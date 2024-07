PILLOLE DI GOSSIP! SELVAGGIA SPIEGA IL NO A “BELVE”: “IL PROGRAMMA FUNZIONA PER CHI INTERVISTA, MENO PER CHI VIENE INTERVISTATO” - LA REPLICA DI FRANCESCA FAGNANI – ELISA ESPOSITO E I RETROSCENA DELLA RISSA CON MICHELLE COMI - POLEMICHE PER IL CONSIGLIO DI BRIATORE AI FIGLI DEI FALEGNAMI (SPOILER: NON LI INVITA A FARSI MENO SEGHE) – SAMUELE RICCI, CENTROCAMPISTA DEL TORINO, IN LOVE CON ELEONORA INCARDONA, EX DEL FRATELLO DI DILETTA. WANDA NARA, DOPO L’ADDIO A ICARDI, TORNA IN ARGENTINA – INCIDENTE IN VESPA PER LINUS: “UNA SIGNORA MI HA FATTO UN CULO CHE NEANCHE MIA MAMMA” – VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Incidente in Vespa per Linus. Il dj e conduttore radiofonico ha preso in pieno una buca a Milano mentre era in sella alla sua Vespa. "Sono atterrato su ginocchio e piede, purtroppo non avevo la saponetta dei piloti, per fortuna non mi sono fatto niente di grave. Vespa intatta, pantaloni e scarpa da buttare. Dov’è il bello, a parte i danni risibili? Nella gente che si è fermata e mi ha rincuorato e assistito.

Non certo in quanto personaggio pubblico, avevo il casco e nessuno mi ha riconosciuto. Il mondo non è così brutto come ce lo raccontiamo". In radio ha aggiunto: "C'era questa signora mi sgridava: “Lei, deve venire qua! Non faccia lo spiritoso, questi maschi sono tutti uguali”. Voleva che andassi sul ciglio della strada, mi sedessi e controllassi i danni. Mi ha fatto un culo che neanche mia mamma”

Elisa Esposito a Fanpage racconta cosa è successo prima della rissa in un bar con Michelle Comi e annuncia di aver denunciato la creator per le chat private condivise sui social: “Inviai a lei quell’audio, eravamo in buoni rapporti. Non voglio avere più nulla a che fare con lei”.

Flavio Briatore dice: “Come fanno le famiglie a vivere con 4000 mila euro al mese? L'affitto, i vestiti, il dentista, la macchina...questi sono i veri eroi, tanto di cappello". E poi sempre Flavio Briatore dice che il figlio di un falegname non dovrebbe studiare ma fare il falegname. L’astronauta Yuri Gagarin era figlio di un falegname.

A Selvaggia Lucarelli viene sempre chiesto perché non ha accettato l’ invito di Francesca Fagnani e Belve: “…È una cifra che funziona per chi intervista, meno per chi viene intervistato perché non c’è ascolto, ma provocazione. A me dà l’impressione che lei voglia vincere e non conoscere l’intervistato. Vuole vincere nel senso che sono interviste che illuminano più lei che l’intervistato, tutto qui”.

Francesca Fagnani ha commentato i pareri di Lucarelli su Vanity Fair: “Non viene perché io voglio vincere? L’avevo invitata più volte e, in quelle occasioni, mi aveva dato altre motivazioni che non posso riferire in quanto erano conversazioni private, ma è una sua opinione e, come tale, la accolgo e la rispetto. Come ho reagito al suo no? Non l’ho più invitata, rispetto il fatto che non se la senta“.

Wanda Nara, dopo l’addio a Icardi, ha deciso di tornare a vivere in Argentina a Buenos Aires. Ora dice: “Sono separata. Per motivi personali e di salute, avevo voluto provarci un’altra volta ma non ha funzionato. Ora non ho voglia di conoscere nessuno perché ho tanto lavoro e sono focalizzata sul mio di cuore”.

Sono finalmente usciti allo scoperto con una foto su Instagram: parliamo di Samuele Ricci e Eleonora Incardona. É stato il calciatore del Torino a postare una foto di coppia condivisa poi nelle Instagram story dell'ex cognata di Diletta Leotta. Incardona ha avuto una relazione con il fratello di Diletta Leotta, Mirko Manola.

Johnny Depp frequenta da molto tempo l’estetista Yulia Vlasova, ma ora pare che i due si vedano sempre più spesso. Alcuni dicono che sono “trombamici”, altri che la loro storia si sta consolidando.

Emma Raducanu si é lasciata con Carlo Agostinelli, figlio di un magnate e della responsabile delle pubbliche relazioni di Dior. Ora sembra ci sia del tenero tra la regina degli Us Open 2021 e Romeo, il secondogenito di David e Victoria Beckham.

