PILLOLE DI GOSSIP! E’ ORNELLA VANONI O SNOOP DOGG? “PRIMA DI DORMIRE DEVO FARMI UNA CANNA ALTRIMENTI NON MI SI SPEGNE IL CERVELLO" (VIDEO STRACULT) – POI DA FAZIO ORNELLONA RIVELA: “SONO STATA DEFLORATA A LOSANNA”. LE CORNA A STREHLER - AMADEUS CONFESSIONS DA FIORELLO: “AVREI VOLUTO 33 CANTANTI. PER IL PODIO? CI POTREBBE ESSERE UNA SORPRESA” – BELEN ACCUSA DE MARTINO DI AVERLA TRADITA 12 VOLTE. MA LEI NON LO AVEVA CAPITO AL TEMPO DI “AMICI”? IL SUO EX STAVA CON EMMA E LA TRADIVA CON LEI – SIGNORINI VS PUPO. E GIORGIA SOLERI… - VIDEO

Vanoni "Prima di dormire devo farmi una canna o due altrimenti non mi si spegne il cervello" ~ via The BSMT di @GGspecial pic.twitter.com/PhuwLoLfnH — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 4, 2023

Ivan Rota per Dagospia

belen

Fiorello a Viva Rai 2 ha chiesto a Amadeus se c'è già l'idea di chi sarà il vincitore: “No diciamo che potrei avere un podio di 5 con una sorpresa che non ci aspettiamo, avendo ascoltato tutte le canzoni”. Poi il conduttore rivela: “Ce ne sono almeno 3 o 4 che avrei preso, ci ho anche pensato: e se ne metto 30 e poi coi i giovani arriviamo a 33. Poi ho pensate a te, dice rivolto a Fiorello, e ho pensato che era meglio di no”

Dopo le dichiarazioni di Belen Rodriguez da Mara Venier a Domenica In in cui lo ha accusato di avere avuto almeno dodici amanti, Stefano De Martino cosí ha risposto da Fabio Fazio: “…quando finiscono le relazioni ci sono due veritá. Io voglio tenerla privata perché le voglio bene e perché è la madre di mio figlio. La vita é una tragedia in primo piano, ma se allarghi l’ inquadratura diventa una commedia, come diceva Charlie Chaplin. Speriamo che sia così anche per noi.” Molto discreto, anche troppo. Belen ha detto la sua, Stefano no

Tweet su X: “Vorrei ricordare a Belen che quando De Martino stava con Emma, all'epoca di Amici, lei era l'amante”

emma stefano de martino

Mitico Woody Allen in risposta a Fabio Fazio che a Che Tempo che Fa parla dell’ ultimo lungometraggio del regista Colpo di Fortuna : “Il mio film è molto più interessante (di come lo descrive).”

E, sempre da Fabio Fazio, Ornella Vanoni dice: “Sono stata deflorata a Losanna. Ho avuto molti flirt per capire cos’é l’amore, ma non ho capito l’ amore che senso avesse. Poi è arrivato Giorgio Stheler e sono esplosa. Io vivevo di lui. Poi l’ho tradito. E inoltre Gino Paoli era in contemporanea con mio marito.”

ornella vanoni

Finita la lunga storia d’amore con Damiano “David, Giorgia Soleri non é rimasta con le mani in mano. Ha un profilo su Bumble, la app di incontri dove sono le donne a fare il primo passo, ha firmato una linea di make-up e ha lanciato una serie di podcast al femminile. Si sa ora che la Soleri frequenterebbe un altro musicista. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio

Al Grande Fratello, persino i concorrenti si sono accorti della deriva autoriale verso Temptation Island. Alfonso Signorini ha preso in giro i gieffini dicendo che rosicavano perché il trio Mirko/Greta/Perla ruba loro spazio. Fiordaliso: “Non mi piace la piega che sta prendendo il programma”. E Rosy Chin a Mirko: “Siamo al Grande Fratello”, come dire non a Temptation Island. Nel pomeriggio, guarda caso, la cucina era stata invasa dal fumo: sará stato il faló di confronto?

ALFONSO SIGNORINI

La cosa piú divertente dell’ estenuante maratona del trio Temptation é stato quando Greta, che gestisce un poliambulatorio estetico, pensando di essere fuori onda, ha detto alla rivale Perla: “ Mi hanno messo il silicone nelle labbra a diciotto anni e poi mi é saltata fuori la protesi al seno.” A inizio puntata, Signorini le ha detto: “Da piccola facevi le punturine alle Barbie?”. E Perla prima ha malignato che Greta, dopo i mille ritocchi, sembra una trentacinquenne. Ne ha venticinque…

Per dovere di cronaca, Greta Rossetti é entrata e Mirko Brunetti é stato messo davanti alla scelta se tenere lei o Perla Vatiero all’ interno della casa. Lui sceglie Perla e Greta se ne va. Ma é tutto uno scherzo: a fine puntata Greta entra in casa come concorrente ufficiale portata da Mirko che la va a prendere nel tugurio e Alfonso Signorini decide di mandare Perla Vatiero a convincerlo.

pupo

Questa notte Greta si é avvicinata pericolosamente a Vittorio Menozzi. Marco Maddaloni e Alex Schwazer hanno consigliato al ragazzo di pensarci bene…

Entra Rosanna Fratello, la cantante dell’ iconica Sono una Donna, non sono una Santa, accompagnata da Mirko che peró non la riconosce: ha persino creduto per un attimo che fosse la nonna di Greta. La cantante appare spaesata. Dice: "Mi piacciono molto Paolo, Giuseppe ed Anita". Sicuramente la prossima settimana si parlerá di un fatto tragico che riguarda il fratello e che ha condizionato la sua carriera. Speriamo si ricordino della sua carriera cinematografica: da Sacco e Vanzetti, Premio Oscar, allo stracult in tutto il mondo La Legge violenta della Squadra anticrimine.

giorgia soleri vestita da catwoman per halloween 2

Ospite a Verissimo, Alfonso Signorini ha risposto a Pupo che In un’intervista aveva detto (“Ho fatto per due anni l’opinionista del Grande fratello ma non ho mai visto un minuto del programma per quanto mi faceva cagare”): “Per me è stata una doccia fredda, la mancanza di gratitudine non mi è piaciuta. Sputare in un piatto dove hai mangiato abbondantemente, non è stato elegante”. La controreplica di Pupo via Instagram: “Mia moglie mi ha detto di aver visto il mio amato amico Alfonso Signorini. Alfonso, io e te ci conosciamo troppo bene. Non dubitare mai della mia lealtà e della mia onestà. Tvb”

perla vatiero perla vatiero mirko brunetti 3 giorgia soleri vestita da catwoman per halloween 5 perla vatiero mirko brunetti 5 giorgia soleri perla vatiero mirko brunetti 4 giorgia soleri 2 perla vatiero mirko brunetti 6 perla vatiero mirko brunetti 8 perla vatiero mirko brunetti 9 GIORGIA SOLERI giogia soleri 3 giogia soleri 1 giogia soleri 4 giogia soleri 6 perla vatiero 22