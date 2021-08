Ivan Rota per Dagospia

Caterina Balivo dalla Campania si è spostata in Sardegna con il marito Guido Maria Brera. L’ex conduttrice di Detto Fatto e Vieni da me spesso condivide foto e stories su Instagram dove spesso chiede: “Cosa pensate quando fate i selfie?”.

Molti i commenti dei follower, che insinuano il dubbio sulla naturalezza del suo seno. La Balivo ha negato ogni ritocchino dicendo che se così fosse non avrebbe nessun problema a dirlo.

Passiamo all’attuale conduttrice di Detto Fatto. C’é chi parla di un possibile ritorno di fiamma tra Bianca Guaccero e il calciatore Nicola Ventola, ma nessuno dei due ha confermato.

Ora a dar ancora più fuoco alle fiamme è uno scambio di battute tra i due. La Guaccero ha postato su Instagram una foto della figlia Alice con la scritta : “L’amore della mia vita” , nella foto, c’è anche un signore Ventola ha postato: “Ma chi è il signore lì di fronte??” La conduttrice divertita ha risposto: “geloso?”

Vacanze anche per Alberto Matano, che da idolo delle telespettatori si trasforma in tenero zio scatenando i commenti in rete. In attesa di riprendere La vita in diretta è in Calabria e su instagram ha postato uno scatto dove lo si vede con tre bambini con la scritta “I giorni più belli”, aggiungendo poi un cuore.

Loredana Berté, mentre la sua canzone sta nuovamente scalando le hit, ripensa al passato e ricordando la scomparsa della sorella Mia Martini, dice:

“Quando è venuta a mancare Mimì nel 1995 ho pensato di mollare. Mi sono chiusa in casa a fissare il soffitto per 2 anni. Poi ho incanalato quel dolore sempre e comunque nella musica”.

Non manca una considerazione su Bjorn Borg nella lunga intervista al Corriere della Sera:” Nella vita alcune fesserie le ho fatte, sono state discutibili. La più grande è stata lasciare la mia carriera per seguire Borg in Svezia, credevo di farmi una famiglia ma non è andata così”.

La scorsa edizione di Uomini e Donne del trono over ha visto l’arrivo di una donna che fa da contraltare (e forse ha rubato spazio a Gemma Galgani). La nuova dama Isabella Ricci, è riuscita ad ammaliare sia il pubblico che il cast del dating show. Isabella si è ritrovata con migliaia di ammiratori. Le sue caratteristiche sono la classe, l’eleganza e la sua bellezza particolare. Durante l’estate, la Ricci è riuscita comunque ad essere protagonista tramite i suoi profili social denunciando chi abbandona gli animali.

Orietta Berti, che in autunno vedremo in diversi programmi Rai, è stata citata anche da Manu Rios. Che dopo la quarta stagione di Elite, è diventato un divo. L’attore spagnolo in questi giorni è in vacanza in Italia e da Venezia ha pubblicato una sua foto su Instagram con una frase di “Mille”, lo stratosferico successo di Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro: “Labbra rosse Coca Cola“. Tra i commenti quello sibillino di Fedez : “Dimmi un segreto all’orecchio stasera“...

Nel promo della nuova edizione del “Grande Fratello Vip.”, Alfonso Signorini veste i panni del portiere della Nazionale di calcio italiana Gigio Donnarumma, para i calci di rigore e davanti all’ingresso della casa più spiata l’Italia e dice ‘’Da questa porta non passa nessuno’’.

Il cast è ancora non è ancora definito, ma pare sicuro Raz Degan che dal film di Ermanno Olmi é passato ai reality.

Arturo Artom riunisce Andrea Bocelli e Carlo Cottarelli a Forte dei Marmi. In casa del Maestro si è infatti tenuto un 'Cenacolino' per parlare di Interspac, l'iniziativa promossa da Cottarelli che ha riunito i primo 40 amici e sostenitori tra i quali proprio Bocelli...grande tifoso dell'Inter!

Veronica Bocelli insieme a Stefano Aversa, presidente dell'Andrea Bocelli Foindation hanno poi illustrato le attività della Fondazione...fresca vincitrice del Premio Internazionale dell'architettura 2021 per lo splendida nuova Accademia della Musica 'Franco Corelli' offerta dall'Abf alla comunità di Camerino.

Gran finale a sorpresa con Andrea Bocelli che recupera l'inno che aveva composto per il Pisa Calcio, che condivide gli stessi colori dell'Inter, facendo emozionare Carlo Cottarelli..."fa venire i brividi!"

Il pizzaiolo e creativo Daniele Frontoni, nipote d’arte di Angelo Frontoni, il fotografo delle Dive, e dell'indimenticabile attore Enzo Cerusico, continua a far parlare di sé. Tra una pizza e l'altra, Daniele ha lanciato sul suo canale YouTube #iosonofrontoni “Una notte da caproni...a Ferragosto”, un video scritto e diretto da lui e da Valerio Molinaro (scrittore, autore e sceneggiatore) e ripreso e montato dal Golden Boy dei videomaker Maurizio Rinaldi. Una parodia di "Una notte da Leoni", ambientata in questo difficile momento storico. Oltre al tatuatore Roberto Marsili, nel video sono presenti diversi YouTuber, Simone Cicalone, web creator che colleziona visualizzazioni con il suo format “Quartieri Criminali”.

Il bell'attore Salvio Simeoli, ex di Elena Russo, ha sposato a Frascati la compagna Monia Cupellini, mental- coach. Non ha voluto colleghi attori e Vip vari Salvio alle sue nozze, solo amici stratti e parenti, tra cui Paola Stramazzi di Rai Fiction e il make up artist Gennaro Marchese che ha truccato la sposa.

Lorenzo Vanni, proprietario dell'omonimo famosissimo bar-ristorante di Prati, vicinissimo alla Rai di Viale Mazzini a Roma e dunque meta di tutti i personaggi e dirigenti della tv di Stato, ha presentato il suo libro “Il Sano De-mente” con un happening en plein air dinanzi al suo locale. A presentare il libro con lui, un mito come Enzo Garinei e Biggio.

Ad ascoltare le loro parole ed applaudirli, prima del consueto assalto al buffet, c'erano il direttore di Raiuno Stefano Coletta, l'attrice sempreverde Mita Medici con la sorella storica autrice di canzoni Carla Vistarini, il personal chef Stefano Crialese col compagno Filippo Biffani.

