Ivan Rota per Dagospia

È passata in secondo piano la curiosità dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini chiedeva a Elenoire Ferruzzi, ormai una versione extra-large dell’icona di Jean Paul Gaultier, Amanda Lepore, se avesse già conosciuto Attilio Romita. Lei risponde :”a una serata”. Il conduttore chiede chiarimenti lasciando intendere che tra i due ci sia stato altro. Cosa che fatto rimanere a bocca aperta anche Sonia Bruganelli.

Attendiamo la versione violenta di Wilma Goich al Grande Frarello Vip:” Voi non mi conoscete bene, ma io fuori sono una grande rompi balle e di quelle grosse. Anche in confessionale ho detto che da qui in avanti mi esporrò su tutto. Pensate che loro in confessionale mi hanno detto ‘tu che hai una carriera più lunga e grande degli altri ti lamenti meno“. Lei come Pamela Prati dorme in una camera singola.

Pamela Prati si sente forse Gloria Swanson in Viale del Tramonto e si atteggia a diva ironicamente. A parte le liti con Patrizia Rossetti, ha detto agli inquilini :” io il successo almeno lo ha avuto, voi proprio non si sa.” Da Oscar. In ogni caso racconta anche barzellette molto hot: gli autori potrebbero chiederle quella di Caronte.

Per risollevare il cast di casi umani del Grande Fratello Vip arriva tale Helena Prestes , anche questo un nome davvero vip. In ogni casto la ragazza ha partecipato con la gieffina Nikita a Pechino Express e inoltre ha avuto un flirt con Antonino Spinalbese e con Daniele Del Moro, entrambi nel cast del reality. Si assisterà a una nuova triangolo?

Malgioglio. Vestito da Ape Maia, sempre più scatenato a Tale e Quale Show con i suoi svarioni linguistici: la sua pronuncia del cantante Paul Anka, diventato Pulanca , ha fatto morire tutti dal ridere e poi se l’è presa Con Valeria Marini, rea di aver interpretato Cher: ”Cher con te non c’entra assolutamente niente tesoro. Per te ci vorrebbe un esorcista. Ma vai a cantare il Ballo de Qua Qua. Mi hai fatto salire la pressione”. E la diva stellare se la ride.

La bestemmia non era ancora arrivata in questa edizione del Grande Fratello Vip, ma ora uno dei concorrenti potrebbe rischiate la squalifica. Stiamo parlando di Amaurys Perez che avrebbe pronunciato, secondo gli webeti, queste parole: “ Mia suocera dolcissima, mio suocero… porco….. Mi sono detto ‘che succederà qua?‘”. La produzione sta visionando i filmati.

Ma Serena Bortone é impazzita? Si sono chiesti in molti da casa. A Tale e Quale Show ripeteva con stucchevolezza : “Questo é il mio cantante preferito, questa è la mia cantante preferita”. Non era lei, ma la sua imitatrice Barbara Foria. Ma Carlo Conti è proprio sicuro di continuare a mettere in giuria un imitatore? Sinora i risultati sono stati deludenti.

Selvaggia Lucarelli ha criticato il gender party di Aurora Ramazzotti per annunciare la dolce attesa di un maschietto. Si é collegata a una dichiarazione che la figlia celebre aveva fatto anni orsono riguardo questa tipo di feste: La Lucarelli ha condiviso sul proprio profilo Instagram alcune delle foto messe da Aurora e ha aggiunto:”Ma vi ricordate quando dicevamo che ‘ste cose giusto nel Sud Italia’?” Per ora la Ramazzotti non ha risposto.

La guerra dei Roses. alle testimonianze di Angelina Jolie, l’ex marito Brad Pitt avrebbe «preso per il collo uno dei bambini e schiaffeggiato in faccia un altro», per poi «versare la birra addosso a lei e subito dopo anche il vino rosso sui bambini», quando i piccoli sono intervenuti a favore della madre. Si annuncia una guerra senza fine. E tutto per un vigneto in Francia…

Luca Marchesi, una delle promesse del cinema italiano. Attualmente é stato notato da Pedro Almódovar che lo vorrebbe nel suo prossimo film.

Per dieci anni calciatore dell’Atalanta, ha poi calcato le passerelle della moda. La cosa curiosa è che lo hanno vista in compagnia di una donna dello spettacolo separatasi di recente. Aiutino: lei non vede l’ora…

