio ci Aiuti.

Per tutti quelli che si accingono ai provini. Requisiti per vincere i reality nel 2024: non parlare l’italiano. Perla Vatiero al Grande Fratello Vip, Aras Senol a L’Isola dei Famosi. Lui perlomeno é turco…

valentina ferragni

Cuore di mamma. Myrta Merlino, per festeggiare il compleanno della figlia Carlotta, nata dall’ amore con il giornalista Domenico Arcuri, ha pubblicato delle foto insieme con i versi della canzone Fiore di Maggio e un testo pieno d’ emozione: "Tu che sei il mio sole di primavera che illumina, riscalda e consola. Tu che sei i miei ricordi felici di tenerezza, tu che sei i miei momenti gioiosi, le mie scoperte…”

La Rosa che non colsi: “Sara Ricci a Storie di Donne al Bivio confessa a Monica Setta che fece scappare Kim Rossi Stuart dopo un appuntamento galante. Si conobbero sul set di Aldilà delle Nuvole di Michelangelo Antonioni, si rividero a una pièce di Luca Ronconi dove si scambiarono il numero di telefono e si rivedono.

osvaldo45

Dice la Ricci: “Siamo usciti, mi riaccompagna a casa, pensando che io l’avrei fatto salire… E gli ho offerto un bicchiere di latte sotto casa! Non l’ho fatto salire perché avevo i mobili brutti, non era a posto la casa. Oggi non farei più questo errore!”

Kate Middleton é apparsa dopo lungo tempo, ma solo per passeggiate molto brevi. Prosegue, attraverso i social, anche il suo lavoro per la Royal Foundation Business Taskforce for Early Childhood, che il 20 maggio ha pubblicato un nuovo rapporto per incoraggiare le aziende a investire nello sviluppo dei bambini piccoli.

sara ricci

Una nuova coppia. Stiamo parlando dell'ex corteggiatore della tronista Nicole Santinelli, Andrea Foriglio, e Guendalina Canessa, ex concorrente del Grande Fratello ed ex moglie di Daniele Interrante, che ha confermato: “Eh si, è proprio come ha scritto Amedeo Venza, sono ufficialmente fidanzata”.

francesca chillemi elena mannucci kim rossi stuart

osvaldo elena mannucci 66 elena mannucci 34 elena mannucci 32 elena mannucci 45 osvaldo elena mannucci 39