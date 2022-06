Ivan Rota e il rockeggiante Sor Rotella per Dagospia

soleil sorge

Tale e Quale Show attinge a piene mani dal Grande Fratello Vip: quasi confermati Alex Belli e Davide Silvestri. In pole position Pamela Prati pronta al grande rientro in tv. Katia Ricciarelli in forse anche perché la vorrebbero come opinionista al GF Vip anche se lei preferirebbe il programma di Carlo Conti.

Ogni giorno salta fuori qualche “vip” in disarmo che si candida per un reality. Ultimo in ordine di tempo Antonio Razzi subito dopo l’ex tronista Davide Donadei e la ballerina Matilde Brandi. Razzi dice che sarebbe perfetto per il Grande Fratello Vip. Se lo dice lui…

Che cosa ci facevano Cristiano Malgioglio e Amanda Lear a Milano al Kalamaro Piadinaro? La cena rafforza la notizia che li vorrebbe nel ruolo di opinionisti al GF Vip, anche se le loro bocche sono cucite. Il cantautore è poi partito il giorno dopo per girare il video di Suku Suku, sua nuova hit estiva.

soleil sorge 7

Aveva promesso di non piangere, ma non ce l’ha fatta e così, in lacrime, Mara Venier ha ringraziato il pubblico di Domenica In. “In 13 edizioni, non abbiamo mai avuto un simile successo. E non posso che ringraziarvi” – le parole di una commossa, ma felice, Mara Venier – “Siete la spinta per continuare, non andrò in pensione finché non ci sarà un riscontro dal pubblico”.

L’ Isola dei (non) Famosi era chiamato a decidere chi eliminare tra Estefania e Lory Del Santo. A perdere è stata Lory Del Santo eliminata dalla Palapa. L’attrice ha dato il bacio di Giuda a Luca per poi raggiungere Playa Sgamadissima. dove si è scontrata al televoto flash contro Pamela Petrarolo.Il 76% del pubblico ha deciso di salvare la ex ragazza di Non è la Rai con Lory Del Santo che torna in Italia arrabbiata con il fidanzato Marco Cucolo che ha detto di non condividere alcune sue idee…

pamela prati

Non si è capito perché il gruppo degli isolani ce l’avesse così tanto con Lory Del Santo. Dall’inizio hanno detto che è falsa e l’hanno mandata ben dieci volte al televoto. Forse perché era il personaggio più forte. E non si capisce perché anche Vladimir Luxuria le sia sempre stata avversa: forse non ha mai seguito il daytime…

I naufraghi sono stati chiamati ad esprimere il nome di un naufrago da mandare al televoto e fanno il nome di Nick Luciani dei Cugini di Campagna Il leader Luca ha invece mandato al televoto Estefania. Chi sarà eliminato tra Maria Laura De Vitis, Gennaro, Nick Luciani e Estefania? Il televoto verrà chiuso lunedì 13 giugno 2022.

Lo “schifo” all’Isola dei famosi in una puntata un poco moscetta . Le coppie Gennaro Auletto–Vera Gemma ed Edoardo Tavassi –Marialaura De Vitis hanno dovuto mangiare cavallette, zampe di gallina, lombrichi, testicoli di toro ed un frullato di gelatina, aglio, latte e succo d’ananas in una prova. Unico momento “alto” l’arrivo delle piratesse Soleil Sorge e Vera Gemma che hanno composto due squadre per un’isola divisa in due.

soleil sorge 1

Discorsi profondi all’Isola dei Famosi. Gennaro Auletto con sarcasmo dice a Carmen Di Pietro: “Tu mi vuoi insegnare e poi vai a pescare senza rete”. Carmen non si trattiene più: “No em, non fare il coso. Sempre ste cose a sarcasmo non mi piacciono. Sempre a sarcasmo sei sempre “sarcasmatico” con me. Io ci metto tanta volontà e facciamo e andiamo e poi ti esci con ste battute del ca**o no non mi piacciono”.

Carmen Di Pietro è la regina dell’Isola dei Famosi. Il figlio Alessandro Iannoni in studio le ha mostrato un video dove era ubriaco con numerose ragazze e lei: ”Non lo riconosco! Non è il mio Alessandro quello! È tutta colpa di Guendalina (Tavassi), quella disgraziata. Non hai l’approvazione della mamma, eri uscito per un’altra situazione”. Era solo uno scherzo

Bella la scelta di Fausto Puglisi: lo stilista di Roberto Cavalli ha scelto la top model Ludmilla Voronkina come testimonial della linea di alta moda. Ludmilla ha il padre ucraino e la madre russa e in un momento così difficile, Puglisi le ha fatto un bel regalo: la considera la sua icona.

pamela petrarolo

Alla Galleria San Babila tre opere di tre mostri sacri della storia dell’arte. Il primo è una stampa degli anni ’70 di Andy Warhol raffigurante Marilyn Monroe, tra le opere più iconiche dell’arte pop, proveniente da una prestigiosa galleria olandese (una copia gemella è stata recentemente battuta all’asta per 195 milioni di dollari). E poi Edvard Munch con una marina con nudi femminili. Il terzo è una delle famose uova del gioielliere russo Fabergé, alcune delle quali hanno raggiunto valutazioni milionarie.

vera gemma testicoli d toro e cavallette vera gemma 3

