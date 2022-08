Ivan Rota e il perestrojko Sor Rotella per Dagospia

mbappe ines rau

Si apre stasera la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia :la madrina Rocio Munoz Morales sarà sul red carpet con mamma e papà arrivati al Lido direttamente da Madrid. Non aspettatevi il compagno Raoul Bova e le bambine che la raggiungeranno tra qualche giorno. Questa sera vuole rimanere concentrata nel suo ruolo di madrina. Non si sono ancora placate le polemiche sul perché sia stata scelta proprio lei, ma Rocio é abituata al gossip.

Ma come mai tutti scappano da Ballando con le Stelle? Dopo Raimondo Todaro, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale ora se ne va anche Stefano Oradei che dice: ”E’ giusto che i fan e le persone che mi sostengono sappiano che sarà il primo anno senza Ballando. Non ci sono state le basi, abbiamo avuto una conversazione con Milly Carlucci e la produzione…le combinazioni non funzionavano. Sarò impegnato in altri progetti internazionali”

E anche il vincitore dello scorso anno Vito Coppola se ne é andato dal programma. L’ex insegnante e fidanzato di Arisa ha lasciato Milly Carlucci per partecipare alla versione inglese proprio di Ballando con le Stelle fortemente voluto dai vertici della BBC.

antonia san juan

Ed ecco che Antonino Spinalbese torna a casa. Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, il parrucchiere passerà alcuni giorni a casa di Belen Rodriguez per salutare la figlia Luna Marie che hanno avuto. Pare che Stefano De Martino, ex marito ora di nuovo in coppia con la showgirl argentina, non sia molto contento…

Kylian Mbappé di nuovo al centro del gossip. Secondo la stampa francese, l'attaccante del Paris Saint-Germain starebbe frequentando la modella transgender Ines Rau. I due si vedrebbero da un po’ di mesi: sono stati avvistati per la prima volta all’ultimo Festival del Cinema di Cannes e a bordo di uno yacht. Ma perché allora l’attaccante francese si vede con l’attrice Antonia San Juan, attrice resa famosa da Pedro Almodovar nel ruolo del trans Agrado in Tutto su mia Madre?

Ritorno di fiamma dopo tre anni? Le foto di Irina Shayk in vacanza alle Bahamas hanno fatto il giro del web diventando virali. Non solo per il fisico mozzafiato della top, che si è fatta ritrarre insieme ai maiali che popolano Pig Beach, ma perché al suo fianco c'è Bradley Cooper, il più famoso dei suoi ex. E poi si è fatta fotografare sulla spiaggia al centro di un grande cuore…

irina shayk bradley cooper

Olivia Wilde ha parlato per la prima volta della relazione con Harry Styles. L’attrice e regista 38enne e il 28enne ex One Direction stanno per calcare il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia con il film Don’t worry Darling. In modo molto reticente,ma sembra impossibile ormai sfuggire alle domande sul primo lavoro insieme. Lei ha detto:«Entrambi stiamo facendo di tutto per proteggere il nostro rapporto; penso che lo facciamo per esperienza ma anche per via di un amore profondo».

Loredana Berté porta sempre da casa i suoi cuscini e le sue coperte altrimenti non riesce a dormire. Ha pubblicato un video su Tik Tok girato da una sua assistente dove si vede inquadrato un grande carrello carico di bagagli della cantante che lo staff dell’albergo sta portando in camera. “Tutti devono vedere la torre di Babele con cui viaggiamo. Neanche Moira Orfei viaggiava con così tanti bagagli” , il commento. E ancora:” “Sembriamo un branco di burini in vacanza, di quelli col tetto dell’auto pieno di robaccia. Ma io senza i miei cuscini e il mio piumino non so dormire”

yaman leotta 47

Premio Kineo alla Mostra del Cinema di Venezia. Il premio per le Giovani Rivelazioni andra a Jacopo Olmo Antinori, Chiara Vinci , Alessandro Piavani e Claudia Marchiori mentre il Premio Personaggio dell’anno per il Cinema andrà alla straordinaria Piera De Tassis.

Can Yaman torna in Italia è più precisamente a Venezia, dove sarà ospite internazionale del Filming Italy Best Movie Award. La premiazione si terrà il 4 settembre 2022, dunque l’arrivo di Can potrebbe avvenire già il giorno precedente, così da godersi un po’ l’atmosfera di Venezia in questo magico periodo dell’anno. Can sarà vestito da Dolce&Gabbana.

iannone elodie

Alla Mostra del Cinema potrebbe incontrare la sua ex Diletta Leotta. Emma Watson ha trascorso le vacanze in Italia con il ricchissimo fidanzato Leo Robinton. La di solito felice coppia ha soggiornato al San Felice Hotel di Venezia dove , stando alle indiscrezioni, sarebbe avvenuta una lite con urla tra i due. Alcuni dei presenti dicono che la protagonista di Harry Potter, se ne sia andata lasciando borsa e asciugamani in piscina.

Uno di noi: Colin Farrell presenterà Gli spiriti dell’isola alla Mostra del Cinema di Venezia. Curiosità: l’attore ama andare in giro senza entourage e scorta per i luoghi dei festival, facendo felici fan e curiosi che tranquillamente si intrattengono con lui.

Penelope Cruz che ritorna al Lido con due film: L’immensità di Emanuele Crialese e On the Fringe di Juan Diego Botto. Come già in passato, l’attice dovrebbe essere sul tappeto rosso con il marito, l’attore Javier Bardem, che presenterà il cortometraggio Loik at Me diretto da Sally Potter, di cui è protagonista insieme a Chris Rock , schiaffeggiato agli Oscar da Will Smith.

Elodie farà il suo esordio da attrice alla Mostra del cinema con il film di Pippo Mezzapesa Ti Mangio il Cuore nella sezione Fuori Concorso di Orizzonti, un gangster movie e una grande, tragica storia d’amore. Ad accompagnarla quasi sicuramente Andrea Iannone che cambia partner per il Red carpet: l’ultima volta fu con la sua ex Giulia De Lellis.

de martino belen