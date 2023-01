PILLOLE DI GOSSIP! "IL PORTAFOGLI SI PUÒ CAMBIARE, MA ALL'IGNORANZA UMANA NON C'È RIMEDIO", EZIO GREGGIO CAZZIA CHI SOSTIENE CHE LA FIDANZATA ROMINA PIERDOMENICO STIA CON LUI SOLO PER SOLDI: “PURTROPPO LA MAMMA DEI CRETINI È SEMPRE INCINTA E VEDO CHE A ALCUNE PERSONE NASCERANNO PRESTO FRATELLI E SORELLE!" – DANA SABER VS IL “GF VIP”, LA GUERRA FEDEZ-JACOBS, LA DE FILIPPI PUNTA SU EMMA E DI MARTINO, IL TOTO-CONCORRENTI PER L’ISOLA (ANCORA GEGIA?) - UN FAN CHIEDE A CHECCO ZALONE: “PUÒ FARE UN SELFIE CON MIA MOGLIE CHE È INCINTA?” L’ATTORE RISPONDE: “VA BENE. MA NON SONO STATO IO”

Ivan Rota per Dagospia

Maria De Filippi pare abbia voluto in giuria per la prossima edizioni di Amici, che inizierà tra un mese e mezzo, Emma Marrone e Stefano Di Martino. Alcune voci, ancora non confermate dalla produzione, lascerebbero intuire che la conduttrice vorrebbe puntare sui due ex fidanzati che in passato hanno “invaso” con la loro storia d’amore tv e giornali. E poi all’improvviso arrivò Belen Rodriguez e la favola tra i due finí…

Il toto-concorrenti per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi pare il gioco del lotto: tra le varie candidatura arriviamo a novanta. Tra i nomi possibili, Rosalinda Cannavó, Gegia, reduce dal GF Vip, con il fidanzato turco Mehmet, Samantha De Grenet con il figlio Brando, Giambattista Ferrara, Armando Incarnato e via elencando sino ad arrivare a Victoria Cabello e Can Yaman.

Si è scatenato il web per Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico, quarant’anni meno di lui , dopo un servizio in cui si giuravano amore eterno . Ecco i commenti: ”Vero sì, l'amore non ha età, è il portafoglio che va cambiato ogni tanto", "Se Ezio fosse stato povero non lo avrebbe neanche guardato", "L'amore non ha età se c’è la master card".

"Il portafogli si può cambiare, ma all'ignoranza umana purtroppo non c'è rimedio", ha risposto il conduttore a chi dice che Romina stia con lui solo per soldi, mentre a un altro ha risposto: "Brutta bestia l'invidia". Quindi ha scritto un commento per ringraziare il settimanale per l'intervista e zittire tutti gli altri hater: "Amici di Gente grazie per questa bellissima copertina e servizio. Scusate le risposte che do a fake, invidiosi… Purtroppo le madri dei cretini sono sempre incinte e vedo che ad alcune persone nasceranno presto fratelli e sorelle!".

Ai confini della realtà. Ecco cosa dice Fabiano Minacci: ”E se vi dicessi che un Tg romeno ha fatto un appello per salvare George Ciupilan al televoto settimanale del Grande Fratello Vip? Questa settimana al Grande Fratello Vip sono finiti Oriana Marzoli, Nikita Pelizon e George Ciupilan. Ad avere la peggio in pressoché tutti i sondaggi è proprio quest’ultimo. Un po’ perché le due ragazze hanno rispettivamente moltissimi fan e un po’ perché il vippone ,a livello di dinamiche , non ne ha creata neanche mezza in 140 giorni”. Ma chi lo vuole?

A Che Tempo che Fa, Fabio Fazio promuove massicciamente, in un clima goliardico da vecchi amici in trattoria , il programma Dinner Club, un tour gastronomico di Carlo Cracco in compagnia, tra gli altri, di Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto. La cosa incredibile è che Fazio non ha potuto dire su che rete va in onda il programma, ovvero su Amazon Prime Video…

Niente trippa per gatti. Nel film Come Eravamo, Robert Redford , che non aveva nessun interesse per la coprotagonista Barbra Streisand, “infoiata” di lui, indossava due paia di mutande per non farla troppo avvicinare al fallo. Lo rivela il critico teatrale Robert Hofler in un nuovo libro dal titolo How Epic Battles and Bruised Egos Brought: a Classic Hollywood Love Story to the Screen sul film strappalacrime del 1973 che alla Streisand portò una nomination all'Oscar. “Aveva una cotta per lui ancor prima di iniziare», aveva detto il regista Sydney Pollack.

É ancora guerra aperta tra Fedez e Jacobs che accusa la Doom, agenzia del cantante che lo rappresentava, di non essersi interessata a promuoverlo nei dovuti modi. La battaglia legale tra Fedez e Marcell Jacobs è al momento ancora in corso in quanto la Doom ha chiesto di far accertare in via d’urgenza l’inadempimento dell’atleta e di accertarsi “delle sue conseguenti responsabilità risarcitorie”. Jacobs ha peró preso la faccenda con humor : «Le batoste servono, nella vita le mazzate sono necessarie, sempre, a più riprese. Nel momento in cui cadi ti fai male, se prendi botte eviti di rifare lo stesso errore. Non pensavo fosse difficile rappresentarmi».

Rischia la squalifica l’ex tronista Davide Donadei? Essendo entrato da poco più di un mese nella casa più spiata d’Italia, conosce i nomi dei cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo. All’inizio Davide ha detto che amerebbe vedere Wilma Goich, ex concorrente del GF, in gara a Sanremo. Poi ha aggiunto: “Io sono fan di Ultimo e lui a Sanremo ci va” e ha proseguito spoilerando Paola e Chiara e altri. Da regolamento non si puó.

Nessun “accoppiamento” per Dana. E a criticare il GF Vip ora ci si mette anche la fuoruscita Dana Saber, amante di Putin e delle armi, che si fa paladina delle donne: "Non capisco come questo programma tenda solo a valorizzare una donna solo nel momento in cui cui si accoppia con qualche uomo e alla fine il programma gira sempre e solo attorno a questo, ho fatto delle scelte differenti da tutto ciò e forse per questo non sono piaciuta".

Cafonal romano? No, a Milano va peggio. A un compleanno, agli ospiti é stato servito prosecco mentre al tavolo d’onore solo champagne mascherato da tovaglioli per non mostrarlo agli altri commensali. Si era in un hotel a cinque stelle e il festeggiato è legato (molto) ai reali.La stessa sera, un’attrice, ancora bellissima a sessant’anni, si stava incendiando i capelli con una candela, ma é stata “salvata” da un critico gastronomico . Aiutino: arrivó prima dei “baci stellari”…

Un fan ferma Checco Zalone per strada e gli chiede : “Può gentilmente fare un selfie con mia moglie che è incinta?” L’attore risponde: “Va bene. Comunque non sono stato io.”

L’autore televisivo molto famoso va a trovare un collega. La madre del collega gli chiede : “ Sono felice: ma come fate a essere così amici?” Al che l’autore risponde: “ É l’unico con cui non sono andato a letto sul posto di lavoro”. Aiutino: si occupa di più di un reality…

