Ivan Rota per Dagospia

Riccardo Smamarcio e Benedetta Porcaroli si sono davvero lasciati? La giovane attrice ha dichiarato: “Le coppie si prendono, le coppie si lasciano. La situazione è delicata“. Questa frase non ha lasciato spazio a dubbi per molti, ma Riccardo Scamarcio è di nuovo single? Pare proprio sia tornato da Angharad Wood dalla quale ha avuto un figlia prima di mettersi con la Porcaroli.

A Bologna, negli ultimi giorni, sono stati affissi dei manifesti “stop gender” da parte dell’associazione Pro vita e famiglia. Il sindaco Matteo Lepore ha condannato l’iniziativa, definendo «offensivi della dignità delle persone e della libertà di espressione di genere», i poster diffusi sui muri della città.

Come si sa, Tomaso Trussardi è stato paparazzato mentre entrava a casa dell'ex moglie Michelle Hunziker, dove avrebbe trascorso la notte. Hanno poi festeggiato insieme i nove anni della figlia Sole. Nella foto postata dalla conduttrice sui social si vedono Michelle e Tomaso, sorridenti, con le loro bambine davanti alla torta. Da settimane si fantastica su una reunion tra i due, ma c’è chi dice ( sicuramente) no: una donna gelosa. Vedremo.

Helena Prestes, in dirittura d’arrivo nella casa del Grande Fratello Vip, ha avuto un flirt con Antonino Spinalbese e dice: “ Purtroppo il nostro problema sono stati i paparazzi, non ci lasciavano un momento in pace... Lui ha una figlia con Belen e deve tutelarla..mi diceva ‘tu non capisci’. Lui non era pronto perché ha una figlia e non voleva mostrare pubblicamente il suo affetto. Non avrà nessuna storia al Grande Fratello Vip, è molto focalizzato su sua figlia”.” Quanto il ragazzo fa nella casa (vedi a letto con la mantide Antonella Fiordelisi) pare smentirla…

Meglio vedere di notte il GF Vip. Amaurys Terez , mentre si parla dei gieffini dello scorso anno Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, chiede a Edoardo Donnamaria:“Ma in pratica sono arrivati al dunque qui dentro?“. Edoardo ha detto di no, ma poi ha chiosato: “Però Basciano si è fatto fare da lei un...”. Per farsi capire meglio, il gieffino ha anche fatto un gesto molto esplicativo La regia del GF Vip ha staccato, ma era troppo tardi.

Elettra Lamborghini ha pubblicato su Instagram “Madame Francois Buron‘ di Jacques Louis David, il dipinto raffigurante una donna pensante con gli occhi sgranati. Tutti gli “webeti” hanno pensato che il post fosse riferito alla sorella Ginevra, ex concorrente del GF Vip. La cantante ha quindi precisato: ”Comunque c’è ancora qualcuno che non ha capito che sul mio Instagram pubblico il cavolo che mi pare random o dovete pensare che c’è sempre un doppio fine dietro a tutto?”

Come rileva Fabiano Minacci, Carlo Conti, ieri sera a Tale e Quale Show, ha tirato una frecciatina, anzi una frecciatona a chi vede razzismo ovunque: “Voglio solo dire una cosa importante, perché da qualche anno noi non possiamo più fare i cantanti di colore, per questo Samira che è di colore è qua anche per interpretare tanti cantanti di colore. Questo perché insomma c’è questa sensibilità del blackface. Visto che Samira è di colore e ha interpretato una cantante bianca, spero che nessun bianco si sia offeso per il whiteface di questa sera”.

La figlia di Attilio Romita lo avrebbe diffidato dal parlare di lei all’Interno della casa del Grande Fratello Vip. L’ex mezzobusto si è dato a balli e baci in bocca e ora frigna: “Mi vergogno agli occhi di mia figlia per come mi fanno uscire. Lei non mi parla da quando ha saputo che venivo qui. Mi ha detto ‘interrompo le comunicazioni, le tue caratteristiche non sono adatte a quel programma. Se entri lì perdi una figlia sappilo’. Quando uscirò proverò a riprendermela. Magari ci va con Elenoire Ferruzzi.

Secondo Cristina Quaranta anche Antonino Spinalbese sarebbe stato diffidato da qualcuno dal parlare di cose personali. Lo ha detto rispondendo a Edoardo Donnamaria che imputava scarsa partecipazione allo Spinalbese. Sarà la tanto ventilata diffida fatta dalla sua ex Belen Rodriguez?

Enjoy. Il re del cachemire Brunello Cuninelli ha ricevuto il dottorato Honoris Causa alla Sapienza di Roma e ha sottolineato ancora una volta l'importanza di perseguire un umanesimo universale che sappia coniugare economia ed etica, profitto e dono, affari e rispetto del prossimo. La cosa che cozza contro questi propositi è il fatto che l’illuminato imprenditore passi iil tempo a guardare le stelle con un re di TikTok come Gianluca Vacchi..

Non solo Rolex e Hermes, ma un’altra cafonata galattica: Ilary Blasi, ormai web dipendente, ha mostrato sui social la camera da letto della figlia Chanel e un particolare non è passato inosservato ai suoi fan, ma anche i suoi detrattori . Si tratta del quadro posto vicino alla finestra il quale ritrae la lettera doppia “C” la quale rappresenta il brand della casa di moda francese Chanel.

Pare sia in arrivo finalmente la grande occasione cinematografica per Manuela Arcuri con un regista non italiano, ma residente in Italia, che già anni orsono la voleva come protagonista di un suo film. La produzione le preferì una figlia d’arte, il cui padre ha lavorato molto in Francia.

Dopo Gegia, eliminata la scorsa settimana, mancherà una figura verace all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Perché non far entrare l’ex cantante Luciana Turina, donna di una simpatia colossale ( in quanto anche a stazza) che con la sua voce calda, da blues, fu soprannominata la "Ella Fitzgerald italiana"? Basterebbe la vedessero nel film “Night Club” in una scena cult con Christian De Sica.

Iva Zanicchi a ruota libera. La cantante, attuale concorrente a "Ballando con le stelle" su Rai1, durante il suo passaggio nel programma di Igor Righetti "L'autostoppista" è stata un fiume in piena: "Un politico italiano sexy? Ce ne sono parecchi, ma sexy come Silvio Berlusconi... ha una certa età ma ha quel fascino che nessuno gli può togliere”. E poi dice che non le piace baciare labbra rifatte , le piace la barba, l’uomo che puzza un po’ e fare un duetto con Giorgia Meloni.

Il Teatro Manzoni di Milano ha festeggiato i 150 anni di vita con un concerto esclusivo dell’Orchestra Sinfonica di Milano, diretta dal Maestro Giuseppe Grazioli, che ha ripercorso la storia musicale ospitata nel tempo nello storico teatro milanese: dalla lirica al jazz passando per le note di Ennio Morricone. Alla serata sono intervenuti ospiti del mondo del cinema e del teatro come Elena Sofia Ricci, Lina Sastri e Monica Guerritore,ma anche volti dello spettacolo tra cui Federica Panicucci, Barbara D'Urso e Martina Colombari.

