Ivan Damiano Rota e il suscettibile Sor Rotella per Dagospia

diletta leotta

Elodie paparazzata di nuovo con Davide Rossi, manager e modello di Armani: come si sa sono stati pizzicati fuori casa di Diletta Leotta dopo una serata tra amici. La cantante sente "la vertigine" per il fascinoso ragazzo mentre pare che la Leotta abbia un debole per un altro modello guarda caso di Armani, il fascinoso Fabio Mancini. Ora Elodie é sul set di “Ti mangio il cuore” con Michele e Brenno Placido mentre il suo ex Marracash sarebbe a spasso con Rosmy : una famosa cantante dice: “ A me pareva proprio la mia amica Rosmy insieme al rapper” che a quanto pare sembra voler tenere tutto lontano da indiscrezioni a parte aver indelicatamente detto “ma chi ca..o é questa?”, mentre Rosmy cantautrice gli chiede rispetto e lancia un messaggio #fakenewsfuckyou dichiarando che a breve risponderà con la sua musica.

elodie davide rossi

É molto raro che nasca una grande amicizia nel mondo della televisione e dello spettacolo in generale. Ma a volte succede: ecco quindi Mara Venier e Alberto Matano amici per la pelle e anche colleghi che insieme fanno il botto. Come ieri con la queen della domenica ospite del simpatico giornalista e conduttore a “La Vita in diretta” :un vero e proprio spettacolo che ha ripercorso la carriera della “zia” di tutti.

Al GF Vip l’imprenditore ( o rappresentante, secondo la sua ex Soleil Sorge) Gianmaria Antinolfi dopo essersi lasciato andare a confidenze su una sua ex argentina ( alcuni vi hanno riscontrato Belen) e dopo essere stato messo al palo nella casa da Sofie Codegoni, gira voce che abbia avuto un flirt con un’attrice che lo starebbe aspettando fuori dalla casa. Aiutino: é una cantante e ha partecipato a un reality...

elodie

Manila Nazzaro, ex Miss Italia, al GF Vip ha mandato in nomination Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani che come tutti sanno é la madrina di Miss Italia. La motivazione é la solita: “É quello con cui parlo meno”, ma Alfonso Signorini l’ha giustamente stuzzicata dicendolo che la Mirigliani quando é entrata in casa non se l’é proprio filata. La Nazzaro ha annuito. Si attendono sviluppi. Ma c’é stato di mezzo un uomo come dicono alcuni?

Nuove stelle ( con Pigmalione): é l’attrice del momento Aurora Giovinazzo scelta tra mille da Gabriele Mainetti come protagonista di Freaks Out. Di lei una preveggente Stefania Sandrelli aveva detto: “quella, te lo dico io, sará qualcuno” come confida Marvi De Angelis. Altro miracolo é Hildegard Di Stefano, lanciatissima protagonista di La Compagnia del Cigno, affermata violinista e ora scrittrice. Elisabetta Sgarbi ha creduto in lei e ha pubblicato il suo libro Diario Musicale.

elodie marracash

Tutta Milano da Cavalli per la presentazione

del libro fotografico del grande Guido Taroni, degno erede dello zio Giovanni Gastel. Safari Style é il titolo del libro accompagnato dal testo di Melissa Biggs Bradley , un“viaggio” speciale, targato Vendome Press.La fotografia di Guido Taronici ci guida a scoprire gli interni dei più importanti lodge e camp di lusso tra i safari africani.

I commenti sotto la foto postata da Belen Rodriguez su Instagram hanno generato un vero e proprio putiferio: “Cosa hai fatto alle labbra?” anche se da una parte Laura Chiatti ha commentato entusiasta :“Mamma mia quanto puoi essere bella?” altri invece non hanno per niente amato la foto della showgirl. La maggior parte dei followers ritiene le nuove labbra di Belen gonfie e storte.

elodie 6

Un matrimonio allucinante quello tra Francesca e Helmut Berger. Francesca lo aveva denunciato per bigamia, aggiungendo questa querela a quella relativa al mancato versamento degli alimenti. Nonostante la distanza, gli scontri e l’odio che ha provato in passato per il marito, la scrittrice non ha mai pensato al divorzio ed ora si dice persino disposta ad appianare le tutto e di volere stargli di nuovo accanto. A rivelarlo è stata la donns in un’intervista concessa al settimanale Nuovo.

elodie 6

Inaugurazione col botto della nuova serata Futura ad Halloween, Halloqueen per l'occasione. La crema della duomosessualità ha unito le forze per creare un nuovo format la domenica sera nato, appunto, dalla collaborazione delle squadre della Buom, del LeccoMilAno e del Lola Bar.

L'opinionista Paolo Sassi, da icona di via Lecco, si è trasformato per la serata in gaysha per accogliere gli ospiti nell'ambito privè. Tanti i volti noti che hanno approfittato del trucco per trasgredire con discrezione. Una esplosione di testosterone, forse represso per troppi mesi, o anni, ha portato ad intrecci surreali del Gotha Gayo. Un fisicato bianconiglio è diventato mannaro alla vista di un ancor più scolpito anubi, cagna dell'oltretomba. Il noto imprenditore non ha mai tolto la maschera ma è stato riconosciuto per alcune caratteristiche e per chi avvicinava... E chi era il famoso influencer, lesto di penna, che si è “intrattenuto” con un manager famosissimo ?

diletta leotta di dazn 2

Sabato scorso grande riapertura del Pastic! Una folla oceanica si è assiepata a partire dalla mezzanotte, alcuni hanno atteso più di un'ora per poter entrare nello storico locale milanese. Presente anche Tommaso Zorzi, storico abituè, col fidanzato Tommaso Stanzani. La riapertura era stata annunciata due giorni prima sui social ed è scattato immediatamente il tam tam. Stessa squadra dopo quasi due anni, stesso successo e stesso divertimento.

giacomo cavalli

Scatenatissima Barbara D'Urso con lo stilista Francesco Scognamiglio a La Boum di Milano, notissima serata del venerdì milanese ai Magazzini Generali, più friendly che gay. Barbarella ha ballato ininterrottamente ore battendo le ballerine professioniste osannata dai fan esultanti per l'evento inatteso. Instancabile e acclamata da tutti, ha trasformato in un palco l'area del dj dove si era sistemata con gli amici. Tra una piroetta ed una ola il muscoloso e solerte patron Giuseppe Pisano la intratteneva e controllava che tutto scorresse liscio...

rosmy

“Tronisti” al cubo. Evento nel ristorante Marro di Milano; in occasione del compleanno di Barbara Francesca Ovieni-volto noto della tv, ex tentatrice di Temptation Island-il suo compagno, il rapper Moreno Donadoni, ex vincitore di Amici, ha organizzato una festa a sorpresa nel locale preferito dalla sua fidanzata, di proprietà dell’imprenditore del settore della ristorazione e della moda Alessandro Marro.Dopo il red carpet di Venezia insieme, Moreno ha voluto stupirla, di nuovo. Ospiti tanti amici come Giulietta Borroni, attuale fiamma dell’attore Michele Morrone, protagonista del film hot “365 giorni”,e l’influencer Fabrizio Sina.

soleil

