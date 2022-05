Ivan Rota per Dagospia

cristiano malgioglio 6

Chanel Versus Malgy: come ormai tutti sanno Cristiano Malgioglio all’Eurofestival ha scatenato un pandemonio definendo “un discount di Jennifer Lopez” la cantante cubana Chanel, in gara per la Spagna, alla quale sono arrivati anche i complimenti dei reali di Spagna (niente di meglio da fare?).

Il cantautore si è poi scusato e Chanel lo ha perdonato:” Che devo dire, il suo è stato un commento non bello, poco gradevole da sentire. Però apprezzo molto che abbia deciso di chiedermi scusa e soprattutto che l’abbia fatto pubblicamente davanti ad una telecamere. Questo gesto mi è piaciuto.” Poi si è lamentata di nuovo. Ma perché Malgy si è scusato? Gli abiti di Chanel neanche al mercato…

aurora ramazzotti goffredo cerza

Aurora Ramazzotti incinta? La smentita arriva attraverso un video pubblicato sul suo profilo di Tik Tok: ha mostrato le immagini in cui si noterebbe il pancino un po’ sospetto. Queste sono state le sue parole: ”È panza, me piace magnà”.

Questa settimana il pubblico de L’Isola dei Famosi 2022 era chiamato a scegliere chi eliminare dalla ex Playa Accopiada. Al televoto c’erano: Nicolas Vaporidis e Mercedesz Henger, eliminata è stata la naufraga Mercedesz Henger, che dopo aver dato il bacio di Giuda a Nicolas Vaporidis, ha raggiunto Playa Sgamada.

mercedesz henger

Attenti a Mercedesz Henger: ricordate con che violenza aveva “sfangato” Simona Ventura all’ Isola dei Famosi di anni orsono? Ora ci ricasca: si è studiata un bel copione per abbindolare Edoardo Tavassi, ma la di lui sorella Guendalina l’ha scoperta e ha scatenato la furia della figlia di Eva Henger, che ha accusato Guendalina di essere gelosa della sua liason con Edoardo. La nuova naufraga ha anche spiegato che non si è lasciata con il fidanzato due settimane prima ( come detto da Guendalina) de L’Isola dei Famosi, ma tre. No words.

isola dei famosi 2

All’Isola dei Famosi si è formato un finto triangolo amoroso con accenni di gelosia. I protagonisti sono: Roger, Estefania e Gennaro. Roger dopo il ritorno sulla spiaggia trova una situazione diversa da quando aveva lasciato la playa per dei controlli medici. Il naufrago è geloso del rapporto che si è creato tra Estefania e Gennaro. Tutti al televoto con il nuovo arrivato Luca. Ma non li possono eliminare tutti?

denis dosio

Denis Dosio è amato da tutte le ragazze e non solo, anche il fratello Manuel non è da meno. Entrambi i fratelli hanno deciso di aprire un profilo Onlyfans dove si mettono a nudo in tutti i sensi e dove si rivolgono per lo più ad un pubblico omosessuale…Ma sia Manuel che Denis si dichiarano eterosessuali. La madre in collegamento con Barbara D’Urso non li capisce, ma li scusa. La conduttrice, essendo madre, non gradirebbe se i figli facessero cose simili. In effetti le foto sono più che “hot”…

soleil sorge

Soleil Sorge (sbarcherà all’Isola dei Famosi?) è volata ad Ibiza insieme ad un suo ex coinquilino nella casa del Grande Fratello Vip. Di chi si tratta? È Gianluca Costantino. I due si trovano ad Ibiza insieme a Sophie Codegoni (che all’aeroporto non é stata rinonosciuta dai documenti, per le troppe punturine) e Alessandro Basciano (pure lui rifattissimo). Ma nessun flirt tra Soleil e Gianluca, si trovano sull’isola iberica per motivi benefici. Hanno partecipato alle Olimpiadi 2022 di artisti, influencer e personaggi del mondo dello spettacolo. Un evento per aiutare l’associazione Ai. Bi. Amici dei Bambini che lotta da anni contro l’emergenza abbandono grazie all’impegno delle famiglie adottive e affidatarie.

Nathaly Caldonazzo è molto dispiaciuta per quanto stia soffrendo la finta principessa Lulú Selassié, lasciata in malo modo da Manuel Bortuzzo. “Sto vedendo anche la sofferenza di Lulù perché vedo che soffre moltissimo. Ci siamo scritte, io la vedo distrutta e mi dispiace molto. Spero che torneranno insieme”. Si, magari in un altro reality…

maria de filippi

Raffinatezze a Uomini e Donne. Maria De Filippi chiede a Fabio Nova, nuovo cavalier del programma, un parere sui piedi di Tina Cipollari. Non gli piacciono e nemmeno il vestito: ”Riguardo la moda dovrebbe andare sulle taglie forti. È una bella donna, però se stesse un po’ a dieta le farebbe bene”. Infine, da han signore : “Ha il piedino di po**o”. E la Cipollari: “Ma prima di guardare i difetti dell’altro, ti guardi come sei?”.

Piera De Tassis sarà insignita del Premio Kineo alla Mostra del Cinema di Venezia come personaggio dell’anno per il cinema. Il Premio Kinéo ideato e diretto da Rosetta Sannelli, presidente dell’Associazione Culturale Kinéo, compie 20 anni ed è stato presentato con una conferenza stampa al Festival di Cannes, presso l’Italian Pavillion.

maria de filippi amici

La settimana della moda si aprirà venerdì 17 giugno, alle ore 17:30 avrà luogo la presentazione di Kiton e alle ore 18:00 si terrà la prima sfilata fisica in calendario, DSQUARED2. In calendario 25 sfilate, 24 presentazioni, 3 presentazioni su appuntamento, 5 contenuti digitali e 9 eventi per un totale di 66 appuntamenti di cui 61 fisici.

A chiudere il calendario delle sfilate fisiche sarà Zegna con uno show all’Oasi Zegna lunedì 20 giugno. Moschino torna a sfilare , così Versace,Marcelo Burlon County of Milan,Plein Sport e Billionaire.

Sempre per la settimana della moda milanese sfileranno per la prima volta JW Anderson, che aveva presentato un contenuto digitale a gennaio; 44 Label Group, brand fondato dal DJ berlinese Max Kobosil; il marchio cinese Joeone; i brand italiani Family First, Simon Cracker e il designer indiano Dhruv Kapoor.