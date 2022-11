Ivan Rota e il carico residuale Sor Rotella per Dagospia

montesano aveva indossato la maglietta X MAS NELLA PUNTATA DEL 5 novembre

Montesano aveva già indossato la maglia X Mas in Rai. Negli studi Rai avevano già visto l’attore con la maglietta incriminata: il 5 novembre Milly Carlucci aveva pubblicato la foto di rito prima della puntata con la (ormai ex) coppia in gara, Montesano usava la stessa t-shirt. Il post, dopo lo scandalo, è stato cancellato. Montesano aveva già indossato la maglia X Mas in Rai: la foto con Milly Carlucci poi cancellata. Er Pomata ha annunciato di aver chiesto un incontro al Presidente dell'ANPI "affinché io possa rammentare il mio passato di uomo legato al rigoroso rispetto dei valori della libertà e della democrazia di cui tale associazione è custode attenta e rigorosa"…

Una Domenica In fantastica per Mara Venier che ha intervistato tra gli altri Anthony Delon, figlio del mitico Alain Delon, che ha presentato il libro Dolce e Crudele dove parla della sua famiglia, delle violenze del padre e della malattia della madre Nathalie . Tanta commozione e poi una battuta da Guinness della conduttrice. Rivolta al figlio d’arte, ha chiesto, dopo che lui ha ricordato un episodio di dissenteria delle figlie: ”Come si dice diarrea in francese?”

Guendalina Tavassi al Grande Fratello Vip ha incontrato il fratello Edoardo Tavassi, ma ha anche parlato con Antonella Fiordelisi che lei ha ribattezzato "Tontonella". A Guendalina non é piaciuto che Fiordelisi abbia accusato il fratello di provarci con tutte.” Guendalina Tavassi le ha detto: "Mi è dispiaciuto sentire delle cose da te che eri molto amica di Edoardo. Mio fratello è profondo ma a differenza tua, è selettivo. C'è una cosa che si chiama ironia, ma per capirla ci vuole un po' di intelletto, se non lo capisci non è colpa tua". Fiordelisi, ovviamente, se l'è presa: "Non parlare di intelletto, stai dicendo solo baggianate”

Poi purtroppo la Fiordelisi si è messa a parlare in latino: "Quousque tandem abutere patientia mia?", ma Guendalina l'ha bloccata: "È inutile che parli latino, io ho fatto il classico. Vuoi dire le declinazioni latine al Grande Fratello Vip?". Poi Alfonso Signorini l'ha corretta: "Antonella non è così. Si dice Quousque tandem Catilina, abutere patientia nostra? (Fino a quando dunque, Catilina, abuserai della nostra pazienza?)". Sonia Bruganelli : "Abbiamo glissato sul tuo latino per non farti fare figuracce, Alfonso ti ha corretto". E Oriettona Berti: "Mi è simpatica Guendalina, Antonella non sa neanche cosa sia l'ironia. Devi darti una regolata, non sei la più bella e la più furba della casa".

Poi la Fiordelisi ha litigato con Edoardo Tavassi. Si é incazzato per le parole dette dalla “latinista” alla sorella: “Ha detto che Guendalina è scema, cretina, stupida, almeno il pudore di non dirlo davanti al fratello. Non puoi permetterti di parlare male di mia sorella davanti a me, lo dici di là, dove non ti sento”.

La ragazza ha proclamato il “silenzio stampa”. Il suo Edoardo Donnamaria ancora una volta l’ha difesa.

Come tutti sanno il Covid é entrato nella casa del GF Vip: In isolamento Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Charlie Gnocchi e Luca Onestini. Positiva anche l’eliminata Pamela Prati. Si dice sia stato portato da un nuovo entrato. Gli indizi parlano di Onestini. Questa settimana si televota il preferito.

Il nuovo triangolo forse già finito: Oriana Marzoli ha detto di preferire Antonino Spinalbese a Daniele Del Moro che si é poi scaldato dicendo alla Influencer: “Nominami sempre, mi faresti il più grande regalo. Io non ti parlerò più! Per me questo teatrino fra me te e Antonino era quello che volevi, te lo dico seriamente”. Il ragazzo rosica… Poi aggiunge:”Ma non voglio che mi inseriate in queste dinamiche di merda”.

Paolo Ciavarro ha annunciato che sposerà Clizia Incorvaia conosciuta proprio nella casa del GF Vip. Ieri sera ha fatto visita al “cognato” Edoardo Donnamaria che ha avuto una breve relazione con Micol, sorella di Clizia e, che tra l’altro è collega di Ciavarro a Forum. Ha detto a Edoardo, ora in love con Antonella Fiordelisi che lo tratta come un cagnolino:” Cerca di importi, non farti trattare male”. In pratica, tutti contro la Fiordelisi.

Clizia Incorvaia ha espresso dubbi sul suo rapporto con Edoardo Tavassi:” Sono in difficoltà, non so quanto lui sia sincero. Non so come comportarmi, ma non voglio parlarne.” I due sono già stati ribattezzati “gli Incorvassi”. Lui ha detto che Clizia non é proprio il suo tipo, ma che si vedrà e poi per spezzare la tensione: "Quando uscirai cascherai nella tela del ragno, chi entra a casa mia passa per il letto".

Sull’onda del film Il Piacere è tutto Mio, all’interno della casa del GF Vip si é creata una simpatia tra la settantasettenne Wilma Goich e il giovane Daniele Del Moro. Dice la cantante “Io e Daniele abbiamo una cosa, che ci capiamo, ci guardiamo e sappiamo già cosa significa quello sguardo. Incredibile, cioè a me è successo forse tre volte nella vita”. E aggiunge che se lei fosse più giovane ci avrebbe fatto un pensierino.

Le incommentabili parole di Luciano Punzo, detto er canotta, al GF Vip: “Ci sono nella vita alti e bassi, mi hanno insegnato che le cose rotte vanno aggiustate. Oggi sono tutti bravi a cambiare ragazza. Io ricordo altri tempi, quando l’uomo picchiava la donna. Non vorrei questo, ma alla mia bisnonna stava bene, diceva ‘lui è il mio uomo’. Sono cresciuto con quei valori, non posso farci niente”. Silenziatelo!

