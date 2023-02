PILLOLE DI GOSSIP - A SANREMO IN GARA C’È ANCHE SHARI: AVREBBE UN FLIRT CON IL RAPPER SALMO – LA STOCCATA DI CHIARA FERRAGNI ALLA CANALIS – “I MOSTRI E LE FATE” DI MENGONI CHE NASCONDE UN SEGRETO – LE PROMESSE DI ULTIMO, I FAVORITI DI ORIETTA BERTI - VITTORIO FELTRI: "DETESTO IL FESTIVAL DI SANREMO, MEGLIO UNA PARTITA DI CALCIO DI SERIE C"- INDOVINELLO: “TRA DUE CANTANTI DEL FESTIVAL CORRE BUON SANGUE, FORSE ANCHE TROPPO". CHI SONO?

Ivan Rota per Dagospia

shari 2

In gara a Sanremo c’è anche Shari che è già conosciuta per il suo duetto con Benji e Fede. Presenta “Egoista” e avrebbe un flirt con il famoso rapper Salmo che l’accompagnerà sul palco dell’Ariston perché è tra gli autori del brano, oltre a esserne il produttore. I due si vedono spesso insieme sui social, dove gli artisti hanno dato qualche spoiler sulla loro vita sentimentale. Vedendo le storie di Instagram, hanno passato le vacanze insieme, la scorsa estate in Sardegna…

Jody Cecchetto, figlio di Claudio Cecchetto e Mapi Danna, rapper e deejay, teen idol italiano, nome d'arte JDC, é inviato a Sanremo Prima Festival, condotto da Andrea Delogu, insieme a Gli Autogol. “E’ tutto avvenuto velocemente, due settimane fa il mio editore, Lorenzo Suraci, mi ha avvisato che Amadeus l’aveva contattato perché mi voleva. Non ci ho dovuto nemmeno pensare, ero entusiasta”, dice il figlio d’arte.

A chi le chiede chi vincerà il Festival di Sanremo, Orietta Berti risponde così con la sua solita acre bontà: "Dobbiamo prima sentire le canzoni, ma sulla carta possono vincere Mengoni, Giorgia e anche Ultimo, altrimenti si arrabbia". Ricordiamo che Ultimo quando nel 2019 non vinse a Sanremo divenne una furia.

salmo

E Ultimo diventa un filosofo Kirkegaardiano e pubblica un post: ”Sto partendo per Sanremo.Sto tornando per amore della musica e per il grande rispetto che nutro verso quel palco. Non cerco nessuna rivincita, voglio solo chiudere un cerchio rimasto aperto con Sanremo e lasciare un ricordo diverso, un ricordo fatto di musica e non d’inutili polemiche. Lo dico anche ai miei fan: non vivetela come una gara. Io vinco ogni volta che vi vedo sotto il palco.

Il festival di Sanremo non è ancora iniziato e già Chiara Ferragni ha dato una “stoccata” a Elisabetta Canalis: In una storia Instagram, l’influencer ha postato uno scatto in cui è di fronte al mare e ha scritto: “La mia Liguria”. Un evidente riferimento al discusso spot dello scorso anno che aveva come protagonista proprio la Canalis : era stata oggetto di polemiche insieme alla giunta regionale anche per lo stratosferico compenso da lei ricevuto. In quella pubblicità sullo sfondo c’era il panorama di Los Angeles, dove abita , e non quello della Liguria. Ma chissà perché la Ferragni lo ha fatto…

mengoni

Con i Maneskin, nella serata del 9 febbraio del Festival di Sanremo 2023, ci sarà anche Tom Morello. Il leggendario chitarrista, che ha lavorato per Rage Againist The Machine, Audioslave, Bruce Springsteen, ha collaborato con la band per il singolo Gossip.

Nella canzone “Due Vite" che presenterà al Festival di Sanremo, Marco Mengoni parla di "mostri e fate" e dice:"In una relazione a due le cose si scambiano e si diventa mostri e fate allo stesso momento. Nei miei sogni i mostri sono quelli che non voglio vedere nel mondo delle fate, i mostri che escono fuori per forza di cosa la notte: le paure, i disagi e i tormenti." Nel passato di Mengoni c’è stato un evento molto forte che lui non ha mai voluto dare in pasto al pubblico. Pochi suoi amici lo sanno.

Tra due cantanti del Festival di Sanremo corre buon sangue, forse anche troppo. Uno é molto “colorato” e già lo si é visto sul palco dell’Ariston. L’altro è fidanzato con un ragazzo del suo entourage e quest’ anno ha mietuto successi. Aiutino: hanno due nomi strani…

Loredana Berté ha ricordato a The Voice Senior il suo festival di Sanremo più scandaloso, ovvero quello in cui si esibì con il pancione cantando “Re”. La cantante dice, ancora oggi, che quello sulle note di Re (una bellissima canzone scritta da Mango e dal di lui fratello) voleva essere un messaggio forte e chiaro: la donna in dolce attesa è ancora più forte, diventa simbolo di bellezza e vigore.É stato forse il più grande scandalo sanremese. E pensare che poi l’ha imitata persino Lady Gaga.

ferragni canalis

E poteva mancare il Codacons anche a questa edizione del Festival? Infatti c’è:ha presentato oggi un ricorso d’urgenza al Tar del Lazio in cui si chiede di sospendere la giuria demoscopica del prossimo Festival di Sanremo e quella della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, per obbligare la Rai “ad una nuova nomina delle due giurie sulla base di criteri trasparenti e che garantiscano imparzialità e correttezza”.

E poteva mancare Vittorio Feltri? No, infatti Vittorio Feltri ha così scritto su Twitter: "Detesto il Festival di Sanremo, meglio una partita di calcio di serie C", con tanto di riferimento al calcio che rappresenta il suo sport preferito. Ce ne faremo una ragione.

A Casa Sanremo ci sarà anche Rosmy, artista eclettica, cantautrice molto apprezzata nella discografia italiana, tra gli ospiti che apriranno le porte al Palafiori, l’hospitality del Festival della canzone italiana, dove tra showcase, eventi culturali e digital tv, i protagonisti della kermesse e gli ospiti VIP possono incontrarsi e condividere piacevoli momenti durante l’evento più atteso dell’anno.

shari