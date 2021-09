PILLOLE DI GOSSIP – GRANDE BORDELLO! KATIA RICCIARELLI E QUEL DETTAGLIO SU ALEX BELLI, DETTO PIPINO IL BREVE: ”HA UN PISELLINO PICCOLO, UNA ROBA PICCOLA. PICCINO PICCIÓ” - LULU' SELASSIE' PRENDE IL PALO DA MANUEL BORTUZZO – L’ANNUS HORRIBILIS DI ILARY E CORONA LA PERCULA: "SOLO FLOP PER LA BLASI" – VOLPE E BRUGANELLI SCATENATE CONTRO LA FICO E LULU' SELASSIE' E LA CIPRIANI SI INCAZZA: "NON SI DEVONO PERMETTERE..."

Ivan Damiano Rota e il Sor Rotella per Dagospia

Alfonso Signorini al GF Vip ha chiesto a Alex Belli di andare con Katia Ricciarelli nella Love Boat (che ha preso il posto della suite). Ci sono rimasti per poco, il tempo per qualche flûte di champagne e poi sono tornati dagli altri concorrenti un pó alticci, soprattutto là Ricciarelli che alla cena notturna di é messa a scherzare sull’esperienza con il ragazzo:“I rapporti sono stati così sfrenati che nemmeno me ne sono accorta. Mi ha sbattuta per terra, in mezzo ai petali di rose rosse. Va bene che è un grande uccello...”

Salvo poi aggiungere mentre Alex Belli si allontanava:” Ha un pisellino piccolo, una roba piccola. Piccino picció . Date quella camera a qualcuno che sia più virile di lui. Però non ditelo a lui perché altrimenti si offende. Signore aiuto, da casa diranno che sono impazzita.Mi sono ubriacata.” E via di questo passo.

Cristiano Malgioglio si é fatto un lifting? In molti se lo chiedono vedendolo a Tale e Quale Show. Non é cosí: il merito del ringiovanimento del cantautore é di Gennaro Marchese, il suo truccatore di fiducia. Nel frattempo la Malgy ha fatto infuriare Alba Parietti, concorrente del programma, che in un lungo video si scaglia contro di lui dicendo che non sopporta le faccine di diniego che fa ogni volta che lei si esibisce.

Tutti a chiedersi come mai Manuel Bortuzzo abbia lasciato la fidanzata dopo la sparatoria che lo ha costretto su una sedia a rotelle. Il ragazzo ha risposto: ”Perché ci siamo lasciati? Perché semplicemente la conoscevo da poco, da qualche giorno prima dell’incidente, e dopo siamo durati otto mesi, ma tu devi pensare che quattro mesi li ho passati in ospedale e in cliniche, non ti immaginare una vita normale.” Ora sta vivendo una storia d’amore all’interno della casa con Lulù Selassié, ma il di lui padre pensa che sia un fuoco di paglia. Lei é troppo possessiva. Vorrebbe dormire con Manuel, ma lui preferisce dormire con Aldo Montano.

Un anno orribile per Ilary Blasi. Il suo programma del giovedì Star in the Star non piace per niente e anche la scorsa puntata non è andata oltre l’11% di share. Un flop che starebbe spingendo l’azienda a pensare di chiudere la trasmissione, forse già giovedì prossimo. Questo format é troppo simile al altri come si é giá detto, da Tale e Quale Show a Il Cantante Mascherato, solo che a Star in the Star i concorrenti sono truccati in modo sciatto. Anche Fabrizio Corona ha detto la sua, visto i suoi burrascosi trascorsi con la Blasi. Ha postato uno screen con i dati d’ascolto del programma con la didascalia: “Solo flop per Ilary Blasi“.

Arrabbiatissimo Alfonso Signorini al GF Vip con Miriana Trevisan che, essendo stata salvata dal pubblico, non decideva chi mandare al televoto tra tre concorrenti. Prima sceglie, pressata, Andrea Casalino, poi ci ripensa e sceglie Gianmaria Antinolfi. Il conduttore chiede in regia e alla Trevisan viene concesso il cambio di idea.

