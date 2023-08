PILLOLE DI GOSSIP! L’EX PORTIERE DEL REAL IKER CASILLAS HA SCAPOCCIATO PER ANTONELLA FIORDELISI - LUIGI BRUNO, FIDANZATO DI ANDREA DELOGU, CHISSA' COME AVRA’ PRESO IL COMMENTO DI ELLY SCHLEIN, SEGRETARIA MULTIGENDER PD, ALLE FOTO SEXY DELLA CONDUTTRICE? LA DELOGU SUI SOCIAL E' SCATENATA TRA SCATTI DA URLO E RISPOSTE FEROCI AGLI HATER – LA TELENOVELA BELEN, LA LETTERA D’AMORE DI EROS ALLA SUA DALILA, CICCIOLINA STRAMAZZA AL SUOLO DURANTE UN CONCERTO IN SPIAGGIA (VIDEO). E VALERIA MARINI INFIAMMA LA VERSILIA CON UN CONCERTO A CASA ARTOM: VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Finita con Edoardo Donnamaria, che aveva conosciuto al Grande Fratello Vip , ora Antonella Fiordelisi pare abbia un corteggiatore famoso in tutto il mondo che mette like a tutte le foto che lei pubblica sui social. Le fan hanno notato che il famoso calciatore spagnolo Iker Casillas Fernández che è stato campione del mondo nel 2010 e campione d’Europa nel 2008 e nel 2012 con la nazionale spagnola, la ama virtualmente.

Meghan Markle è tornata sui social protagonista di una foto postata su Instagram dalla sua hair stylist Cleo Wade: la duchessa, insieme a Cleo e a un’altra amica ha festeggiato in ritardo il suo compleanno, che è stato il 4 agosto. Di Harry neppure il cartonato e neppure dell’anello da 200 mila euro circa che le è stato regalato da Harry per il fidanzamento ufficiale nel 2017.

La caduta di Cicciolina: mentre si esibiva in una spiaggi della Versilia cantando i suoi pezzi cult, tra cui la famosa Muscolo Rosso, é inciampata ed é stramazzata al suolo tra le risate dei presenti. video

L’ estate da telenovela della famiglia Rodriguez continua: tra una foto del figlio di Belen,

Santiago con la piccola Luna Marì e nonno Gustavo e quella di una tavola imbandita pronta per accogliere gli ospiti nello splendido parco della villa sull'isola di Albarella, ecco anche l'immagine che ritrae Belen in piscina con la sua bimba tra le braccia e vicino vicino il fidanzato di cartone, ovvero l'imprenditore Elio Lorenzoni che le guarda sorridenti.

Un post che é una vera e propria lettera d'amore è quello che Eros Ramazzotti ha dedicato sul suo profilo alla fidanzata Dalila Gelsomino.

Eccolo: "Non sente le parole della gente, è sordo, testardo maledettamente profondo, non ha ETÁ", ha cominciato. E poi: "Fa male fa bene, non si nasconde, insegna, accresce, a volte è feroce oltre ogni limite, ed è il lato oscuro del suo essere irrazionale, è bello ma anche incognito, viviamolo fino in fondo questo amore, vivetelo fino in fondo, tutti, senza paura. Ti amo".

Vicino a Andrea Delogu c'è sempre il fidanzato Luigi Bruno, modello di 24 anni e di 17 anni più giovane di lei. La coppia è legata da circa due anni e un video pubblicato su Instagram, con lui che va a prenderla in aeroporto con un mazzo di girasoli e lei che gli corre incontro per abbracciarlo e baciarlo, ha confermato il loro amore.

La zuccherosa scena, però, ha suscitato commenti acidi: "Chi è tuo figlio?", ha commentato un webete riferendosi alla differenza di età. Un commento a cui Andrea Delogu ha risposto.

Ecco le sue parole : "Chissà se alcuni si rendono conto di quanto siano da brividi i loro paragoni. Non oso immaginare le ricerche su Pornhub". E ancora: "Comunque il punto del video e del commento non è la soooolita critica dell'età che sinceramente mi pesa meno di zero, ma VEDERE DUE CHE SI BACIANO CON LA LINGUA E CHIEDERE SE UNA È LA MADRE"

