Ivan Rota per Dagospia

taylor mega fabrizio corona

Al ristorante suonano al piano la sua canzone e Damiano David esclama: “That’s my song”, si alza in piedi e corre a cantarla: è successo a Parigi e i commensali erano sorpresi e lo hanno applaudito alla grande.

Beccati insieme, levigati e affiatati, Taylor Mega a cena a La Boutique Centrale a Montecatini. Erano a cena durante un DJ set di Madame Betty. Cosa bolle in pentola?

Milly Carlucci spera che Guillermo Mariotto possa tornare a Ballando Con le Stelle, ma ha sarà la Rai a decidere perché l’azienda ha delle linee guida precise da seguire. Per molti è già fuori e potrebbe essere sostituito da Alberto Matano.

Fedez per la puntata del suo nuovo podcast con il generale Vannacci, aveva invitato anche “politici e intellettuali di sinistra”, ma tutti hanno declinato l’invito. “Avevamo pensato a mettere persone come contro altare a Vannacci. Politici, intellettuali di sinistra.. Raga: ci hanno detto tutti di no. E secondo me è sbagliatissimo! Perché non devi cagare il cazzo. Se non ti vuoi confrontare e poi rompi le palle ti stai tirando indietro e stai facendo il suo gioco. Creando un dialogo e un dibattito costruttivo ne può uscire qualcosa di meglio rispetto al gioco delle tifoserie“. Torna a “cantare”, Fedez!

fedez vannacci

A Striscia la Notizia per la consegna del Tapiro, Christian Vieri ha confermato tutto quanto detto da Elisabetta Canalis a Belve. “È vero che una volta da Elisabetta le ho prese: è entrata nel bar dove ero con un amico, mi ha sputato e mi ha dato una testata. Meno male che allora non faceva kick boxing. Anche la storia della scritta con le chiavi sulla macchina è vera. E pensa: non eravamo nemmeno fidanzati, eravamo in quelle fasi di tira e molla“.

damiano david

Guillermo Mariotto nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle ha toccato le parti intime di un ballerino che imbarazzato ha cercato di spostarsi e togliere la mano di Mariotto. Selvaggia Lucarelli ha scritto: “Va bene tutto ma (guardando il video) dire che Mariotto ha sfiorato le parti basse del ballerino intenzionalmente è davvero cattiva fede“; mentre Fabio Canino ha dichiarato a FanPage. “È una questione molto delicata. Non credo che lui abbia toccato il ballerino di proposito, si appoggia ma si vede chiaramente che lui non sa cosa c’è alle sue spalle. Penso, però, che succederà il finimondo perché con Fratelli d’Italia che cerca di attaccare chiunque sia gay, questa mi sembra un’occasione coi baffi“. Ma la mano é finita proprio sul pacco cosí per caso?

Come si sa, Lulù Selassiè è stata denunciata dal suo ex Manuel Bortuzzo. Gli avvocati della ragazza aggiornano: “Una testimone dell’accusa di Manuel Bortuzzo ha commentato sui social network il contenuto delle dichiarazioni dalla stessa resa agli inquirenti“. E ancora: “La diffusione illecita di queste informazioni ha provocato una sequela di commenti ingiuriosi e diffamatori che sta travolgendo non solo la nostra assistita, ma anche i suoi più stretti familiari…”

staffelli vieri

Secondo alcune fonti, il calciatore Lamine Yamal sarebbe stato avvistato a Barcellona in compagnia di Anna, influencer napoletana e grande tifosa del Napoli. Le foto e i video dei due ragazzi che passeggiano tra le vie della città catalana, hanno fatto il giro dei social e ora si attendono sviluppi.

alberto matano

Christian De Sica ha parlato del suo amore per Silvia Verdone, sorella di un amico e compagno di classe Carlo Verdone. Il segreto per restare uniti da 52 anni? “Rispettarsi e non prendersi troppo sul serio. Quando ci siamo conosciuti lei aveva quattordici anni e io ne avevo venti, eravamo proprio due ragazzini”.

Chiara Ferragni sembra diventata Santa Maria Goretti. Avrebbe detto di Giovanni Tronchetti Provera: “È la mia metà, l'uomo più perbene che abbia mai conosciuto". Lo ha presentato ai figli poco tempo dopo l'inizio della loro storia come "l'amico di mamma", perché la sua volontà è che entri nella loro vita nella maniera più delicata possibile. Ma che tenerezza…

vieri canalis

La biografia di Fedez, almeno stando alle voci in circolazione in queste ore, dovrebbe uscire proprio dopo la fine del Festival di Sanremo al quale parteciperà: una strategia che dovrebbe aumentare la visibilità del rapper così da far vendere il libro.

