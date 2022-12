PILLOLE DI GOSSIP – L’IRONIA DI FIORELLO A "VIVA RAI 2" CON CAROLYN SMITH: "QUELLO CHE MI PIACE DI 'BALLANDO' È IL CLIMA AMICHEVOLE CHE SI RESPIRA IN GIURIA" – LORENZO BIAGIARELLI, FIDANZATO DI SELVAGGIA, E LA PARITÀ DI GENERE: "PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA, A ESSERE SMINUITO AL GRIDO DI ‘TORNATENE IN CUCINA!’ È STATO UN UOMO" – GRANDE BORDELLO: VOLANO GLI STRACCI E LE LENZUOLA TRA SPINALBESE E ORIANA MARZOLI, EDOARDO DONNAMARIA LITIGA CON ANTONELLA FIORDELISI. LE NOZZE DELLA CIPRIANI SENZA KATIA RICCIARELLI…

Ivan Rota per Dagospia

fiorello amadeus viva rai 2

Dall’account Twitter ufficiale di Sanremo: “Francesca, buongiorno e benvenuta, che belva si sente? Francesca Fagnani tra le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023“. Un premio meritatissimo dopo il successo del suo programma Belve: le sue interviste sono diventate di culto e soprattutto virali.

carolyn smith

Anastasia Kuzmina, insegnante a Ballando con le Stelle che ha danzato con il bravo Lorenzo Biagiarelli,in difesa della di lui compagna Selvaggia: “Cosa penso della tensione tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli ? Sono onesta, questa è la cosa che mi dispiace di più di questo Ballando con le Stelle. Mi sta simpatica e sono anche molto in disaccordo con tutto l’odio che riceve. Sembra sia una moda quella di odiare la Lucarelli e onestamente questa moda non voglio seguirla. Se ce l’ho con Sara Di Vaira, perché non ci ha salvati dopo l’eliminazione allo spareggio con Rosanna Banfi e Alex Di Giorgio? Ma no, anche se in realtà ci speravo ma va bene così”.

selvaggia

Al GF Vip continua la diatriba tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese. Edoardo dice dell’ex parrucchiere: “Quello che lui ha fatto con Oriana (Marzoli) penso che sia palese a tutti. La classica cosa che abbiamo fatto tutti decine di volte. Ha visto una bella che gli piaceva tanto fisicamente, se l’é t… e poi l’ha mollata… con la scusa che era poco profonda.” In che senso?

E poi Edoardo Donnamaria ha litigato con la fidanzata Antonella Fiordelisi che continua a difendere Spinalbese e parlandone con gli altri inquilini ha detto:” Ecco di questo discorso ho parlato anche con Antonella e lei mi ha dato torto e ha dato ragione a lui. Io le ho detto ‘Guarda che è chiaro che lui se la voleva …e poi l’ha mandata a …Quello secondo me è sbagliato e non si fa’. Lei lo difendeva a spada tratta dicendo ‘no ma lui è stato bravissimo che l’ha mollata, avrebbe potuto usare la ship e non l’ha fatto’. Si preannuncia guerra con l’Edoardo Furioso…

anastasia kuzmina lorenzo biagiarelli

E ai ferri corti al Grande Fratello Vip sono anche Nikita Pelizon e Luca Onestini che ha in pratica dato il due di picche alla ragazza pur lasciandole sul cuscino biglietti con scritto “buonanotte amore”. Lei lo trova poco chiaro e arriva a definirlo pericoloso visto il comportamento ambiguo.

Al Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani e Alessandro Rossi si sono conosciuti e ora si sono sposati. Tanti gieffini e volti noti come Giucas Casella, Carmen Russo, Alex Belli, Delia Duran e Manila Nazzaro. A sorpresa Miss Keta. A declinare l’invito Katia Ricciarelli: doveva cantare in chiesa, ma era senza voce. Si dice che Alfonso Signorini doveva essere testimone della sposa, ma ha declinato. Al suo posto Giucas Casella.

oriana marzoli

Ecco le dolci parole di Mara Venier al marito Nicola Carraro dopo aver scoperto della di lui positività al coronavirus: “Amore mio, siamo stati super attenti in questi due anni ma adesso il Covid è arrivato a Santo Domingo. Mi hai mandato questa foto per rassicurarmi lo so. Vorrei essere vicina a te, forza amore mio. Ti amo.”

E' stato assegnato a Michele Placido il premio “Master of Cinematic Art” del 27esimo 'Capri, Hollywood - The International Film Festival'. Il riconoscimento, annunciato dal produttore Usa Mark Canton (del Board onorario della manifestazione) sarà consegnato al regista e attore al teatro Mercadante di Napoli, nella serata finale della manifestazione, il 2 gennaio 2023.

Un ritorno tanto atteso quello degli Eurythmics, gruppo musicale fondato nel 1980 dalla cantante Annie Lennox e da Dave Stewart. Al Microsoft Theater di Los Angeles, si è svolta la cerimonia di premiazione della Rock & Roll Hall Of Fame 2022. Investiti del prestigioso riconoscimento dal chitarrista The Edge degli U2, Annie Lennox e Dave Stewart hanno eseguito un medley di brani che hanno consacrato il duo synth pop a livello mondiale, ovvero Would I Lie to You?, Missionary Man e la hit Sweet Dreams .

Non parlano praticamente mai l’uno dell’altro. Solo a marzo “la regina degli scacchi” Anya Taylor-Joy ha commentato di aver «finalmente trovato qualcuno che sta felicemente seduto in silenzio con me a leggere. Praticamente abbiamo 80 anni e 7 allo stesso tempo, e funziona davvero bene». Malcom McRae é il fortunato che l’avrebbe sposata a luglio. Sul set di The Menu,però, pare che l’attrice si sia infatuata di Ralph Fiennes.

oriana marzoli

Cesarina Ferruzzi ha presentato il suo ultimo libro “Voilà Cesarina” accompagnata dallo stile delle creazioni dello stilista Vittorio Camaiani. Asta a favore dei City Angels la cui madrina Daniela Iavarone ha creato l’evento benefico:musica dal vivo con Rosmy e Annalisa Catando. Tra gli ospiti, il deputato Andrea Mascaretti, i critici d’arte Pasquale Lettieri e Paolo Campiglio , l’assessore Stefano Bolognini, i consoli Olga Causen e Louis Niscovolos,l’artista Tomoko Nagao.

francesca cipriani

