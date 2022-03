Ivan Damiano Rota e il diplomatico Sor Rotella per Dagospia

Antonio Medugno è il concorrente che viene nominato più volte in quanto ultimo arrivato e finisce nuovamente al televoto. Aver fatto amicizia con l’eliminata Nathalie Caldonazzo gli è costato caro. Gli altri concorrenti più votati dagli inquilini sono Miriana Trevisan, Davide Silvestri, Giucas Casella e Sophie Codegoni. A sorpresa Medugno dice di voler abbandonare la casa, è qualche giorno che ci pensa è l'uscita di Nathaly stasera, che è stata eliminata dal televoto, ha fatto crollare ancor di più il vippone. Ma il padre e il fratello lo hanno convinto a proseguire il suo percorso.

Lo scoop di ieri sera era una cosa che si sapeva da mesi: Sophie Codegoni ha avuto una storia con Fabrizio Corona il quale dice che la ragazza sarebbe ancora innamorata di lui. Alessandro Basciano, il collerico fidanzato di lei non l’ha presa bene in quanto Sophie non gli aveva mai fatto il nome di Corona. Una strategia quella di Corona che non ha fatto bene alla Codegoni che è stata nominata. Soleil e Giacomo Urtis hanno confermato la relazione tra Corona e Sophie. Per forza, erano spesso a casa dell’ex re dei paparazzi.

Lettera di scuse di Clarissa Selassié a Katia Ricciarelli che non l’ha in parte accettata dicendo al conduttore: “ Alfonso basta con questa commedia, io non posso stare ancora qui a prendermi insulti. Anche perché ho letto che mi hanno dato della strega, brutta, cattiva, razzista, omofoba, di tutto. Quindi io cosa devo parlare? Questa persone mi hanno dato soltanto insulti.” Grande Katia!

Il servizio di Valeria Marini insieme a un uomo misterioso, Agostino Iacovo, è già uscito in edicola e il gossip impazza. Ma chi è Agostino Iacovo? Agostino Iacovo è un imprenditore italiano, amministratore di Publidei s.r.l. e Presidente del complesso aziendale del gruppo Genesis Group).Saranno baci stellari?

Sul web circola anche una foto che ritrae la Raffaele in compagnia del suo nuovo fidanzato. Si tratta di Thomas Santu, noto attore e cantante. I paparazzi hanno avvistato la coppia a Milano all’uscita del Teatro Lirico dove la donna era appena andata in scena con il suo spettacolo Samusà.

É il direttore d’orchestra più sexy del mondo. Lorenzo Viotti ha 31 anni. Figlio del direttore Marcello Viotti, Lorenzo è direttore musicale dell’Orchestra Gulbenkian e direttore principale designato dell’Orchestra Filarmonica dei Paesi Bassi, dell’Orchestra da camera dei Paesi Bassi e dell’Opera Nazionale neerlandese e ama mettere foto di lui nudo sui social. Alla Scala in occasione dell’opera Thais molte signore gli gridavano “girati”.

Malgioglio diventa internazionale. É stato chiamato in Francia per inserire un pezzo cantato da lui in italiano intitolato “Le diró parole blu” cover di una canzone di Christoph nel nuovo film della serie Asterix. A contattarlo direttamente Guillaume Canet protagonista del film e marito della grande Marion Cotillard.

Tomaso Trussardi, a Filo, la più importante fiera dei tessuti italiana, ha candidamente detto che il matrimonio tra lui e Michelle Hunziker era già finito da un anno. Solo pochi giorni fa i due ex hanno deciso di renderlo pubblico. Perché così tardi? Si dice che la rinnovata amicizia di Michelle con l’ex marito Eros Ramazzotti lo abbia infastidito.

Trecento ragazzini assiepati fuori dal Four Seasons a Milano in attesa di Rihanna inutilmente: la popstar se ne é uscita su un’auto dai vetri oscurati. Una grande come Sharon Stone invece era in via Montenapoleone a fare selfie e autografi per i fan.

C’è uno scheletro nell’armadio nel passato di Gloria Guida. L’attrice, anche se al cinema si è spogliata diverse volte, non vorrebbe aver girato il film super spinto Avere Vent’Anni con Lilli Carati. Ospite di un programma con Piero Chiambretti, ha chiesto e ottenuto che uno spezzone hot inserito fosse tolto. Piero l’ha accontentata.

