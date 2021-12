Ivan Damiano Rota per Dagospia

Troppo forti i Maneskin. Come ripotato da Fabiano Minacci, intervistati da Valerio Staffelli, Victoria, Damiano, Ethan e Thomas hanno risposto alle accuse dei loro colleghi: “Come è stato suonare con i Rolling Stones? Difficile, perché non era il nostro pubblico, ma anche molto bello. Mick Jagger è stato davvero carinissimo. Se ci sentiamo più come i Pooh del nuovo millennio o i Cugini di Campagna?.

Ovviamente i Cugini di Campagna. Sono più wild, hanno uno stile… Diciamo che di loro ci piacciono i loro vestiti“.

Francesca Cipriani abbandona il GF Vip. La showgirl ha una motivazione molto seria. Infatti, comunica che la decisione è dettata da uno stato di malessere fisico. “A causa di problemi di salute devo andar via- ha spiegato la concorrente – anche i medici che mi hanno visitato qui mi hanno consigliato di andare a fare dei controlli”. Peccato.

Con l’uscita di Alex Belli dalla casa del GF Vip per avere infranto il regolamento, avendo abbracciato la mogle Delia Duran che voleva lasciarlo, si chiude la prima tranche di questo teatrino “artistico”. Ma Belli ci é o ci fa? Persino Alfonso Signorini ieri sera se lo é chiesto. Il comportamento dell’attore è difficile da capire: prima dice a Soleil Sorge di voler lasciare la moglie, poi appena la vede cerca di convincerla del suo amore. Lei insinua che sotto le coperte tra lui e Soleil non ci siano stati solo abbracci artistici. La Sorge poi si dispera per aver fatto la figura della cretina non avendo capito la recita della coppia. E all’uscita dei due dice: “Cornuti, disposti a tutto per ospitate in tv”.

Me ecco che già inizia la seconda parte della recita: Il presunto “amante” di Delia Duran con il quale la scorsa settimana è stata fotografata si chiama Carlo Cuozzo e si è fatto vivo guarda caso proprio ieri sera mentre al GF Vip la donna stava per lasciare il marito Alex Belli, pubblicando delle storie Instagram in cui dice che Delia è innamorata di lui e conclude: “Lei è stata mia e sarà ancora mia“.

Ma perché ieri sera all’ “attrice” non è stato chiesto niente di questo presunto tradimento? Adesso Cuozzo ha pubblicato una foto di Delia nel suo letto. Aiuto!

Ma ecco lo scoop della serata: Carmen Russo e Soleil Sorge rivelano che Katia Ricciarelli si vuole sposare e la soprano conferma. Poi su consiglio di Alfonso Signorini, la cui conduzione spontanea fa aumentare di settimana in settimana i suoi fan, va a consolare Soleil (ormai santificata) che per un pó si calma e si mette a discutere con Manuel e Lulù di un fatto strano che capita in casa: a tutti si screpolano le mani. Cosa sarà mai, si chiedono. Poi tutti affamati aspettano la pasta, ma Sophie butta dei rigatoni da venti minuti di cottura…

Orietta Berti 1. La nuova canzone della cantante ha stupito tutti perchè, tra le altre dice “ mi amo da sola”. Ma le nonne che tanto la amano cosa diranno? Solo che il testo ricorda “ Ho fatto l’amore con me” scritta da Cristiano Malgioglio per Amanda Lear. Inoltre “Luna Piena, il nuovo pezzo della Berti, ricorda anche troppp “Amore e Capoeira” di Giusy Ferreri…

Orietta Berti 2. Dopo il travolgente successo di “Mille” con Fedez e Achille Lauro, le quotazioni della cantante e alcuni dicono potrebbe essere una degli ospiti della prossima edizione del Festival di Sanremo. Gira anche voce che potrebbe essere la “vallettona” di Amadeus.

La strana coppia. Proprio mentre sugli schermi tra poco impazzerà “House of Gucci”, Patrizia Reggiani, mandante dell’ omicidio del marito e nel film interpretata da Lady Gaga, si concede uno scatto che fa impazzire la rete. La signora appare in compagnia di Elenoire Ferruzzi, showgirl transessuale diventata famosa per i suoi video con improperi verso un marchio di borse.

I commenti più surreali e “adorati” delle tante dirette che si occupano del GF Vip ci sono stati ieri sera quello della Marchesa Daniela del Secco d’Aragona che ha fatto da contraltare a Giulia Salemi e a Gaia Zorzi, sorella di Tommaso. La Marchesa ha trovato il suo bersaglio, ovvero Soleil Sorge che definito addirittura deplorevole!

Persone commosse sino al pianto all’uscita dalle sale: questo per il film “Caterina Caselli, una vita, cento vite” dedicato alla cantante un tempo chiamata Casco d’oro. Dalla povertá al successo sino a diventare la più importante agente discografica italiana. Lo trovate al cinema solo oggi e domani .

La vendetta della Regina Elisabetta é stata “preziosa”: la sovrana ha regalato solo a Kate Middleton un anello di diamanti e zaffiri appartenente alla Corona. Per Megan Markle due dita negli occhi…

Davide Bertellini con Crystal Couture Milano è stato uno dei main sponsor della 5^ edizione del Christmas Show dello Sporting Milano3 e ha realizzato i 35 premi scultura di cristallo per la serata benefica a favore della Fondazione Humanitas per la Ricerca.Tra i premiati il Prof. Alberto Mantovani, Massimo Boldi, Antonio Cabrini, Daniele Cassioli (atleta paraolimpico e campione del mondo di sci nautico), Ivana Di Martino, Edoardo Sylos Labini, Simone Cremona, Daniele Lupo, Vincenzo Santopadre, Marco Orsi.

Il politico in caduta libera non vuole stare lontano i riflettori e invece di trovare un nuovo successo con l’arte e con la prosa, lo sta ottenendo in un modo più hard…

