Ivan Rota per Dagospia

Lo scoop di Ferragosto. Finalmente Marracash si é ripreso dalla fine della storia con Elodie. Tempo fa aveva dichiarato:” È stata una storia che ha colpito tantissimo l'immaginario italiano. Quindi lo capisco, ma tutto questo non fa per me". Ora ha trovato un nuovo amore : si tratta della bellissima e giovane indossatrice Assia Pesenti. I due stanno trascorrendo una romantica vacanza a Pantelleria. E questo fa per lui: addio Elodie.

E, guarda caso, anche Fabrizio Corona é arrivato a Pantelleria in compagnia della giovane compagna Sara Barbieri che ha ventisei anni meno di lui. Il loro matrimonio é da tempo annunciato. Poi Corona si é divertito in Sardegna con il chirurgo Giacomo “ Jenny “ Urtis.

É di Lory Del Santo la battuta di Ferragosto. L’ attrice del cult Pensione Amore, Servizio completo e regista dello (s)cult The Lady, ha dichiarato: “Sono in pensione intellettuale”.

L’ amicizia tra Goffredo Cerza, compagno di Aurora Ramazzotti e papà del piccolo Cesare, e la migliore amica di lei, Sara Daniele, figlia del compianto Pino Daniele , é di vecchia data. I due sono cresciuti insieme come sorella e fratello. Un rapporto di grande amicizia di cui Aurora non è mai stata gelosa perché Sara Daniele ha fatto da Cupido tra i due.

Solo che un internauta ha scritto alla Ramazzotti: “ Sono troppo fisici. Non credo assolutamente che ti tradiscano, ma credo che a forza di essere così attaccati si possano innamorare!!» La risposta, ironica, della Ramazzotti non si è fatta attendere: «Farò attenzione, grazie del consiglio!”

Ricordiamo che durante il primo lockdown, Aurora Ramazzotti aveva fatto uno scherzo alla madre Michelle Hunziker, con l'aiuto de Le iene e di Goffredo Cerza e Sara Daniele. La ragazza era andata a trascorrere il periodo della quarantena a casa della Hunziker con il fidanzato e la migliore amica. Goffredo e Sara avevano finto di avere una relazione. Lo scherzo è stato epico e Michelle ci aveva creduto.

Veramente strano che nessuno abbia commentato l’articolo di Aldo Grasso su Franco Battiato in cui il critico chiosava: “ Quel che resta di Franco Battiato è il canto estivo di Cuccurucucu Paloma “, dimenticando le collaborazioni con Stockhausen e quant’altro. Tutti si aspettavano una reazione dell’ irascibile Morgan, amico fraterno di Battiato. Come mai non ha commentato?

Ninetto Davoli da Pier Paolo Pasolini al Grande Fratello: “ Che tempi, signora” direbbe la Signora Coriandoli.

Riferito a Myrta Merlino, Patrizia Pellegrino, sperando di essere invitata a Pomeriggio Cinque, dice: “ Almeno se mi inviterà forse riuscirò a finire un concetto“. Prima, quindi, Patrizia Pellegrino non riusciva a finire i concetti che voleva esprimere?

“Sarà un nuovo pomeriggio, non ci sarà gossip, ma invece vedrete la cronaca popolare. Io penso che la casalinga di Voghera non esista oggi. Ci sono invece mamme e donne come me, con i miei stessi impegni, paure e curiosità. Pier Silvio mi ha convinto per questa nuova avventura“, diceva Myrta Merlino a proposito di Pomeriggio Cinque. Le risponde Fabiano Minacci : “ Non vorrei dare una brutta notizia a Myrta, ma le “donne come lei” alle 17:00 lavorano e non guardano Canale 5, al massimo Pomeriggio 5 lo guardano le loro collaboratrici domestiche (mentre stirano).”

Alda D’Eusanio dice la sua sulla nuova linea editoriale che cambierá Il Grande Fratello ( questo il “nuovo” titolo ) in una sorta di Ti spedisco in Convento: “La scelta di dare a Mediaset una faccia un pochettino più presentabile la condivido, perché negli ultimi anni, soprattutto il Grande Fratello, è diventato un qualcosa di inguardabile… Per cui modificarlo era necessario. Però, non è che tu modifichi o dai a un programma un aspetto un po’ più rispettabile, mettendoci semplicemente Cesara Buonamici come opinionista, devi cambiarlo dalla testa.”

Al Sushi Jazz a Pietrasanta , Madame Betty , anche Dj per Madonna , riesca a radunare vip di alto lignaggio come il regista Premio Oscar Alfonso Cuaron. Vista vicino a lui la performer e attrice Eva Moore nel cast di Hoganbiiki – Il valore della sconfitta, film che vede il ritorno di Manuela Arcuri come protagonista.

A Capri, invece, l’ex naufrago e ambassador di famosi marchi Gian Maria Sainato é stato ospite di Maria Elena Aprea, patron di Chanteclair, che ha lui donato le famose campanelline capresi. Con lui non c’ era l’ amica Helena Prestes: qualcuno sussurra fosse con l’ attrice Lyna Khoudri, protagonista di Zad e Premio César per la Migliore promessa femminile.

Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sono lasciati? Ad alimentare il gossip circa una presunta rottura tra l'ex calciatore e la campionessa di arti marziali (sposati da circa un anno), il fatto che le foto di coppia sono sparite dal profilo social della ragazza che é la terza moglie di Boateng.

“ Sembra che tu stia praticando autoerotismo”, scrive un “webete” a Alessia Marcuzzi. E un altro : “Sembra il film Ghost, ma in versione erotica”. In effetti stava solo praticando il Il Gyrotonic , una disciplina che agisce su articolazioni, muscoli, tendini e legamenti per mezzo di movimenti tridimensionali…

Dopo Cortina, Ilary Blasi é tornata in Costa Smeralda, a Porto Cervo, e non sta trascorrendo una vacanza all’insegna del relax. Come una qualsiasi cubista (ma vestita Saint Laurent) si diverte con le amiche nella famosa vita notturna della costa sarda. Il suo Bastian Müller fa una comparsata anche questa volta?

Quel ramo del Lago di Como …potesse parlare : qui l’ imprenditore e il giocatore hanno passato bollenti weekend nonostante fossero giá impegnati. Ma la passione era forte tanto che non si trattenevano manco in pubblico. A quel punto, la famiglia del primo ha mandato il giocatore all’ estero…

