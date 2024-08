Ivan Rota per Dagospia

Brutte notizie per i fan di Rose Villain: la cantante milanese ha annullato i suoi due concerti a Gioia Tauro e Soverato, in Calabria: "È da qualche giorno che non sto bene e devo proprio recuperare le forze. Scusatemi torno presto".

Can Yaman si concede l’ultimo giorno di relax a Mykonos, presentandosi in spiaggia con un look che ha fatto impazzire gli webeti. Prima di tornare sul set per le ultime riprese di Sandokan, prossimamente in onda su Rai 1, il divo turco sfoggia un corpo fisico da urlo e si mostra in compagnia di amici altrettanto dotati.

É nata una nuova opinionista nell’ estate di Canale 5: a Morning News, ecco Umberta Gnutti Beretta, esperta di moda e di arte oltre che mecenate e dedita alla beneficenza. É inoltre la “suocera” di Melissa Satta, fidanzata con Carlo Beretta, figlio di Umberta.

Dakota Johnson e Chris Martin sarebbero felici e contenti Questo è quello che avrebbe rivelato una fonte anonima vicina alla coppia alla rivista People, smentendo le voci di una loro separazione e confermando un lieto fine, come già detto da una portavoce dell’attrice in questi giorni.

La Madonna di Pompei in processione. Spunta una foto dove la popstar sembra Zia Cettina vedova da un anno a braccetto con il figlio Calogero, per gli amici Jerry, che vive al nord, mentre vanno a fare il consueto giro dei parenti con tutta la famiglia. Lei pare una vedova con il nuovo toy boy griffatissimo.

Ha sofferto la canicola di un luglio afosissimo pur di girare il film del suo amico Ferzan Özpetek: ultimo ciak per Diamanti e subito ecco l’instancabile Mara Venier in campo (di calcio) con molti amici tra cui Zucchero, Ambra Angiolini, Noemi e Giuseppe Cruciani.

Anche Nancy Brilli ha sudato sette camicie per girare A Capodanno tutti da Me, film diretto e interpretato da Massimo Boldi: dovendo interpretare le varie età di una donna, ha indossato diverse parrucche che l’hanno fatta grondare di sudore.

Sul settimanale Nuovo, Enzo Paolo Turchi, primo inquilino ufficiale della casa del Grande Fratello, ricordando la difficile esperienza a L’ Isola dei Famosi: “Non saranno le emorroidi a farmi scappare dalla casa! Non posso confermare nulla adesso, ma posso dire che mi piacerebbe entrare. Di certo, se dovessi soffrire di emorroidi come mi successe in Honduras potrei gestire la situazione in modo più semplice: laggiù non c’era nemmeno il bagno. In questo caso se dovesse capitare sarebbe più facile. Nostra figlia Maria si divertirebbe a fare il tifo per me”.

Prima una foto mano nella mano con il cantante country Shaboozey in un club di Manhattan e ora ecco Emily Ratajkowski al concerto di lui all'evento annuale dell'emittente Z100: i due formano una nuova coppia.

Un’ altra fidanzata per Fedez. Questa volta si tratterebbe della ventiduenne Giulia Santin, modella e attrice appassionata di sport di Brescia. La giovane ragazza sarebbe stata paparazzata in atteggiamenti inequivocabili con Fedez, scatenando nuovamente il web e le teorie dietro il flirt. “Adesso sta con lei”, a dare la notizia è il giornalista Gabriele Parpiglia.

A Uomini e Donne potrebbe arrivare Mirko Brunetti, che ha da poco annunciato la rottura con Perla Vatiero, vincitrice del Grande Fratello. Si fa anche il nome dell'ex fidanzata di Manuel Marra, Francesca Sorrentino.

L'attrice Blake Lively al centro delle polemiche negli Usa: i fan la accusano di aver usato un approccio leggero durante la promozione del film It ends with us, dedicato alla violenza domestica.

Lino Giuliano, tra i protagonisti della recente edizione di Temptation Island, ha accusato i gestori della discoteca Lime a Catania di aver fatto bodyshaming contro una ragazza con qualche chilo in più: loro hanno replicato all'ex fidanzato di Alessia Pascarella negando il fatto e accusando Lino di comportamenti maleducati. Senza autorizzazione, si è introdotto in regia invadendo lo spazio riservato al dj.