Cronaca di un flop annunciato. Diletta Leotta é sempre più vicina alla conduzione dell’ Isola dei Famosi che partirà a Marzo nonostante il mega flop de La Talpa. Pier Silvio Berlusconi, che crede molto in lei, aveva detto: “Aspettiamo un’evoluzione profonda dagli autori e valuteremo a chi affidare la prossima conduzione." Unica incognita: se Ilary Blasi quest’ anno accettasse di condurla dopo che lo scorso anno ha declinato l’ invito?

Ricordate la risposta “viva il lupo” a un uomo assalito da un lupo?Maria De Filippi oltre i confini tv ad Amici: “grazie Alberto e in bocca al lupo per tutto". Alberto Matano: "grazie Maria, è stata una cosa bellissima essere qui, viva il lupo".

vieri canalis 3

A Milano é il segreto di Pucinella. In tv ci si chiede che cosa nasconda il modello e attore che ora é innamorato di una donna. Semplice: il fatto che ha fatto l’ escort per uomini. E, a tempo “perso”, lo fa ancora. Aiutino: é quasi “cenere”.

GRANDE FRATELLO

shaila gatta

Si inizia con un confronto tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes: la prima pensa che lei dovrebbe accettare il fatto che Lorenzo abbia scelto Shaila e allontanarsi da lui: "Per te siamo 18 pazzi e tu sei l’unico agnellino. Noi siamo cattivi e tu no? Abbiamo tutti notato che sei molto furba, una grande provocatrice e magari fra un po’ te stanchi no?"

La modella avrebbe portato Lorenzo in Tugurio, dopo il gioco della verità, sempre per chiarire la situazione con lui. "Volevo stare al suo fianco solo come amica… é difficile parlare con lui". Lorenzo poi ammette: "Sicuramente non voglio male a Helena, ma sono ferito".

Dallo studio Beatrice Luzzi commenta: "Helena ha perso ogni credibilità. Non si può stare 3 mesi sullo stesso punto, non se ne può più". Cesara Buonamici: "È la non storia dalle conseguenze più incredibili, Helena si comporta come una moglie abbandonata. Non dirci che l’hai portato in Tugurio solo per chiarire". La Luzzi è incredula: "Helena è riuscita a mettere d’accordo me e Cesara, un miracolo!" Alla fine Signorini le domanda "Se potessi tornare indietro, riporteresti in tugurio Lorenzo oppure Javier" e Helena risponde: "Javier tutta la vita".

shaila helena prestes

Yulia Bruschi ha lasciato la Casa del Grande Fratello dopo aver ricevuto una denuncia penale da parte dell’ex fidanzato, l’imprenditore Simone Costa che dice: “Mi ha sfregiato con un bicchiere prima di partire, voglio giustizia”.

Ma perché é andato a trovarla nella Casa? Lui la spiega così (vabbé): “Perché ho un lavoro che mi rende conosciuto da tutti, la mia parola ha un valore. Visto che tutti sapevano che stavo con questa ragazza, e dato quello che stava accadendo nella Casa tra lei e un altro, volevo distaccarmi da lei anche pubblicamente. Volevo che le persone, anche a Lucca, capissero che con lei non avevo più nulla a che fare. Avevo una enorme pressione addosso, le persone mi prendevano in giro anche perché quasi nessuno conosceva la storia del bicchiere. Avevo detto che ero caduto e avevo battuto lo zigomo. E poi volevo che si togliesse l’anello, per una forma di rispetto”.

shaila gatta helena prestes

Yulia si difende: “Vorrei dire solo che questa è la versione di Simone, io sono una persona perbene e corretta. Avrò modo di dire la mia verità che è ben diversa da quella che potete vedere. Purtroppo non in questa sede. Si interrompe un percorso, ma non di certo il mio sogno“.

Alfonso Signorini ha letto un comunicato: “La produzione del Grande Fratello ha deciso di comune accordo con Yulia che questa vicenda non è compatibile con la sua permanenza nella Casa. Per questa ragione Yulia lascia la Casa del Grande Fratello e abbandona per sempre il gioco per affrontare nel migliore dei modi la delicatissima situazione che la riguarda“.

