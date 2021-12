Ivan Rota e il metafisico Sor Rotella per Dagospia

Il nuovo triangolo del GF Vip (aridatece il Belli gate) ieri sera ha avuto la sua ora di fortuna. Jessica Selassié si é arrabbiata con Sophie Codegoni perché le ha rubato Alessandro Basciano. La considerava un’ amica e lei non se l’aspettava. Il ragazzone questa notte ha confidato alla sua Sophie che Jessica lo ha baciato a tradimento. Niente chimica artistica. E nella notte la Selassié ha parlato dell’attore Michele Morrone dicendo che era un “acchiappino” ovvero il butta dentro in alcuni locali romani. Ma si dice che lo racconti perché le aveva dato (anche lui) il due di picche.

A volte ritornano. Ieri Alex Belli ha fatto un’apparizione da Guest Star ed é tornato a discutere con Soleil Sorge che ormai lo prende in giro,ma lui non molla e dice di volerle un gran bene. Alex ha un certo punto le dice che ha sottovalutato la “ variante Belli” e lei risponde:”Ma cosa é? Una nuova mutazione del Covid?” Soleil chiede poi che la “moglie” di Belli, alias Delia Duran, la smetta di andare in tv a sparlare. Nella notte il fautore di liason artistiche ha pubblicato: “Mi dispiace per chi vuole risposte con Odio!! Ma io risponderò sempre con Amore, perché questo è quello che sono! E in un mondo che vuole scontro e cattiveria, che vuole confronti con livore, andrò sempre controcorrente! Alex Belli”. Ma chi vorrebbe mai risposte con odio? Hei Man, datti una calmata.

Vacanza vanziniana a Parigi per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che avevano anche pagato in anticipo e prenotato una cena stellata, ma si sono visti sbattere fuori per essersi presentati con mezz’ora di ritardo. L’influencer ha sclerato sui social:” I francesi sono i peggiori, i più maleducati, i più cafoni. Siamo arrivati con mezz’ora di ritardo perché non trovavamo il posto e perché qua non si capisce niente oltretutto e ci hanno rimbalzato e mandati via. Non ci hanno fatto ordinare con una cena già prenotata e pagata settimane fa.” Il ristorante ha replicato dicendo che le loro cucine erano ormai chiuse…

Tra hard e horror. Eva Henger commenta il primo decennio senza l'ex marito, il compianto Riccardo Schicchi: "lo sento sempre vicino a me. Mi manca molto", anticipando a MOW che nel 2022 provvederà a trasferire le spoglie dalla Penisola: "sono felice perché allo scadere dei dieci anni, scade l’affitto dell’urna in Italia quindi finalmente potrò portarlo con me qui in Ungheria".

Notti orsono Valeria Marini é fuggita dal letto dove dormiva con Barù che,avendo problemi respiratori,ha iniziato a russare di brutto costringendo la diva stellare a rifugiarsi in salone e a dormire lì dopo aver creato un letto di fortuna proprio come fece qualche giorno fa la stessa Maria Monsé. Ma Barù non è l’unico a russare in casa. La Marini si è arrabbiata anche con Eva Grimaldi per le sue apnee notturne. Inoltre una delle new entry ha un cattivo odore.

Valeria Marini ha litigato con Nathalie Caldonazzo per quisquilie, ma la seconda è arrivata a darle della pazza per cui Valeria si é offesa. Pochi sanno che alla base dell’attrito tra le due donne c’è stato un uomo legato alla Marini dal quale la Caldonazzo si sarebbe lasciata corteggiare. Splendida sempre la diva stellare: “Ma come si chiama quella? Nathalie? Nathalie cosa?”

#carybaby è diventato virale. Al Gf Vip, viene mostrato a Giù ad Casella il concorrente che entrerà la prossima settimana proprio perchè non ne riconosce mai uno: si tratta di Kabir Bedi, indimenticabile Sandokan. Il paragnosta lo scambia per un amico, poi chiede a Alfonso Signorini “ ma é uno con cui sono stato a letto?” Infine , dopo aver visto una foto da Sandokan, se ne esce con l’ esilarante Cary Baby. Cult.

Il regalo di Natale di Nina Moric a Fabrizio Corona. La donna ha pubblicato un presunto screenshot in cui il figlio Carlos Maria direbbe cose non belle su Belen Rodriguez :”Lei mi ha fatto bere e voleva anche che io fumassi. Poi mi ha anche baciato in bocca. Dopo voleva che baciassi anche papà, è una cretina. Portatemi via da questo paese, voglio stare con mia madre, mi manchi”. La Moric si é scatenata contro la Rodriguez. Il figlio ha smentito tutto. Corona non ne può più. Ma questa notte la Moric é tornata all’ attacco dicendo che é tutto vero. Solo che la pochade ricorda molto un post pubblicato di recente da un’altra persona…

Emozioni al Cenacolo di Arturo Artom quando il tenore Dave Monaco ha intonato 'Uomino soli' per omaggiare Red Canzian, storico batterista e voce dei Pooh che aveva appena finito di illustrare la sua nuova opera musicale 'Casanova' che debutterà a Gennaio. A sorpresa Red ha iniziato a duettare con Dave tra lo stupore dei presenti tra cui Roberto Burioni e Paolo Ruffini con ovazione finale e richiesta di bis!

Cena splendente ieri sera al Parco dei Principi per la conduttrice di “Uno mattina in famiglia” Monica Setta. Trenta ospiti seduti intorno ad un tavolo imperiale decorato con tralci di melograno e con un menù firmato dallo chef stellato Francesco Bonanni. Tra i presenti le amiche Serena Autieri, Monica Giandotti, Rosanna Lambertucci, il professore Giampaolo Tortora, responsabile del polo oncologico del Gemelli, il vicepresidente codacons avvocato Vincenzo Rienzi, il direttore di Isoradio Angela Mariella, infine la mitica mamma di Monica, Liliam e la figlia Gaia Torlontano.

Serata a alto tasso vip per una buona causa. La Fondazione Pupi spegne 20 candeline e lo fa con un grande evento all'Hangar Bicocca di Milano dove Davide Bertellinine Paola Boscolo di Crystal Couture Milano hanno realizzato I bracciali-gioiello per gli ospiti della cena di gala di Paula e Javier Zanetti che fra gli altri ha visto la partecipazione di Paolo Bonolis, Max Pezzali, Barbara d'Urso, Enrico Bertolino, Ivan Cordoba, Alessandro Cattelan, Filippo Magnini e Giorgia Palmas.

Si è tenuto a Palazzo Cusani a Milano l’evento ConnectMI, l’iniziativa organizzata da un gruppo di studenti dalla classe di Turismo Culturale e Sviluppo del Territorio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano che vuole dare risalto alle commistioni tra mondo arabo e occidentale proponendo una performance artistica che spazia dalla musica alla danza, alle sfilate grazie all’intervento di ospiti illustri.

Al Prof. Giovanni Bozzetti si sono alternati l’Assessore all’Autonomia e Cultura Regione Lombardia Stefano Bruno Galli, lo Chef stellato Michelin Andrea Berton e il Country Manager per l'Italia di Emirates Flavio Ghiringhelli.

Cominciano a scendere a Milano le quotazioni di un (non solo) artista che denuncia tutti. Le sue ultimi azioni contro chi lo ha creato non sono andate a buon fine…

