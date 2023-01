PILLOLE DI GOSSIP – GUENDALINA TAVASSI È FINITA IN OSPEDALE IN CODICE ROSSO: ECCO IL MOTIVO – LE SCOTTANTI VERITA’ DI DANA SABER: “ORIANA MARZOLI PUZZA” – LO SCAZZO DA PESCIAROLE TRA ORIANA MARZOLI E ANTONELLA FIORDELISI CHE NON PERDONA ALL’ALTRA DI AVER TOCCATO IL PISTOLINO AL DI LEI FIDANZATO EDOARDO DONNAMARIA - CHIARA FERRAGNI E IL NEONATO MORTO SOFFOCATO: “ANCHE IO HO RISCHIATO QUANDO HO PARTORITO LEO” – LA SORELLA VALENTINA E LE CHIAPPE BOMBASTICHE – DILETTA LEOTTA E IL BOTTONE CHE STA PER ESPLODERE “COME SPIDERMAN CHE CERCA DI FERMARE IL TRENO”

Ivan Rota e il mitragliante Sor Rotella per Dagospia

Ieri sera Dana Saber è tornata su Instagram ed ha risposto alle domande dei suoi follower. Un utente ha chiesto all’ex gieffina: «Ma è vero che Oriana Marzoli puzza?». La Saber ha risposto: «Sì». Durante la permanenza nella casa le due hanno avuto un duro scontro nel corso del quale Dana aveva detto: “Io faccio la lecca cose? No cara mia io non lecco proprio nulla e mai ti leccherò, perché ce l’hai sporco! Sei una donna volgare e ce l’hai sporco”

La vera star del Grande Fratello Vip è Sonia Bruganelli, unica e irripetibile. A lei non gliela fanno questi ragazzetti e i loro parenti. Ieri é entrata Carla, la mamma di Luca Onestini, che per difendere il figlio, ha offeso Nikita Pelizon (che si era invaghita di dis-Onestini),alla quale ha detto: “Ti saresti meritata un Antonino che ti portava sotto il letto e ti scaricava il giorno dopo”. A seguire altri insulti. A quel punto Bruganelli é intervenuta come una valchiria:” Ma lei davvero pensa di venire qui e rivolgere una serie di epiteti del genere ad Antonino? Ma come si permette? Non può dire una cosa del genere, infatti non mi stupisco di suo figlio. Il frutto non cade lontano dall’albero”.

Il team di Nikita Pelizon se la prende con tutti. Ecco cosa ha detto dopo le parole della mamma di Luca Onestini contro Nikita che ha accusato di essere una stratega che si é inventata tutto: “Signora Carla, ma lei è sicura di guardare questo GFVip?Continuo a ridere come una pazza, sarebbe bello un confronto faccia a faccia... Grazie signora Carla, mi ha fatto ridere con le lacrime. E le dò anche un consiglio: riascolti le sue parole e si vergogni profondamente. Dovrebbe chiedere scusa a tutta l’Italia. Mi vergogno per lei. A questo punto è l’intera famiglia ridicola”.

A condannare Onestini c’è, oltre al resto, un video in cui chiede a Nikita di raccontarle le di lei perversioni mentre sono seduti sul divano. Lei si rifiuta, ma lui insiste in modo spasmodico, arriva a coprirla e coprirsi con un panno per attutire il volume. Lei si ritrae ancora e lui le strappa il microfono in modo che nessuno senta. Nikita non cede e lui si arrabbia. Invitiamo la mamma di Luca a guardare il video.

E nella notte al GF Vip, Luca Onestini si é lamentato perché, secondo lui, Giulia Salemi leggerebbe solo tweet a lui avversi. Perché, sempre secondo lui, Salemi é amica di Soleil Sorge, ex di Luca con la quale si é lasciato malamente. Insinua inoltre che i tweet letti nel programma non siano scelti dagli autori, ma dalla stessa Giulia. La cosa non è assolutamente vera.

Orietta Berti,l’altra opinionista del GF Vip vestita da Frozen, spara invece dei non-sense: le piace Luca Onestini perchè é emiliano come lei. E altre battute completamento fuori tema. La cantante sembra che sia abbastanza scocciata perché non canta ormai più la sigla finale. Si ventila che la prossima settimana Wilma Goich, eliminata ieri sera, dovrebbe cantare la sua hit Le Colline sono in Fiore.

Altro che “camp”: ieri sera abbiamo assistito ad uno dei momenti più “alti” del trash catodico ovvero la lite tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. Il motivo é sempre lo stesso: la Fiordelisi non perdona all’altra di aver toccato il pistolino al di lei fidanzato Edoardo Donnamaria. Urla e strepiti da vergognarsi. É di Alfonso Signorini la battuta più bella:”Mi è venuto da ridere quando Antonella ha detto a Oriana ‘Sei trash’, qui ci sguazzate tutti nel trash e non è che ha parlato Coco Chanel”.

Edoardo Donnamaria ieri sera, per fare contenta la fidanzata Fiordelisi, ha mandato al televoto la Marzoli. Solo che nella notte, da persona “coerente” qual é, é andato a scusarsi con Oriana:”Se mi levi le persone che voglio nominare, mi metti alle strette e mi dai trenta secondi per scegliere.. L’unica motivazione che ho trovato è stata questa. Se avessi saputo che saresti andare in una nomination come questa non ti avrei nominato, è tosta questa. Spero solo che non ce l’hai con me”, Lei si è detta molto delusa. La Fiordelisi nera.

L'ultimo post che Valentina Ferragni ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la ritrae a Parigi per la settimana della moda. I suoi follower commentano: “Ti sono cresciute le chiappe. Sei contenta adesso?” Valentina non ha risposto ai commenti sotto la foto.

Flash: Attilio Romita, regredito a infante, si incazza con Edoardo Tavassi e Edoardo Donnamaria (che definisce “anima nera”) per essersi intromessi nel Tg che lui conduce nella casa del GF Vip Cose da asilo. Daniele Dal Moro va a letto con Oriana Marzoli e poi sbrocca e la insulta. La solita “coerenza” per il ragazzo che é riuscito a litigare persino con Milana Miconi.

Lo “scoop” arriva alla fine della puntata del GF Vip: l’ex concorrente Cristina Quaranta dice che Bradford, il ricco marito di Giaele De Donà é stato a cena a Milano al Rugantino, il ristorante in cui è tornata a lavorare come cameriera. E proprio qui, circa tre settimane fa, si sarebbe presentato Brad. L’uomo non era solo ma in compagnia di due amici e ben otto donne. Poco prima Giaele, dimagritissima (troppo), aveva detto che le manca tanto il suo Bradford. Solo che poi vengono mostrate le scene hot tra lei e Andrea Maestrelli…

Guendalina Tavassi è finita in ospedale in codice rosso per una perdita di sangue dal naso che non riusciva a fermare: “Sembrava un rubinetto aperto. Non si fermava più. Mi hanno fatto una flebo e tenuta un po’ lì. Mi gira un pochino la testa e mi viene da vomitare”