L’ attuale fidanzato Giglio su Yulia: “Se ha fatto quello che si dice che ha fatto è perché la persona che aveva davanti non riusciva a comprenderla”. No comment.

shaila gatta lorenzo spolverato

Signorini mostra una clip in cui si vede Alfonso D’Apice in difficoltà, con Maria Vittoria che gli dice di non considerare Tommaso un fidanzato, e quest’ultimo sottolinea: "Io non sono una scelta tra due persone, quindi mi tiro indietro. Alfonso è meraviglioso, io non farò nulla, lasciamogli il loro spazio". Ma che sia lei la vera gatta morta?

Tommaso fa notare a milioni di telespettatori le calze bucate e le unghie sfatte di Maria Vittoria: una cosa da far rinnegare non solo la scopata con Tommaso, ma pure la sua conoscenza.

Shaila Gatta ha ricevuto la visita di sua madre che si é decisamente “allargata” con le parole: “Non sei la Shaila che sei entrata qui a settembre, quella piena di vita, libera di dimostrare quello che voleva. Non ti riconosco. Da quando sei tornata dalla Spagna non sei più quella che io conosco, sei diversa. Sei un’altra persona. Ricorda anche le storie che hai avuto. Perché amore significa essere liberi… Lorenzo è un grande giocatore, sta giocando. Gioca, non mi convince. Se voglio conoscerlo? no, assolutamente non voglio! E poi ci sono cose che non posso dire qui”. E poi ha chiuso in “bellezza”.

shaila gatta lorenzo spolverato 22

Alfonso Signorini si è accorto che la madre le ha detto qualcosa all’orecchio: “Scusa ma che cosa ti ha detto poco fa?“. La Gatta “morta” ha dribblato: “Mi ha detto che Lorenzo non è una bella persona“. Cosa non vera. Infatti Beatrice Luzzi ha detto: “La mamma ha detto cose non verificate, non confermate e che non doveva dire. Per me è stata scorretta. E soprattutto non ha le prove“. Leggendo il labiale si evince che la madre le ha detto: “Lui è gay! Chi lo dice? Tutti Shaila, tutti. Shaila non dire nulla, non ti ho detto niente“.

Shaila si é poi sfogata in lacrime con Lorenzo: “Si deve fidare di me e voglio fare i cavoli miei! Se poi sbaglio mi prendo il palo, ma almeno saprò che avrò vissuto per quello che voglio. Ma poi è impossibile che tu finga! Se fingi ti devono dare il premio Oscar. Io sento il tuo amore, non devi confermare nulla perché ti sento vero. Mia mamma si sbaglia, qui dentro dobbiamo sconfiggere cose che fuori spero non avremo in mezzo. Mi sono presa una pugnalata in pieno petto, proprio al cuore. Anche a casa fa l’errore di essere così”.

shaila gatta lorenzo spolverato

E lui, che sembra non aver capito le ultime parole della madre di Shaila: “A me piacerebbe sapere di più di quella cosa. Sono incuriosito dall’ultima cosa che ti ha detto. Ecco quella proprio non la capisco. Cosa voleva intendere? Mi piacerebbe capire cosa… Comunque lei si è permessa di venire in un posto in cui stai lavorando e a dire delle cose forti. Ha fatto accuse a te come quella che ti devi vergognare e poi quella su di me. Mia mamma non lo farebbe mai! Mia madre non l’avrebbe mai fatto fidati! Lei sarà abituata alle tue vecchie relazioni. A me non me ne frega un cavolo se hai i follower o meno o se sei popolare. Quindi non è vero che con te gioco e poi ripeto che l’ultima cosa non me la spiego. Comunque dimostreremo che nessuno dei due priva l’altro della propria libertà”.

yulia bruschi

Da tempo circolano voci sul fatto che Lorenzo Spolverato sia gay. Anche Alfonso Signorini gli ha fatto vedereun articolo dal titolo: “Spolverato del GF è fidanzato con un guru della moda? Il segreto svelato“. Il gieffino ha smentito. Negli ultimi giorni però qualcuno ha fatto altre illazioni sul passato di Spolverato, pubblicando una foto del modello in auto con un altro ragazzo. Ma andare in auto con qualcuno non vuol dire andarci a letto…

Il concorrente che il pubblico a casa ha scelto di eliminare è Federica Petagna. I nominati della diciassettesima puntata del Grande Fratello sono Helena, Stefano, le Non è la Rai, Shaila e Tommaso.

taylor mega