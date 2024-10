Ivan Rota per Dagospia

Marialuisa Jacobelli a Striscia la Notizia “parla” di Francesco Totti. La “tettonica” giornalista dice: “Non parlo più, mantengo la linea che sto in silenzio“. Quando Valerio Staffelli l’ha pressata: “Ma quindi due più due fa sempre quattro?“, la giornalista ha confermato e ha quindi confermato anche il flirt con Francesco Totti.

Per la prima volta, il suo nome associato a Rai1 è stato fatto proprio su Rai1 in quanto Caterina Balivo, a La Volta Buona, ha chiosato: “La d’Urso sembra stia progettando il ritorno in video con un programma tutto suo proprio su Rai 1, ma prima di questo la conduttrice potrebbe passare dal palco più importante della Rai, quello dell’Ariston“. Dovrebbe affiancare Carlo Conti per una sola serata del Festival di Sanremo.

Dopo la fine della relazione con Dalila Gelsomino, avvenuta a fine settembre 2024, i riflettori si sono accesi su Eros Ramazzotti. È innegabile che tra il cantante e Natalia Angelini, ex tronista di Uomini e Donne, ci sia un rapporto (solo?) d’amicizia grazie anche alla comune conoscenza con Debora Pelamatti, moglie del collega Max Pezzali.

Diletta Leotta ha partecipato a #10yearschallenge su Instagram, pubblicando un foto di come era a diciott’anni e una di come è ora . Il “cambiamento” é evidente e ha scatenato i commenti acidissimi. Tra questi: “Bella sì, ma sembri un’altra, o meglio eri un’altra” e “Con gli aiutini siamo tutte belle”.

Chiara Frattesi ha pubblicato una foto del famoso videogioco Super Mario, che è il soprannome di Mario Balotelli, ed é scoppiato il gossip su una loro possibile liaison.

“Selvaggia Lucarelli ha una volta definito il suo modo di ballare troppo aggraziato. Aggiungici il modo di vestire stravagante, lo smalto, i capelli lunghi, gli orecchini, e tutti a interrogarsi sulla sua fluidità: le dà fastidio?“ é stato chiesto a Tommaso Marini in un’ intervista a Chi. Lui non si é per nulla scomposto: “Se mi dà fastidio se le persone si interrogano sulla mia fluidità? Per niente, ma il fatto che, per questi motivi, io sia ritenuto diverso è sintomo di una società retrograda.

Lato abbigliamento: mio padre aveva uno showroom e mia madre faceva l’indossatrice, io ho ereditato un’idea artistica della moda…Lato sentimentale: odio dare etichette e non ne darò mai una. So solo che amo fare quello che mi piace e che non sento il bisogno di definirmi…Sono molto riservato, ma è anche vero che non c’è stato il grande amore finora. Qualora ci fosse non avrei problemi a dire chi è…”

Se Mi Lascia Non Vale, il Temptation Island dei poveretti presentato da Luca Barbareschi, pare chiuderà a tre puntate, invece delle cinque programmate visto lo share bassissimo. E La Talpa, condotto dalla “telecomandata” Diletta Leotta viene da tempo rimandato: a quanto pare il montaggio non soddisfa i vertici.

La miliardaria ereditiera Jocelyn Wildenstein, soprannominata "Catwoman" per i suoi complessi interventi chirurgici, mostra (purtroppo) il suo nuovo volto a Parigi. Ha scelto il giorno giusto:é degna di Halloween.

Annalisa, Geolier, Tony Effe e Gigi D’Alessio dovrebbero essere i primi artisti nel cast di Capodanno Nove con Amadeus.

Caterina Collovati a Pomeriggio Cinque contro la coppia Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: “Ho visto delle scene che mi sono messa le mani nei capelli. Mi sono detta ‘ma cos’è questa roba?!’. Ma questa volgarità mi indigna come donna. Abbiamo parlato prima di donne forti e autonome e che scelgono, qui come la vogliamo chiamare? Io non voglio essere cattiva. Questa Shaila è una donna che mette in imbarazzo le altre donne“.

I due “cornuti” Helena Prestes e Javier Martinez si sono messi a ballare nel giardino della casa del Grande Fratello e poco dopo sono usciti anche Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta che si sono messi (tanto per cambiare) a limonare. Jessica Morlacchi: “Sono senza parole, tatto zero. Davanti ad Javier stanno facendo il panico, ma guarda che slinguate ragazzi. Evitate. Che facciano pure, ma qui è tatto zero…Io non credo neanche che non abbiano dormito insieme (in hotel) e si saranno sicuramente preparati qualcosa“.

Enzo Paolo Turchi (proprio lui): “Fuori c’è una scena di quelle… Sarò sbagliato io che vi devo dire. Sarò all’antica, ma sono felice e contento di essere all’antica su certe cose. Essere all’antica non significa condannare in toto la modernità. Ma qui mi sembra un poco troppo“. Luca Calvani invece ha difeso i due due “slinguisti”: “Ma lasciateli fare”. La Morlacchi ha risposto: “Nessuno dice di non farlo, ma si stanno limonando come se non ci fosse un domani a mezzo metro dagli altri due, capisci?!“.

E pensare che di fronte alla richiesta fatta sia a lui che a Shaila da Amanda Lecciso di limitare le effusioni pubbliche stando attenti alla presenza di Javier e Helena, Lorenzo aveva risposto: “Io farò tutto con rispetto e starò più attento, ma non ho alcuna intenzione di limitarmi”, trovando, poi, l’approvazione di Shaila a cui ha detto: “Posso essere solo contro tutti, mi basta vedere che tu sei felice. In questa cosa siamo io e te, non sei solo tu, siamo io e te. Se in 4 o 5 ti vanno contro, io ti difendo. Punto“.

MariaVittoria su Shaila e Lorenzo: “Quelli gli do tempo un mese fuori, poi fanno Verissimo, le due trasmissioni che devono fare, dopodiché si danno una di quelle pedate via, proprio così”.

Ai confini della realtà. In una intervista a Diva e donna, Carmen Russo ha spiegato come sono andate veramente le cose tra lei e il marito Enzo Paolo Turchi: "Eravamo vicini all’addio", ed è stato in quel momento che la situazione si è capovolta con il letto del Grande Fratello. "Abbiamo fatto l’amore in tv e non ci lasciamo più”.

