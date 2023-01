Ivan Rota per Dagospia

Festival di Sanremo. Voci di corridoio, per le altre serate, parlano di Sabrina Impacciatore, reduce dal successo negli States per la sua partecipazione nella serie “The White Lotus”, Chiara Francini e Euridice Axen, fresche invece del trionfo del tv movie Una scomoda Eredità. Per una volta, sarebbe il trionfo della meritocrazia.

Al Festival, ma solo come autori, ci saranno anche i Maneskin, con il brano di Mara Sattei. I Pinguini Tattici Nucleari firmano la canzone Terzo Cuore di Leo Gassmann, mentre La Rappresentante di Lista ha scritto il brano dei Cugini di Campagna. Boh!

È vero che aveva esordito nel ruolo di un porno attore molto dotato nel film É nata una Star: ora Pietro Castellitto sarebbe legato a Matilda De Angelis, ma si fa vedere in giro con la di lei migliore amica Benedetta Porcaroli. Solo amicizia?

Sempre più sitcom questa edizione del Grande Fratello Vip con liti a più non posso e situazioni pruriginose.

Come sempre è Antonella Fiordelisi a regalarci le migliori perle: ieri sera ha accusato l’ex (per ora) fidanzato Edoardo Donnamaria di essersi fatto toccare il “pistolino” da Oriana Marzoli, che poi gli è buttata addosso.

Poi ha aggiunto di aver usato questo termine perché ce l’aveva “a riposo”. Viene poi incalzata dall’ opinionista Pierpaolo Pretelli, ma Signorini stoppa tutto dicendo che si scade nel trash. Ma no, Alfonso, è tutto camp.

Nel bene e nel male la Fiordelisi è stata la protagonista anche ieri sera: dopo essere stata insultata nei giorni scorsi dal “suo” Donnamaria ( “fai schifo, mi fai vomitare”) ieri sera ha detto che non lo vuole più e ha ricambiato i “complimenti”. Lui invece ha detto che se lei si scusa (si era buttata addosso a diversi uomini della casa) la potrebbe perdonare. Dopo la diretta, durante un surreale discorso con Nikita, che si è improvvisata psicologo della mutua, ha detto: “Non mi sento più amata da lui” tra le lacrime. Che ci stia già ripensando per una nuova puntata della soap?

Pronto soccorso vip. Antonino Spinalbese, in collegamento con il GF Vip dall’ospedale in cui è stato ricoverato per un piccolo intervento, si è mostrato più simpatico nella casa. Ce l’ha ancora con Patrizia Rossetti (ieri sera la conduttrice ha lasciato il reality per motivi di salute) che, come dice lui, in una lite lo ha “sputato”. Iconica la battuta di Signorini a Spinalbese, che non si lascia scappare una donna: “Sei già stato sotto il trapuntino con qualche infermiera?”

Imbarazzante l’incontro tra Luca Onestini e la sua ex Soleil Sorge: i due hanno discusso delle corna che lei avrebbe fatto a lui, mentre la showgirl (per mancanza di show) ribatteva che è stato lui a tradirla con una certa Cristina. Un momento da dimenticare. Come dice Orietta Berti: qui siamo sotto l’asfalto, anzi sotto le tubature.

Baci sotto il vischio per i concorrenti. Limone totale per Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia presi di mira dalla Fiordelisi, che non vuole altre coppie in gara che le possano togliere spazio. Micol aveva baciato per gioco Davide Donadei, che ha fatto il retrogrado con Tavassi: “Se la mia donna facesse questo non lo sopporterei”. E bacio tra Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis che ha detto di gradire le labbra morbide dell’amico.

Patrizia Rossetti, prima amica poi nemica di Wilma Goich, si augurava venisse eliminata è così è stato, tra le lacrime di Daniele Dal Moro, il toy boy “platonico” della cantante. Wilma però è uscita dalla porta ed è rientrata dalla finestra con il famoso biglietto di ritorno. E come diceva la sua più celebre canzone, “Le Colline sono in Fiore”, “amore ritorna”, è tornata tra i colleghi freezzati. E Daniele quando ha rivisto il suo “amore” ha pianto di nuovo.

La battuta della serata è ancora di Alfonso Signorini che, rivolgendosi a Antonella Fiordelisi, le dice: “É difficile coglierti in fallo” con la di lei nemica Micol Incorvaia che alza gli occhi al cielo e ride. E ancora: “Di onesto, (Luca) Onestini ha solo il cognome”. Al televoto la svalvolata (ha litigato con tutti) Dana Saber, Oriana Marzoli e Davide Donadei.

La casa del GF Vip è ora divisa in due surreali fazioni: gli Spartani e i Persiani. Edoardo Donnamaria si è auto-definito con la sua falange di concorrenti come i 300 contro l’altro esercito, composto da ben un milione: “Dobbiamo solo cercare le Termopili, mettendoci uno dietro l’altro e fare uno contro uno, altrimenti ci ammazzano”. Gli Spartani sono Oriana Marzoli, Nicole Murgia, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Patrizia Rossetti, Sarah Altobello, Luca Onestini, Alberto De Pisis, Giaele De Donà.

Nel gruppo dei Persiani, invece, Antonino Spinalbese , Andrea Maestrelli, Dana Saber, Attilio Romita, Wilma Goich, Nikita Pelizon, Davide Donadei, Daniele Dal Moro Antonella Fiordelisi. Cani sciolti George Ciupilan e Milena Miconi.

