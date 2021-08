Ivan Rota per Dagospia

yari carrisi ylenia

Orietta Berti é diventata una “gaffeuse” di professione. Nel corso di uno dei suoi live con Fedez e Achille Lauro,al momento dell’esibizione della cantante, diventa evidente come questa canti in playback: la Berti non è sincronizzata con la base e il labiale è scoordinato rispetto alle parole. Proprio lei che ha sempre criticato chi non canta dal vivo...

yari carrisi

Yari Carrisi, figlio di Al Bano spiega di aver avuto modo di incontrare di persona sua sorella Ylenia scomparsa da decenni in gran segreto. I due si sarebbero parlati a Santo Domingo. Lei avrebbe lasciato intendere al fratello di non avere la minima intenzione di ritornare sotto i riflettori. Queste erano state le sue parole: “Tanti anni della mia vita ho passato collezionando articoli e informazioni e andando in giro alla ricerca di Ylenia. Però a questo punto lascio che sia lei a fare il passo perché sono sicuro che lei è ancora in giro“. L’uomo continua dicendo queste parole: “Posso immaginare che forse dopo tutto il casino che è successo, dopo la sua sparizione, forse non vuole entrare in un mondo dove tutta l’attenzione è rivolta verso di lei. Questa è una delle idee che mi sono fatto.” Grande stupore per le sue dichiarazione.

YARI CARRISI E THEA CRUDI

Belen Rodriguez si rifà viva con un post:”Il problema é che viviamo in un mondo in cui più stronzo sei e più ottieni, più sei buono e più la gente se ne approfitta. Un mondo in cui la mala educazione é la normalità e la gentilezza una perdita di tempo.” Non si é ancora capito con chi ce l’abbia...

Quando gli é stata chiesta qualche informazione in più sul presunto flirt della sua ex Mercedezs Henger, Lucas Peracchi ha risposto:“Non sono rimasto sorpreso per niente. Proprio pochi giorni dopo la rottura, avevo chiesto a lei ad una sua amica, di questa persona, ma loro hanno negato tutto. Adesso, invece, la situazione mia più chiara”. In ogni caso, Lucas credo non sia assolutamente questo il motivo che ha portato alla rottura: “Non dico che sia questo il motivo della nostra rottura, ma avevo fiutato qualcosa che prima o poi sarebbe saltato fuori… Mi sarei aspettato da lei maggiore sincerità alla fine della nostra relazione”.

ylenia carrisi

Cicogna in arrivo in casa di Veera Kinnunen. La ballerina professionista, protagonista in diverse edizioni del programma della Rai Ballando con le stelle, sta per diventare mamma per la prima volta all’età di 36 anni. Il futuro papá é il judoka Salvatore Mingoia, con il quale ha una storia d’amore da circa un anno. Milly Carlucci ha perso nel cast anche Raimondo Todaro che dovrebbe passare a Amici e Ornella Boccafoschi anche lei in dolce attesa.

Star in the star é il nuovo programma che sará presentato da Ilary Blasi. Subito é scattata la polemica. Sembra una copia de Il Cantante Mascherato, Nel promo la Blasi dice: “Chi c’è dietro la maschera?“, proprio come Milly Carlucci esclamava nel suo show di Rai Uno. Il programma peró é un format straniero acquistato da Mediaset.

al bano ylenia romina power

Ecco cosa dice Drusilla Gucci, concorrente della ultima Isola dei Famosi sul film House Gucci che vede protagonista Lady Gaga:”Non credo che si tratterà di un racconto molto veritiero” – ha dichiarato Drusilla – Già guardando il trailer mi pare che dipinga la mia famiglia come quella di un mafioso. Si parla sempre della storia della cronaca nera, ci sarebbe molto altro da dire. Il film lo guarderò perché sono molto curiosa”.

Ambra Angiolini al follower che dà del “viscido” al compagno Massimiliano Allegri, controbatte: “Rispondo solo se tu chiedi alla tua fidanzata com'è toccare uno stron*o”. La sua risposta ha fatto impazzire i tantissimi fan che applaudono la sua forza nel proteggere dagli insulti l’uomo che ama.

YLENIA CARRISI AL BANO E ROMINA

Tour estivo per il Cenacolo Artom, l’apprezzato format (in onda anche sui canali 511 di Sky e 61 di TiVuSat di BFC e online nella formula “One to One”) che porta il nome del suo ideatore, l’ingegnere e imprenditore Arturo Artom. Dalla Riviera Ligure alla Versilia sino

a Courmayeur , Arturo Artom ha portato sui palchi italiani le testimonianze di personalità nell’ambito della finanza, della cultura, dell’imprenditoria.

E’ stato presentato in piazzetta San Marco, a Porto Rotondo, il libro “Emirati: nulla è impossibile” di Giovanni Bozzetti, docente universitario imprenditore e manager, uno dei maggiori esperti di marketing strategico e processi di internazionalizzazione verso il Medio Oriente. Con l’autore é intervenuto Marco Bittau, giornalista della Nuova Sardegna.

YLENIA CARRISI AL BANO E ROMINA

Musica e sport, un binomio davvero speciale quando si decide di aiutare le persone meno fortunate. E’ questo l’obiettivo dell’infaticabile Paolo Brosio che ha presentato l’edizione 2021 del progetto “Mattone del cuore“, “Canzone del cuore“ e “Racchetta del cuore“, in programma il 25-26 agosto, vigilia della festa di S.Ermete a Forte dei Marmi, iniziativa organizzata dall’associazione “Olimpiadi del cuore“. Presenti di tanti big della musica, dello spettacolo e dello sport..

ylenia carrisi

Mercoledì 25 agosto allo Stabilimento Balneare Alpemare di Bocelli e giovedì 26 a Villa Bertelli sempre a Forte dei Marmi, si alterneranno sul palco performance di comici, campioni dello sport e dello spettacolo : Andrea Bocelli, Al Bano, Angùnn, Fausto Leali, Iva Zanicchi, Ivana Spagna, Paolo Vallesi, Jo Squillo, Sandro Giacobbe,Federica Carta.Per lo sport sport: Sinisa Mihajlovic: allenatore del Bologna dopo una grande carriera di giocatore. Mara Santangelo: la prima tennista italiana a vincere gli Internazionali di Francia al Roland Garros nel doppio. Poi Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Massino Ceccherini, Ubaldo Pantani: esponente della scuola dei comici toscani.

belen 4

Chi é il calciatore di una squadra italiana di serie A che per una cena in un noto locale della Versilia ha speso sessantamila euro? Una famosa imprenditrice lo ha però superato: ne ha spesi ottantacinquemila...

yari carrisi e thea crudi romina power ylenia carrisi romina power 2 ylenia carrisi romina power 3 ylenia carrisi romina power 4 belen 1 belen 1 belen antonino spinalbese belen 2 belen rodriguez belen 2 belen belen 3 yari carrisi power