PILLOLE DI GOSSIP! SDOGANATO L’UCCELLO IN PRIMA SERATA: A “TU SI QUE VALES” L’UOMO STATUA VA IN ONDA SENZA VELI. LA BATTUTA DI LITTIZZETTO: “ANCHE COL PISELLO VERO” (VIDEO) - SELVAGGIA TORNA A PUNGERE SONIA BRUGANELLI: “SE IO SONO FEROCE, LEI È UNA IENA. SE IO DICESSI LA METÀ DELLE COSE CHE DICEVA LEI ADESSO SAREI IN GALERA DA UN PEZZO…” – AL "GRANDE FRATELLO" SHAILA GATTA MORTA SI RIBUTTA NEL LETTO DI JAVIER – A “BALLANDO” BIANCA GUACCERO PARE SEMPRE PIÙ VICINO AL BALLERINO GIOVANNI PERNICE - SCAMACCA HA ROTTO CON ANGELA NASTI? ORA SEGUE LA TRONISTA MARTINA DE IOANNON -VIDEO

Ma se è una riproduzione di una statua classica perché mai dovrebbero censurarlo il pene? Al museo c’è il pixel o la foglia di fico? Dai pic.twitter.com/fwpSfxo5df — Andrea Conti ? (@IlContiAndrea) October 13, 2024

Ivan Rota per Dagospia

tu si que vales

A Domenica In, anche il Vangelo di Selvaggia Lucarelli che torna a parlare della shade con Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle: “E che non ci venga a dire che ha problemi adesso che non sta più con il marito. Perché Sonia Bruganelli non era simpatica a tantissime persone anche quando era la signora Bonolis… a lei piace avere questo piglio e commentare con commenti feroci, quando però non butta più bene ha paura di sé stessa, di quello che sta combinando e tira fuori cose come ‘no però mia figlia da casa mi guarda, ha solo 16 anni. No però io non ho mai ballato, queste sono tutte cose nuove. Ok, però mio marito, non sto più con lui”.

tu si que vales 3

E ancora: ”Eh no! Continua ad interpretare il tuo ruolo, altrimenti fai solo una confusione e fai anche un grande danno a te stessa. Avete mai visto Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista? Se io sono feroce e sono il predatore, lei è una iena. Se io dicessi la metà delle cose che diceva lei adesso sarei in galera da un pezzo…il ruolo della concorrente non le si addice…”

Maria De Filippi scatenata a Tu si que Vales: la sua imitazione di Angela, la brunetta dei Ricchi e Poveri, è da urlo: da vedere in loop, già virale. Ad Amici, sibillina dice all’ allievo Luk3: “Crei scompiglio a qualcuno o qualcuna“ dopo avergli fatto leggere una lettera anonima: “Il nostro essere a volte così simili mi spaventa, sei una persona speciale per me. Averti vicino mi confonde un po’ e mi crea scompiglio“. Amici arcobaleno?

tu si que vales 2

Sdoganato l’uccello in prima serata: due uomini completamente nudi a Tu si que Vales: essendo due statue viventi ricoperte di gesso, Sabrina Ferilli ha detto che non c’è scandalo perché “non c’è sessualità”. Luciana Litizzetto, altra giurata del programma, stranamente a Che Tempo che Fa non ne ha fatto cenno pur parlando dell’ opera a forma fallica di Gaetano Pesce.

Questione di tubi. L’ idraulico Tommaso dopo aver baciato Maria Vittoria, dice: "ho fatto un discorso a mavi dicendo che per me con lei è solo una cosa fisica che è un mese che sono qui dentro e ho bisogno di farlo... però poi ho detto al gf, se rimango, di mandarmi qualcuna".

selvaggia lucarelli

Maria Vittoria aggiorna Jessica e Amanda dei suoi drammi sentimentali, e racconta loro che Tommaso le ha detto che non sa se vuole stare con lei. La risposta di Jessica “Al posto di GF mettiamo CIM” (Centro Igiene Mentale)”.

Duro come la porcellana. Shaila si é ributtata nel letto di Javier e lo ha coccolato, poi l’ ha lasciato lì sul più bello ed é andata a raccontare agli altri : ““Lui è stato molto bravo. Però stava così… (lo dice mentre scocca le dita su una tazza) ve lo giuro, ma proprio questa era la sua situazione”. E Tommaso: “Ma che bravo! Lui ha avuto parecchia forza per resistere. E ci credo che era come la tazza, da quanto tempo è che siamo chiusi qui”.

selvaggia lucarelli sonia bruganelli

Bianca Guaccero: “L’animo umano ha una gamma emotiva e non ci si deve vergognare di non essere sempre al top, come insegna questa società … che se tu non sei sempre bello, sempre pronto, con l’energia a palla, sempre sorridente, allora sei sbagliato”.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono una nuova coppia che sta nascendo a Ballando con le Stelle? Pare proprio di sì. L’ “opinionista del popolo” Rossella Erra dice: “Vorresti vedere tutti felici, ma è arrivato il momento di essere felice tu! Te lo meriti e sto vedendo che Giovanni ti sta aiutando. Quell’abbraccio… e in quello che succede nella sala delle stelle. Vivetevi e poi fatecelo vedere. Il mio è il tesoretto del cuore”.

shaila gatta

“Il concerto di Tony Effe al Forum è uno dei rari casi in cui il pubblico canta meglio del cantante. Poi arriva Guè e si capisce cosa significhi rappare dal vivo”, parola di Paolo Giordano.

bianca guaccero

Sarebbe già finita la love story tra Gianluca Scamacca e Angela Nasti. Di recente entrambi hanno cancellato dai rispettivi profili social le foto di coppia e hanno smesso di seguirsi. Al contrario il calciatore ha iniziato a seguire la nuova tronista di Uomini e Donne, ex volto di Temptation Island, Martina De Ioannon…

Il direttore del Tg1 Gianmarco Chiocci, l'inviato Rai negli Stati Uniti, Claudio Pagliara e il giornalista e produttore Pascal Vicedomini sono i vincitori del "Premio Eccellenza Italiana 2024". Ad annunciare i primi tre riconoscimenti del prestigioso Premio è Massimo Lucidi, presidente dalla Fondazione e-Novation che, venerdì 18 ottobre, al Cafe Milano di Washington DC, organizzerà il gala per l'undicesima edizione.

martina de ioannon bianca guaccero giovanni pernice bianca guaccero 1 selvaggia lucarelli milly carlucci angela nasti angela nasti scamacca tu si que vales 6