Annalisa e Tananai ci fanno davvero saltare in aaaaaria ??‍? #TimSummerHits pic.twitter.com/FGSVr0QGct — Tanarchive ? (@dailytananai) June 12, 2024

Ivan Rota per Dagospia

Christian De Sica al podcast Passa dal BSMT: "Il più grande successo al botteghino fu Natale sul Nilo, incassò 42-43 milioni di euro, delle cifre folli se pensiamo agli incassi di oggi. Dopo quel film De Laurentiis comprò il Napoli".

Chiara Ferragni é tornata ieri su Instagram forse spinta dalle parole di Fabrizio Corona che l’ha data per finita. Cosí parló l’ Influencer: “Ciao guys (che palle!), Ultimamente ho una nuova energia e per questo devo ringraziare voi per tutti i commenti e per essere sempre stati al mio fianco”.

E ancora: “Sto lavorando molto su me stessa in questo momento della mia vita che è molto diverso. Ne ho passate tante, come probabilmente avrete visto, ma adesso sento che sto tornando a essere me stessa e questa è la migliore sensazione possibile…dovremmo cercare la magia nella nostra esistenza. Voglio connettermi di più con voi, vi amo”.

E Fabrizio Corona continua con le sue rivelazioni su Fedez e la “modellina” Garance Authié: “…è stata solo un’illusione/fissazione nella mente di Federico ( a favore di paparazzi!)…i due hanno dormito assieme parecchie volte, Fedez non ci ha fatto mai nulla…FURBIZIO ha continuato: “…lunedì mattina Federico stufo ha deciso di cacciarla di casa, e si è divertito col suo amico Emis a girare il video della nuova canzone Sexy Shop”. È in discoteca ne avrebbe trovata un’ altra.

Taylor Swift, una di noi. Virale il video che la ritrae al concerto a Edimburgo: in Scozia, le temperature alla sera sono particolarmente rigide e lei si è asciugata il muco che le scendeva dal naso con la mano e se l’ è passato sul vestito.

Diversi webeti fantasticano molto su una possibile liaison tra Tananai e Annalisa, cosa del tutto impossibile. Arrivano a dire: “Tananai ha questo atteggiamento da porco supremo, ma cucciolone. Lei è palese, è la bad girl che ti fa piangere e insieme hanno una chimica pazzesca, quindi devono smetterla immediatamente io potrei infossarmi per una coppia che non esisterà mai”.

Mahmood dovrà fare un bel regalo a Patrizia Pellegrino: il suo ultimo tormentone Ratata ricorda molto MattaTa, la canzone cult dell’ attrice che viene suonata in tanti locali gay. Al milanese Plastic in primis, dove Mahmood potrebbe averla sentita. Ascoltare per credere.

Belen Rodriguez é pronta per un nuovo capitolo della sua vita tumultuosa. La relazione con Angelo Edoardo Galvano, il giovane ingegnere siciliano, è sfociata verso una vera e propria convivenza. La coppia vivrà nell'attico in ristrutturazione che diventa il loro nido d’amore. E anche Stefano De Martino trasloca a Milano, ma per stare vicino al figlio Santiago.

Michele Rech in arte Zerocalcare apre un’osteria a Roma alla Garbatella. E fin qui non sarebbe neanche una notizia. Solo che Zerocalcare ha voluto che questo luogo avesse un ruolo sociale importante: aiuterà le donne vittime di violenza a trovare un lavoro.

Ci voleva Tony Effe, che duetta con lei, per fare che tutti si accorgessero della bellissima e raffinata cantante Gaia Gozzi: finalmente sta ricevendo il giusto successo che si merita, le persone c'hanno messo una vita a svegliarsi, ma meglio di niente.

Sarah Toscano, vincitrice di Amici: due settimane di carriera e già si trova ad aprire i concerti di Tony Effe, Ernia, Ariete, partecipare al pride con Big Mama e Annalisa e addirittura aprire il concerto di artisti internazionali come i Black Eyed Peas. Complimenti.

Sui 15 anni che lo dividono da Elisabetta Canalis, per la prima volta Georgian Cimpeanu, ha rivelato a Diva e Donna: “Dipende tutto dai caratteri, se ti prendi, la differenza di età si assottiglia. Elisabetta sembra che abbia 30 anni, come me”.

Aurora Ramazzotti intervistata da FanPage su Tommaso Zorzi, (erano amici e oggi non si cagano più), ha risposto: “Sì può avere l’aiuto del pubblico?” La Ramazzotti ha poi tirato una frecciatina a chi ha dato la notizia della sua gravidanza quando lei ancora non l’aveva detto a nessuno. Ovvero a Alfonso Signorini.

L’ ex naufrago Daniele Radini Tedeschi ha risposto a Aldo Grasso dopo la stroncatura fatta dal critico all’ Isola dei Famosi: “Nel 1992 in un articolo mi hai chiamato bambino da circo. Avevo solo sei anni allora. Purtroppo io conosco te solo perché parli di me, oltretutto sei una vecchia macchina da scrivere... un profilo social riesce a condizionare molto di più a confronto di una critica fatta su un quotidiano. Quindi molto rispetto alle persone che danno delle opinioni e poco a chi parla dall’alto della carta stampata prendendosela con un bambino”.

