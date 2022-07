PILLOLE DI GOSSIP – NON SOLO BRILLI, MARTA FLAVI E EVA ROBIN’S: MILLY VUOLE FARE IL BOTTO E PORTARE A BALLANDO LE NEO-SPOSINE FRANCESCA PASCALE E PAOLA TURCI (MA LORO HANNO SMENTITO) – LA GNOCCHISSIMA ELISA ESPOSITO, CHE SU TIKTOK SBANCA COME PROF. DI CORSIVO, POTREBBE ESSERE UNA DEI CONCORRENTI DEL PROSSIMO "GFVIP" - FURBIZIO CORONA PENSA ALLE NOZZE E A UN FIGLIO CON SARA BERBIERI – ARISA TORNA ALLA CORTE DI MARIA DE FILIPPI – E POI MARIA MAZZA, EX DI TOTTI, CARMEN DI PIETRO E LE FOTO HOT DI GIULIO SCARANO - VIDEO

Ivan Damiano Rota e il fiduciario Sor Rotella per Dagospia

Il cast di Ballando con le Stelle potrebbe “allargarsi” e Milly Carlucci lascia le porte aperte a nuove entrate. Si dice potrebbe arrivare una star internazionale, ma il desiderio della conduttrice è quello di avere nel cast le novelle spose Francesca Pascale e Paola Turci.

Sempre la Carlucci non ha dato nessuna conferma sui nomi usciti, ha solo detto che sono stati contattati, forse per creare curiosità come fa Alfonso Signorini pubblicando foto di oggetti appartenenti ai probabili concorrenti del suo prossimo Grande Fratello Vip. In ogni caso, i “contattati” per Ballando sono Gabriel Garko, Iva Zanicchi, Nino D’Angelo, Nancy Brilli, Marta Flavi, Eva Robin’s e Beppe Convertini.

La rete ha un nuovo idolo. Parliamo di Giulio Scarano che con le sue foto hot sta facendo impazzire i suoi followers e non solo. Attore, regista, influencer, content creator, co-fondatore dell’Agenzia creativa per l’impatto sociale Tadow, amante dei gatti , trevigiano laureato in Scienze della Comunicazione, ora é pronto per un reality. Pare che Drusilla Gucci lo apprezzi.

Sarà la volta buona? Dopo tante storie vere o presunte pare che finalmente Fabrizio Corona abbia trovato l’amore. L’ex re dei paparazzi da quasi un anno ha intrapreso una relazione con la bella Sara Berbieri ed ha anche detto che presto gli piacerebbe sposarla e che insieme metteranno in cantiere un figlio. Sara ha anche legato con Carlos, il figlio che Corona ha avuto da Nina Moric.

“Amico mio bello, tre cose per stasera: 1. Il conto si paga 2. A tavola solo acqua, è consentita quella frizzante, naturale eccetera 3. Niente confidenze con le femmine. Per ultimo, niente cocchi a cena naturalmente, questa è la situazione attuale”: ecco il messaggio che Carmen Di Pietro ha mandato al figlio Alessandro Iannoni il quale , fuori a cena con Nicolas Vaporidis, lo ha pubblicato su Instagram scatenando le risate degli internauti.

A volte ritornano: Arisa , dopo essere passata in Rai lo scorso anno con Il Cantante Mascherato e Ballando con le Stelle, torna a Mediaset alla corte di Maria De Filippi. Sarà professoressa è membro della commissione di canto di Amici.

La giovanissima Elisa Esposito, che su TikTok sbanca come prifessoresss di corsivo, potrebbe essere una dei concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip. A rivelarlo sarebbe stata proprio lei con un post nel quale diceva: “Quando ti chiedono di partecipare ad una delle trasmissioni più famose d’Italia. E perché proprio il GFVip?”. Sarà vero? Possibile concorrente l’influencer Antonella Fiordelisi è un calciatore. Ciro Ferrara o Antonio Cassano?

“Inutile che continuate a cercarmi, non rilascerò alcuna dichiarazione sull’argomento del momento” ha pubblicocato Maria Mazza su Instagram. La fidanzata storica di Francesco Totti non vuole proferire parola sulla separazione del suo ex e Ilary Blasi.

Non possiamo fare nomi, ma ultimamente la maggior parte dei biglietti dei concerti vengono regalati per riempire gli spazi e far vedere il “successo” dell’artista. A uno degli ultimi in uno stadio pare che addirittura tre quarti dei biglietti siano rimasti invenduti. E quindi regalati.

Dopo tante co-conduzioni Rai, ne arriva una in solitaria per Stefano Bini su Warner Bros Discovery Food Network (canale 33), da venerdì 29 luglio, dalle 8:40 alle 10:40, per cinque appuntamenti. Il programma si chiama Wild Food Maremma, è una mia idea, dove sarò anche autore e capoprogetto.

L’attore Luigi Tabita ha ricevuto al “Caltagirone Short filmfest”, il premio speciale “Human rights” per il suo grande impegno nella difesa dei diritti civili, sia con la creazione del festival di informazione lgbt+ “Giacinto festival” che si svolgerà a Noto il 30 e 31 luglio.A premiare il vulcanico attore è stata l’attrice spagnola Antonia San Juan, che nel film cult “Tutto su mia madre” di Pedro Almodovar interpretava la trans Agrado.

Chi è l’imprenditrice, che ha da poco venduto la sua famosa industria, che é schiava d’amore di un dirigente televisivo sposato ? Lui le chiede foto delle parti intime quando lei è fuori a cena o a eventi e la signora esegue recandosi in bagno…

