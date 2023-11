PILLOLE DI GOSSIP – A “VERISSIMO” PAOLO BONOLIS STUZZICA SONIA BRUGANELLI (“L’ANIMA E’ LI’ MA ANCHE IL CORPO E’ IMPORTANTE”) E POI SPIAZZA SILVIA TOFFANIN: “FAI ANCORA L’AMORE CON TUO MARITO?”. LA RISPOSTA (E L’IMBARAZZO) DELLA CONDUTTRICE – MARCO MAZZOLI SBROCCA CONTRO SELVAGGIA SUL CASO DELL’AMBROGINO – LE BUGIE DI BOATENG ALL’EX MELISSA SATTA - KANYE WEST E BIANCA CENSORI SI SEPARANO? IL TRIANGOLO PERLA, MIRKO E GRETA E LA DERIVA “TEMPTATION ISLAND” DEL “GRANDE FRATELLO” – STEFANO DE MARTINO E IL RAPPORTO CON BELEN, SPALLETTI E L’OMICIDIO DI GIULIA CECCHETTIN: “BASTA CON QUESTI CODARDI DI MERDA” – VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Marco Mazzoli attacca Selvaggia Lucarelli: “A parte che io non ho mai capito che cazzo fai nella vita e chi cazzo sei. Che titolo hai? Giornalista di cosa e di chi? Opinionista? Ma che lavoro è?

Ha iniziato a pubblicare una serie di minchiate sulla sua pagina Instagram lamentandosi del fatto che le persone che quest’anno sono state candidate all’Ambrogino d’oro sono persone che non dovrebbero essere prese in considerazione. Ha detto ‘Marco Mazzoli de Lo Zoo, il programma che bestemmia’.

Tu sintetizzi 25 anni del programma più ascoltato in Italia dicendo che noi bestemmiamo. Ma dove cazzo l’hai sentita questa cosa? Ci vogliono candidare per le cose che abbiamo fatto per l’ambiente e gli animali. Che cazzo vuoi e chi cazzo sei? Lavora!”.

Un vero gentleman che, dopo aver visto gli screenshot dell’ opinionista con gli articoli riguardanti la bestemmia a lo Zoo di 105, ha infierito: “E cosa fa la simpatica signora sola? Va a cercare un articolo di 10 anni fa in cui Santina, nostra vittima di scherzi chiamata in diretta tira la bestemmia. Lei usa questo articolo per sottolineare che noi siamo un programma di bestemmie. Poverina, io capisco. Perché è una cosa molto brutta la solitudine è brutta. A 50 anni essere sole è terribile. Io ti auguro con tutto il cuore di trovare un uomo, una donna, non conosco i tuoi gusti. Spero tu trovi una persona, perché la solitudine è una cosa terribile e che fa fare queste figuracce“.

Il “signore” è poco informato: Selvaggia non è sola, ma sta con quel figone di Lorenzo Biagiarelli, cuoco e artista appassionato di viaggi. E poi cosa c’è di male per una donna di cinquant’anni essere sola? Una buona dose di maschilismo nelle parole usate da Mazzoli. E che figuraccia avrebbe fatto la Lucarelli? E che male c’è a fare l’ opinionista?

Le bugie di Boateng all’ex Melissa Satta. A lei diceva di andare a giocare a poker, in realtà se la spassava in discoteca con Ronaldinho

Paolo Bonolis, ospite a Verissimo, ha parlato di nuovo della separazione con Sonia Bruganelli dopo 21 anni il matrimonio e la nascita di tre figli, Silvia, Davide e Adele. A Silva Toffanin, il conduttore ha detto: "Con Sonia Bruganelli abbiamo trovato un nuovo equilibrio? Fino a che uno non cade". "Io tifo per voi", interviene la Toffanin accennando a un ritorno di fiamma. "Si dice che l’anima è un conto e il corpo un altro, però pure il corpo…"

"In che senso?", domanda “Pier Silvia”. La risposta di Bonolis la gela: "Tu fai ancora l’amore con tuo marito?". Alla conduttrice sfugge un imbarazzatissimo "sì". "E vedi, c’è pure il corpo, no? E' meglio che sia cambiato il rapporto perché prima evidentemente le cose non andavano bene".

La domanda a Stefano De Martino, ospite a Un Giorno da Pecora, che ha fatto più ridere è stata: “Chi va più d’accordo: lei con Belen oppure Matteo Renzi con Carlo Calenda?”. Geniale la rispostadi De Martino: “Secondo me va più d’accordo Renzi con Belen. E Calenda con me”.

Nemmeno un anno dalle nozze e il matrimonio di Kanye West inizia a dare segni di stanchezza. Il rapper arrapato si aspettava, dopo gli otto anni insieme a Kim Kardashian, di aver trovato l’amore, ma sembra che la moglie Bianca Censori stia pensando alla separazione. Da ottobre i due vivono separati.

Il triangolo Perla, Mirko e Greta sta portando nuovo interesse verso il Grande Fratello anche se corre il rischio di trasformarlo in Temptation Island. I coinquilini sono convinti che Mirko tornerá con l’ex fidanzata Perla. Inoltre lui ha dei dubbi sulla sua Greta: “Le ho detto troppo presto che l’amo.” L’aspettiamo davanti a un faló di confronto. E Perla lo mette in guardia da Greta.

