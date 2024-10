PILLOLE DI GOSSIP - LA SBROCCATA DI FABRIZIO MORO: “SANREMO? NON MI VA DI METTERMI IN FILA INSIEME A RAGAZZINI CHE HANNO PUBBLICATO UN SINGOLO. UN TEMPO C’ERA PIÙ EQUILIBRIO TRA CHI AVEVA UNA CARRIERA E UN RAPPER CON UNA CATENA AL COLLO…” – RITORNO DI FIAMMA TRA BEATRICE LUZZI, ORA OPINIONISTA AL GRANDE FRATELLO, E IL SUO “AMATO” GIUSEPPE GARIBALDI? – TAYLOR MEGA FUORI DI SENO – BELEN E FABRIZIO CORONA ABBRACCIATI A MILANO – UN EX LAZIO PER MARTINA DE IOANNON – AL “GF” LA SPAGNOLA MAICA BENEDICTO RIVELA COSA FA PRIMA DI ENTRARE IN INTIMITA’ CON UN RAGAZZO – E SHAILA SCARICA JAVIER…

Ivan Rota per Dagospia

Fabrizio Moro si dichiara fuori dal prossimo Festival di Sanremo con una dichiarazione cazzuta sulle dinamiche attuali del Festival, troppo influenzate dallo streaming che spinge i ragazzini senza gavetta, e dice, senza mezzi termini, che le scelte non dipendono solo dai direttori artistici: “Un tempo c’era più equilibrio tra chi aveva una carriera e un rapper con una catena al collo…”

I Negramaro per il nuovo album hanno detto “Chiamiamo tutta la rubrica telefonica” (dopo i flop di Sanremo e degli stadi). E allora giù con Jovanotti, Tiziano Ferro, Aiello, Elisa, Fabri Fibra e via elencando.

Beatrice Luzzi, prima concorrente e ora opinionista al Grande Fratello, e il suo “amato” Giuseppe Garibaldi hanno passato insieme lo scorso weekend. Ritorno di fiamma?

É andata in onda la fiction Mike. Pochi ricordano che Il matrimonio tra Mike e Daniela Zuccoli ha avuto anche un punto critico quando nel lontano 1984, Novella 2000 accusò Daniela di bigamia. Si diceva avesse contratto un matrimonio segreto a Las Vegas con Walter Fusari, nel 1978. Il presentatore non batté ciglio, ma non fu proprio un piacere per lui.

Taylor Mega é uscita di seno: in giro per shopping nel quadrilatero della moda, l’ Influencer si é forse lasciata influenzare dalla giornata calda e, complice la valangata di sacchetti di una costosissima griffe, le é scivolato inesorabilmente il corpino dell’ abito.

Oltre i confini del trash: sull’ onda di Giacomo Urtis, l’hair stylist Federico Fashion Style, alias Federico Lauri, stasera lancia (dalla finestra?) il suo nuovo profumo o fragranza. Il nome tanto chic e evocativo? Circu/mcised.

Torniamo a parlarne, ma del resto non é mai accaduto: Inganno, la serie Netflix non in lingua inglese, é per la seconda settimana non in Italia, ma nel mondo , la più vista. Un evento talmente unico che ha lasciato storditi persino il regista Pappi Corsicato, Monica Guerritore e tutto il cast. Ha raggiunto, dati alla mano, quasi venti milioni di telespettatori.

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona abbracciati nel centro di Milano, ma nessun ritorno di fiamma. Il settimanale Chi spiega: “Belen tra le braccia di Corona! La Rodriguez incontra a Milano il suo storico ex. E lo saluta con grande affetto. I due sono di nuovo insieme. No, non c’è nessun ritorno di fiamma tra i due, la loro storia si è chiusa definitivamente…”

Un po' di Lazio (intesa come squadra) anche a Uomini e Donne con Gianmarco Steri, corteggiatore di Martina. Per farsi conoscere, l’ex calciatore ha portato la tronista su un campo da calcio. "Se mi fai gol, ti faccio un regalo", ha detto. Nella busta una maglia della Lazio, simbolo del suo passato nelle giovanili biancocelesti e poi in Primavera nella stagione 2013/14. Finita invece la relazione tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian. Nessuno l’avrebbe pensato. Forse lui l’ha tradita?

Dopo la finale di Temptation Island, Deianira Marzano ha detto che Federica Petagna dovrebbe entrare al Grande Fratello: “Federica di Temptation Island lunedì ha fatto il colloquio per il Grande Fratello. Lei è stata presa dalla redazione lunedì. 100% fonte certa. Ps. Federica racconti troppe cose in giro? E io poi le vengo a sapere“. Abbiamo la nuova Shaila.

Dopo Alessandro Rizzo, l’ex fidanzato ora gay, ecco Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne, che a Di Più Tv ha rivelato di essere anch’egli una vittima della gieffina Shaila Gatta. Dice di aver vissuto con la gatta morta (ma forse ora é meglio cambiarla mantide) una grande storia d’ amore finita male per un litigio: “…volevo incontrarla per chiarirmi, ma dopo una serie di messaggi mi ha scritto: “Non mi va di vederti, ti farò sapere” e da allora sto aspettando. Ha chiuso la nostra storia con un messaggio”.

E ora é volata in Spagna per una settimana nella casa del Grande Hermano: é entrata con una pizza in mano e in sottofondo la canzone Chella Luna Mezzo Mare. Shaila ha cominciato con l’unica cosa che sa fare: ha fatto tremare già le mutande a Edi, un manzo che appena l’ha vista aveva gli occhi fuori dalle orbite e subito ha voluto ballare con lei.

“Volevo farmi piacere Javier a tutti i costi. Era una guerra con me stessa. Avevo questa guerra interna nella quale mi imponevo ‘deve piacerti questo ragazzo qui, non Lorenzo!’. Però il mio cuore dice Lorenzo, non so perché. Quando mi guarda io non capisco più nulla”, queste le prime parole di Shaila in Spagna. Forse non ricorda che prima ha dato del moscio a Javier, poi ci é tornata e ha detto che le faceva sentire il “fuoco” e ci ha dormito per una settimana. Ora ama Lorenzo perché pensa che questa ship che le é più utile. E poi lei e Lorenzo si sono messi a imitare Helena e Javier: una penosa scenetta.

E Jessica Morlacchi rivela a Javier in Italia un particolare: “Io forse l’ho beccata quando diceva una cosa positiva su di te, che da donna ho capito di cosa stava parlando. Amore ma come non hai capito? Dai una cosa tua fisica, sveglia”. Poi imita Shaila e la asfalta: “A lei importa di stare al primo posto, prima in classifica e di arrivare in finale e che magari riesce a prendersi una parte nel film Natale a Cortina. Quello pensa lei. A 28 anni e c’è tante gente che come lei preferisce vivere così”.

E poi la nuova arrivata Maica, che prima di entrare in intimità con un ragazzo fa delle analisi mediche, dice che é presa dell’ idraulico Tommaso.