Sempre al GF Vip Adriana Volpe e Sonia Bruganelli ai ferri corti: la Volpe accusa la collega di aver pubblicato una foto con Giancarlo Magalli solo per farle rabbia. Ricordiamo che tra la Volpe e Magalli ci sono stati anni di diatribe e commentacci. La moglie di Bonolis risponde che é stato un caso, lo ha incontrato e hanno fatto una foto, ma in pochi credono a ciò. La Volpe aggiunge che una persona che era al ristorante le ha riferito di commenti poco lusinghieri. Ma chi é questa persona?

Sempre a proposito delle due opinioniste: hanno ironizzato sul fatto che Raffaella Fico si sia messa con un uomo molto ricco e hanno espresso pareri poco carini sulla scarsa avvenenza di Lulú Selassié scatenando la reazione di Francesca Cipriani: “Se quelle due rifanno altre battute di questo genere io faccio lo Show, eh! Non si devono permettere, si parla di rispetto. Uomo o donna che sia”.

É successo il finimondo a Uomini e Donne, ma la lite non andrà in onda: sembra che al centro della polemica ci sarebbe il cavaliere del trono over Graziano, che avrebbe raccontato la sua frequentazione con una dama. Di lì a breve, però, tra i due si é scatenato un litigioinnescato dalle parole dette dal cavaliere. Graziano, infatti, avrebbe raccontato che i due sarebbero usciti insieme è in auto la dama avrebbe insistito per togliersi i vestiti in quanto voleva lasciargli le mutandine come ricordo. A questo punto lei si sarebbe alzata e lo avrebbe preso a schiaffi.

Continua la grande storia d’amore di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro verso quel giorno in cui lei dará alla luce il loro pargolo. L’annuncio della gravidanza è stato dato già da qualche mese. Ma il sesso del nascituro é stato detto da poco, da quando Clizia ha detto a tutti di essere in dolce attesa di un bel maschietto. Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, genitori di Paolo, sono strafelici.

Una settimana della moda scoppiettante. Tra le novità, questa edizione della Milano Fashion Week ha visto il ritorno in calendario, in chiusura del primo giorno di sfilate, di Roberto Cavalli, sotto la direzione creativa di Fausto Puglisi; Moncler e Boss. Sono stati presenti per la prima volta in calendario, i brand MM6 Maison Margiela; Luisa Spagnoli; HUI e Vitelli. Folla di compratori per Peserico , brand di Riccardo Peruffo e per la collezione Fendi/Versace. Da Donatella Versace un Fedez che gongolava mentre faceva una foto con Dua Lipa. Tante nuove star presenti per le sfilate: anche la coppia composta da Bella Thorne e Benji Mascolo. E poi Madelyn Cline e Jonathan Daviss, Sarah e Pope di “Outer Banks”,Jessica Henwick di “Love and Monsters”, Ross Butler, Joshua Jackson di “Dawson’s Creek”. Festa riuscitissima per i 50 anni di carriera di Chiara Boni ai Bagni Misteriosi per presentare la collezione di abiti e accessori La petite robe e per lei un parterre de roi.

Al The Manzoni di Milano, in occasione della Milano Fashion Week, è stato organizzato un party speciale a cura di Dominanza Digitale, dal titolo “Digital Performance”.Dominanza Digitale si occupa di incremento di fatturato mediante la digitalizzazione delle aziende-pmi, liberi professioni, corporate.Smart e giovani, i soci Mattia Cozzetto CEO di Dominanza Digitale, Francesco Cozzetto, Alessandro Nicoletti, Matteo Zoccoletti e Jacopo Nicoletti, sono noti per aver sviluppato il metodo Dominanza che permette tramite il digitale di aumentare i volumi di guadagno di ogni cliente.

Daniel Craig , che sta promuovendo NoTime to Die,ha parlato del suo coinvolgimento nel franchise di Star Wars e del fatto che tutto sia avvenuto proprio grazie a Bond. A quanto pare, infatti, un membro della troupe de Star Watd, Il risveglio della Forza che aveva lavorato anche sul set dei film di James Bond, ha chiesto esplicitamente al regista J.J. Abrams, su richiesta dello stesso Craig, se l’attore potesse fare un’apparizione nel film. E così é stato.

