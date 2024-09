PILLOLE DI GOSSIP – I MOTIVI DELLA ROTTURA TRA ALVARO MORATA E ALICE CAMPELLO – NO SINNER, NO PARTY: JANNIK DOPO LA VITTORIA ALLO US OPEN SCATENATO CON ANNA KALINSKAYA A UNA FESTA A NEW YORK – LA SMENTITA DI BELEN, GREGORACI E LA POESIA DI BRIATORE, TONY EFFE-DE LELLIS E LA PRIMA FOTO INSIEME SUI SOCIAL – ESORDIO DA SOLISTA PER DAMIANO DAVID (MA I MANESKIN NON SI SCIOLGONO) - EMMA E I REQUISITI DELL’UOMO IDEALE – TATANGELO IN LOVE CON UN EX CALCIATORE...

Ivan Rota per Dagospia

Perché Alice Campello e Alvaro Morata si sono lasciati? I due hanno raccontato di una serie di problemi all'interno della loro relazione che non sono riusciti a risolvere. Tra questi, la depressione post partum di Alice dopo la nascita della quartogenita Bella e la crisi di Morata. È passato poco meno di un mese dalla rottura e la Campello ha deciso a voltare pagina. Nessun riavvicinamento. Anzi, damnatio memoriae. L'influencer e imprenditrice ha sostituito nel suo ufficio una foto dell'ex marito con un'altra immagine personale della sua carriera…

Dopo la vittoria degli US Open e il bacio alla fidanzata Anna Kalinskaya, Sinner ha festeggiato con coca cola e hamburger e poi si è scatenato in un party esclusivo che si è svolto nella notte. Insieme a lui, ormai inseparabile, anche la compagna russa. “Io mi impegno per alzare coppe come quella dell’Open Usa. Ma è anche importante circondarsi di persone che ti accettano per quello che sei, e che ti vogliono bene”

Per smentire la notizia dell’addio, Belen Rodriguez ha postato una serie di foto con un “buen dia” ai suoi followers, dove si vede per la prima volta il compagno di profilo. Una foto un po’ sfocata che testimonia che con Angelo Edoardo Galvano, la liaison continua. Lui ha risposto alla citazione con una dedica "Sos mi muñeca hermosa" ovvero "Sei la mia bellissima bambola".

Ormai è amore. Cosa fa pensare quando qualcuno ti mette nel suo summer dump su Instagram? Che vuole celebrare l'estate che finisce ricordando i momenti più belli con le persone che ama. Tony Effe ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di foto di una stagione vincente con la sua "Sesso e Samba" cantata con Gaia. E per la prima volta pubblica una foto con la (ormai si può dire) fidanzata Giulia De Lellis.

Come Victoria, che ha debuttato da solista con la “delicata” canzoncina Get Up Bitch! Shake Ya Ass, in collaborazione con Anitta, anche Damiano David lo diventa. C’è da sperare che non sparisca da ogni classifica mondiale (Brasile a parte) nell’arco di 48 ore come Victoria. Nel video, con look a metà tra O07 e Robert Pattinson, che anticipa l’uscita, Damiano David risponde “Everywhere” al taxista che gli chiede: “Dove la porto?” I fan pensano che si tratti del titolo del nuovo singolo. Fuori il 27 settembre.

Emma e i requisiti dell’uomo ideale: “Maschio risolto, non narcisista patologico, non egoriferito, non presuntuoso, umile, che gli piacciano le cose tranquille e semplici della vita e che gli piaccia solo io”. Poi ha aggiunto ridendo: “Quindi ragazzi se queste sono le prerogative… zitella per sempre”

Anna Tatangelo, dopo la fine della relazione con il modello Matteo Narducci, avrebbe ritrovato l’ amore nell’ ex calciatore Giacomo Buttaroni, ora allenatore della Juniores Nazionale del Roma City FC. E poi c’è un braccio tatuato in una storia pubblicata dalla cantante , che sembra essere proprio quello di Buttaroni: il fatto che lei abbia iniziato a seguire l'allenatore figaccione é quasi una conferma.

Elisabetta Gregoraci torna a parlare di Flavio Briatore e rivela una cosa che nessuno pensava: “Mi ha rapita con la sua poesia”. E poi ammette che le sarebbe piaciuto continuare a condurre Battiti Live. Ha ammesso quindi intervistata da Monica Setta, di non essere stata lei a lasciare. D’altronde bisognava trovare un programma dove piazzare Ilary Blasi che ha sostituito la Gregoraci.

La Spagna é sempre stata la sua seconda patria: molte delle sue canzoni sono un omaggio alla Spagna dove i murales dedicati a lei si moltiplicano. Parliamo dell’ iconica Raffaella Carrá.

La prima volta che Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia hanno cantato “In viaggio”, Fiorella disse che se avesse avuto una figlia, l’avrebbe voluta come Alessandra. Questa cosa é emozionante anche perché per la Mannoia , Alessandra è come se fosse davvero sua figlia.

