il giornalista che dopo essere stato travolto da Cate Blanchett le dice “thank you” potrei tranquillamente essere io #Venezia79 pic.twitter.com/3tEERBFEqs — marti ? ceo of paul rudd ? (@IR0NLANG) September 1, 2022

Ivan Rota e il lagunare Sor Rotella per Dagospia

adam driver

Tutti si sbattono tra cene e feste, ma esiste un posto magico al Lido di Venezia dove si fa business, amicizia, affari e casting. Si tratta della splendida terrazza del Palazzo del Cinema frequentata da attori, registi e produttori . Qui in queste prime sere un importante regista ha già trovato due attori per il suo prossimo film. Riservata però a pochi happy few.

Ai confini della realtà – 1 Adam Driver eletto “king of sexy” alla Mostra internazionale del Cinema di Venezia. Forse le giornaliste sono impazzite: di lui si può dire che é bravo, ma non sicuramente bello. Forse è stato il caldo del primo giorno…

julianne moore 2

Ai confini della realtà 2. Va bene tutto, ma scrivere che Julianne Moore e la top Maria Carla Boscono erano vestite bene all’inaugurazione solo perché griffatissime (mai far torto a uno stilista, magari poi non ti invita più) proprio no. La prima in Valentino pareva un albero di Natale dark con il gambo (anzi, le gambe di fuori). La seconda con outfit Jean Paul Gaultier sembrava La Sposa Cadavere di Tim Burton.

Qual è quella grandissima maison di moda dai mastodontici fatturati che ha affittato per il suo staff l’hotel, anzi l’albergo più economico e scalcagnato del Lido di Venezia? Un aiutino: c’entra una doppia consonante…

maria carla boscono 4

Sempre su Adam Driver: sta girando il biopic Ferrari del grande Michael Mann dove appare anche la nostra Valentina Bellé accanto a un cast stellare che include anche Penelope Cruz e Robert De Niro. Si dice che la Bellé avrebbe dovuto essere la madrina a Venezia, ma che all’ultimo le é stata preferita la criticatissima Rocio Munoz Morales.

Armani per Armani Beauty ha organizzato una cena esclusiva all’ Harry's Bar in onore di Regé-Jean Page, nuovo testimonial della fragranza maschile Armani Code. Tra gli ospiti della cena c'erano anche Cate Blanchett, Global Beauty Ambassador di Giorgio Armani, e altri volti del brand come le modelle Greta Ferro, Barbara Palvin, Madisin Rian e Valentina Sampaio. Molta sobrietà a parte l’abito nude look di Greta Ferro con due “cerotti” sui capezzoli.

Anche Gucci di nuovo a Venezia per la nuova edizione del suo premio dedicato a un artista che negli ultimi diciotto mesi si sia distinto nel modo del cinema pur proveniendo da ambienti diversi.

ANDREA ZELLETTA NATALIA PARAGONI

Sempre più Influencer e personaggi televisivi alla Mostra del Cinema: ed ecco da Uomini e Donne che sono arrivati Andrea Zelletta e Natalia Paragoni e in molti si sono detti che ci azzeccano con il cinema. Sono solo ospiti di piccoli sponsor. Il bel Zelletta sommerso dalle critiche per la sua capigliatura zeppa di gel. Uno dei commenti: “ ma ti ha leccato la testa una mucca?”

MATTIA CARZANIGA CATE BLANCHETT

Grindr, l’applicazione più hot per incontri gay, impazzita a Venezia. Abbiamo fatto una prova e a una festa in un famoso hotel circa un centinaio di persone cercava, si fa per dire, l’anima gemella. Tra queste un attore che da poco é stato lasciato da una nota conduttrice.

Durante il red carpet Cate Blanchett ci ha offerto un bel siparietto . Il giornalista Rai Mattia Carzaniga, dopo averla intervistata , è stato involontariamente spintonato dall’attrice che non si era accorta di lui e quasi si è scusata. La gag è stata rimontata in rete in e sembra che Carzaniga, dopo essere stato travolto, ringrazi la diva: «Thank you». Ma il giornalista aveva ringraziato Cate per l'intervista, non per lo spintone. La scena è diventata virale. Anche Carzaniga lo ha condiviso su Twitter: «Grazie internet».

GRETA FERRO

Passiamo a una cosa seria: allo Spazio della Regione del Veneto all’Hotel Excelsior è stato presentato un estratto del docufilm “Donne e Anoressia“ realizzato e prodotto da Wall of Dolls ONLUS, che da otto anni si occupa di violenza sulle donne e temi sociali al femminile.Jo Squillo, Fondatrice della ONLUS, e Francesca Carollo, giornalista Mediaset e Presidente della ONLUS, hanno deciso così di puntare un faro su questo argomento quanto mai attuale, soprattutto in una società legata all’apparenza come quella di oggi.

Occorrerà forse ridurre la spazio dato a Netflix alla Mostra del Cinema: a dimostrazione Bardo di Inarritu e White Noise. Si dovrebbe ricordare che i film non sono serie tv e che non devono durare per forza tre ore. Pubblico e giornalisti tutti d’accordo: questi due film dovevano essere tagliati (almeno) di mezz’ora.

julianne moore 4

Festa ristretta all’Hotel Excelsior per l’inaugurazione. “Solo” quattrocento commensali placés per una serata in onore di Adam Driver e del cast di White Noise che però si sono visti per pochi minuti mentre imperversava, ma si vedeva poco, Renato Brunetta.

É un pullulare di eventi che con la Mostra del Cinema non ci azzeccano per niente, ma attirano persone con beneplacito degli sponsor. Ed ecco che é arrivato anche Ignazio Moser, senza la sua Cecilia Rodriguez, ad annunciare che diventa attore. Ci mancava.

ignazio moser cecilia rodriguez

Lapo Elkan vicino alla Ferrovia a Venezia correva tra le calli con la moglie Joana Lemos inseguiti dalla guardia del corpo che tentava di convincerli a prendere una lancia. Ma era il momento dello spritz

Matteo Bassetti ha sbagliato giorno per arrivare alla Mostra del Cinema di Venezia. Per lui era meglio la sera dell’inaugurazione a vedere White Noise che parla (anche) di un’epidemia. Sarebbe stata una buona ragione per esserci….

maria chiara milano vieusseux e matteo bassetti a venezia

La festa più “etilica” della Mostra del Cinema quale mai poteva essere? Ma quella di Abel Ferrara per il suo film Padre Pio. Alcool e santità e allegria tanto che la gente diceva: “dopo questa serata possiamo tornare a casa”

