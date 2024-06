PILLOLE DI GOSSIP! SELVAGGIA: “FERRAGNI PIU’ RECUPERABILE DI FEDEZ”. E SPIEGA PERCHE’ NON PERDONERA’ MAI IL RAPPER - PAOLA FERRARI A “DIVA E DONNA” SU DILETTA: “INSEGNA UN CONCETTO ERRATO DI FEMMINISMO” – FABRIZIO CORONA DEMOLISCE CATTELAN: “NON È BELLO, NON È INTELLIGENTE, NON FA RIDERE, FA PROGRAMMI BRUTTI” - ALESSA MARCUZZI IN GIURIA A "TALE E QUALE" DI CARLO CONTI (CON UN OCCHIO A SANREMO) – LE FOLLIE DI ROCIO E RAOUL BOVA LI FANNO DETESTARE DAI VICINI DI CASA (SPOILER: IL SESSO NON C’ENTRA) - MATTEO MAFFUCCI DEGLI ZERO ASSOLUTO HA DETTO SÌ ALLA FIDANZATA BENEDETTA BALESTRI, FIGLIA DEL CONDUTTORE MARCO BALESTRI – VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Paola Ferrari non ha cambiato idea su Diletta Leotta e in un’intervista a Diva e Donna quando le é stato chiesto se si fosse pentita di qualche dichiarazione rilasciata in merito, ha risposto di no e poi: “È sicuramente brava” ha detto la giornalista, ma poi ha aggiunto: “Penso insegni alle ragazze di oggi un concetto errato di femminismo”.

E, a proposito di Diletta Leotta, nel podcast Mamma Dilettante, Rocio Munoz Morales a proposito del suo Raoul Bova: “Con lui farei follie che non si possono raccontare a nessuno…Noi quando ci allontaniamo troppo ci manchiamo troppo e quando ci ritroviamo ci piace ballare anche a tarda sera in casa. Infatti i vicini ci odiano… quando andiamo in vacanza, la prima cosa che facciamo è andare in discoteca”. O mamma mia, che trasgressioni…

Nicolò Barella, stellla dell’ Inter e della Nazionale, è diventato papà per la quarta volta. Con Federica Schievenin posta: “Benvenuto amore nostro. Romeo Barella”.

Durante una cena con alcuni scappati di casa del Grande Fratello, Anita Olivieri ha detto: “Forse siamo strani noi, ma sembra di stare allo zoo", riferendosi alla folla fuori dal locale che la plurilaureata pensava fosse lì per lei. Cosí non era. Anita aveva già raccontato che con la fama che sarebbe giunta con il GF, per lei sarebbe stato più difficile vivere la sua quotidianità.

Secondo “Tvblog”Carlo Conti ha scelto Alessia Marcuzzi come nuova giudice di Tale e Quale. Accanto a lei e ai confermati Malgioglio e Panariello, arriverà un quarto giudice fisso. Non viene escluso un suo coinvolgimento anche per Sanremo

Holden, concorrente di Amici e figlio di Paolo Carta (ora marito di Laura Pausini) non ha mai nascosto di “amare” l’ insegnante Francesca Tocca, fidanzata di Raimondo Todaro. Ospite a Radio Zeta, gli é stato chiesto chi avrebbe voluto baciare. “Chi avrei voluto baciare? Francesca Tocca!“, scoppiando poi a ridere. Il video è diventato virale e poco dopo il cantante su X ha scritto: “Raimondo, scherzo“.

Ma i bodyguard che proteggono da non si sa cosa Sarah Toscano, la vincitrice di Amici, mentre lei si mangia beatamente il gelato fregandosene di tutto?

Sacro e profano. Stasera Cristiano Malgioglio sarà la guest star di Donne sull’orlo di una crisi di Nervi condotto da Piero Chiambretti. Ci sarà anche Morgan che parlerà del Bugo-gate…

Perché Selvaggia Lucarelli non perdonerà mai Fedez? Cosí ha spiegato nel podcast di Gianluca Gazzoli: "due rapper-youtuber, Archade Boyz, avevano pubblicato un video su me in cui mi insultavano dicendo cose orribili. Cose del tipo ‘ti fai trapanare da..‘, robe irripetibili…Tornata a casa annunciai che li avrei denunciati e così ho fatto, nel mentre scrissi anche un pezzo su Chiara Ferragni che io reputavo divertente”.

E aggiunge: “Infine, giorni dopo, questi due ragazzi vengono invitati al compleanno di Fedez e Fedez gli dà i suoi avvocati.

Io lì ho capito che di tante cause di cui si appropriava non gliene fregava niente. Lì c’era: violenza, bodyshaming, violenza verbale, cyberbullismo, istigazione all’odio perché istigavano i loro fan a venirmi a insultare. Erano due persone che avevano all’epoca 150 mila followers”.

E ancora. “Fra Fedez e Chiara preferirei parlare con Chiara Ferragni, credo che lei sia più recuperabile di lui. Lei è più umana, lui ormai è avvitato su sé stesso. Lei penso sia meno intelligente di lui e non è un insulto, ci sono vari gradi di intelligenza, ma non si è mai tradita: è sempre stata Chiara Ferragni. E poi lui ha fatto una cosa anni fa che non gli perdonerò mai”.

Il canale Cielo non finisce mai di stupire e scandalizzare (in prima serata!) i “telebigotti”: dopo le scene hot di L’ Amante Russo tra Laetitia Dosch e il famoso ballerino e attore Sergei Polunin, ieri sera, la scena di sesso più forte tra due uomini vista in tv: in Passages, Franz Rogowski e Ben Whishaw (che ricordiamo in Il ritorno di Mary Poppins!) ci danno dentro di brutto.

Fabrizio Corona scatenato in una diretta Twitch con Homyatol contro i conduttori tv: “Avete visto la trasmissione di Cattelan? Sì è un programma del cazzo, che fanno condurre a questo incapace e non si capisce perché. Guardate che è uno show che costa 500.000 Euro a puntata…Non è simpatico, non è bello, non è intelligente, non fa ridere, fa programmi brutti, fa flop su Rai Due, fa flop su Rai Uno, fa flop su Netflix”.

E poi se la prende con Lilli Gruber, ma si accorge di avere esagerato: “Lilli Gruber una bella donna? Era, lo era, adesso è tutta completamente… è la maschera di sé stessa. A lei la gente come me le fa schifo, è una radical chic. Poi invita ai suoi eventi dove presenta il suo libro Max Felicitas (il pornoattore) e lo strumentalizza. Lei ti schifa Max, è una stronza a cui avresti dovuto… Oddio mi possono querelare?”

Con il caldo anche Milano si infiamma. Un famoso giornalista brucia d’ amore per un ricercatore scientifico che lavora in un ospedale milanese. Lavora troppo e quindi il direttore, incurante degli altri, gli fa spesso visita. E ora “il letto é in piazza…”

Matteo Maffucci degli Zero Assoluto si è sposato. Il cantante ha detto sì alla fidanzata Benedetta Balestri, figlia del conduttore Marco Balestri, a Borgo della Rocca, in provincia di Pavia. Una festa fino a tarda notte. Matteo Maffucci e l’ altro componente del duo, Thomas De Gasperi hanno cantato Per dimenticare, il più grande successo degli Zero Assoluto.

