Ivan Rota per Dagospia

samantha de grenet

A La Volta Buona, Luca Barbareschi choc. Caterina Balivo gli ha chiesto: “Tua moglie alla Mostra del Cinema di Venezia ha detto ‘menomale che mio marito è lì con voi a Ballando perché sono 15 anni di Vietnam con lui’. In che senso?“ E lui: “E io con lei ero in Corea allora... Però ha ragione lei. Sono stati anni non facili. A Ballando con le Stelle svelerò delle cose di me. Svelerò queste cose per amare nuovamente. Se parlo di amare la stessa donna? Non lo dico ora.

Però sono pronto a dirlo, sono pronto per un nuovo amore importante. E vi sorprenderò. Vedo che sei senza parole Balivo. Pensa bene, si tratta di amore, ma non riguarda solo me. Quella che svelerò è una cosa molto importante che riguarda molte persone. Secondo me Ballando è stato il motore per portarmi a parlare. Se mia moglie lo sa? Lei sa che sono pronto. Bisogna essere pronti per nuovi amori e bisogna vedere dove va questa energia. Io lo dirò nelle prossime puntate. Io devo trovare uno scopo alla mia vita”.

paola caruso

Samantha De Grenet, ospite di Monica Setta a Donne al Bivio, si é buttata in una strenua difesa di Francesco Totti: “Non credo abbia tradito Noemi con Marialuisa Jacobelli. Lo vedo innamorato della sua compagna, è un uomo che ama indubbiamente le donne, ma rispetta l'amore. Non credo che Totti da romano e da Capitano storico della Roma sia così banale e superficiale da scegliere un albergo al centro di Roma per tradire Noemi. E poi ho una lunga casistica di paparazzate finte. Sapete quanti amori non veri mi sono stati attribuiti? Tantissimi. A partire da Gabriel Garko”.

Poi la De Grenet fa una confessione: "Il vero amore? Alessandro Benetton. Ma eravamo troppo giovani e testardi. Mi regalò un orologio magnifico che mi hanno rubato i ladri ripulendomi casa. Non era tipo da follie in doni o fiori. Conservo però un paio di orecchini di brillanti meravigliosi che per me avevano un grosso significato. Forse se fossimo stati più pazienti o indulgenti, ci saremmo addirittura sposati”.

marialuisa jacobelli

A Verissimo, Paola Caruso ha rivelato che lei e il compagno Gianmarco si sposeranno il prossimo 10 luglio 2025 (aspetta e spera…) L’ex compagna di lui ha detto che l’uomo stava ancora con lei quando si è messo con la Caruso. Scoperto l'inganno, Simona ha ammesso di aver provato a contattare la showgirl per dirle la verità, ma la donna avrebbe fatto "orecchie da mercante".

Una notizia che cambia la vita e la vita carriera: Tom Holland ha ricevuto una chiamata nientemeno che da Christopher Nolan, il regista “cult” con il quale tutti vorrebbero lavorare. L'attore della saga Spider-Man, infatti, sarà nel suo nuovo film. “Tutto quello che posso dire”, ha confessato l'attore a Good Morning America, “è che sono incredibilmente entusiasta e ovviamente onorato. Quando si è presentata l'opportunità, ho risposto alla telefonata della vita”.

francesco totti

Federica Petagna (che parla in terza persona) è entrata al Grande Fratello. L'ex concorrente di Temptation Island è uscita dal’ isola con il fidanzato, ma poi la sua storia con Alfonso d'Apice è finita e ha iniziato una relazione con il tentatore Stefano, ma secondo alcuni la liaison con il tentatore Stefano Tediosi è fake, creata per avere hype. E poi lei ha già messo gli occhi su Javier. Sempre a favore di telecamera.

La puntata del Grande Fratello è stata improntata sul quadrilatero Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Javier Martinez ed Helena Prestes. Gli inquilini hanno visto le immagini dei primi due che in Spagna hanno trombato. Shaila é stata fischiata da tutti, applausi per Javier. La gatta morta ha cercato di arrampicarsi sugli specchi: “Certamente mi dispiace per Javier. Però io ho seguito quello che ha detto il mio cuore...

federica petagna

Sono una ragazza e fuori quante si comportano come me? (Speriamo non davanti alle telecamere!) Qua mi stanno mettendo al rogo cazzo. Che colpa ho? Mi fanno passare per quella che gioca. Tutti così aggressivi, mamma mia. Ho seguito il cuore e invece mi attaccano per quello che ho detto…Tanto Javier si è preso tutti gli applausi. Mamma mia, per ogni cosa che ha detto gli hanno fatto gli applausi. Mi sembra un po’ esagerato“.

Javier: “Con Lorenzo ci sarà un bel rapporto, ma Shaila per me non c'è più nella casa. Non farò mancare l'educazione, ma semplicemente per me non ci sarà più.Non mi interessa cosa può aver detto o fatto a Madrid, non mi interessa più. Ci sarà qualcuna fuori che saprà rispettarmi e aspettarmi". E Iago: “Non dovevate inviare Shaila e Lorenzo a Madrid ma a Las Vegas…perché sono dei grandi giocatori.”

helena prestes

Gli immuni per il pubblico sono Lorenzo, Shaila, Jessica ed Helena. A loro si aggiungono Luca, immune per la Casa, e Javier, immune per le opinioniste. Al televoto Iago, Clayton, Amanda e Mariavittoria.

Straniante la risposta dell’egoriferito Calvani: “Ma come Michael? A Lorenzo gli piaceva Michael? Ne voglio sapere di più. No aspetta, Shaila dubitava che Lorenzo fosse gay e che gli piacesse Michael? Se vabbè. Ma scusa se doveva scegliere Michael, aveva me… Con me in casa. Michael non si sapeva da che parte andava a parare. Io sono dichiarato alla luce del sole, bello come sono. Scusate ma io mi offendo a questo punto“.

shaila gatta

L’ idraulico Tommaso dopo aver saputo dell’ interesse di Maica, tornata in Spagna al Grande Hermano, verso di lui, ha detto: “…Sei una ragazza fantastica. Questi due giorni che sei stata in Casa per me è stato molto emozionante, grazie per tutto“. È poi stato chiamato in confessionale dove ha trovato un cuore regalatogli da Maica. Alfonso Signorini ha chiesto di mandare Tommaso in Spagna. Gli autori ci stanno pensando.

Eleonora “non è la Rai” Cecere abbandona la casa su richiesta del marito: ha raccontato che passava le notti sveglio perché le bambine continuavano a piangere per la mamma. Ma prendere una tata e lasciare la moglie al suo tanto agognato ritorno in tv no?

eleonora cecere