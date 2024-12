Shaila: così lo conquisti ?? Perla Maria: io lo conquisto con questo ? ?? 18 anni ragazzi! 18>28! ???#grandefratello pic.twitter.com/PsLMWLYD90 — ??_???? ???‍? (@SenzaSenso___) December 4, 2024

Ivan Rota per Dagospia

de martino belen 45

Da tempo circolano voci sulla rottura tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, prima i social e poi la notizia secondo la quale l’altoatesino e la russa si sarebbero incontrati a Miami per il compleanno di lei. Crisi di coppia superata?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sempre più spesso insieme e pare non solo per il figlio Santiago. Cosa ci facevano tra l’altro a Milano in Brera in un laboratorio orafo? Forse per l’acquisto di un anello per un nuovo fidanzamento?

Icardi attacca Wanda Nara: “Fai la vittima dopo esserti vantata con i giornalisti. Hai ingannato me e i tuoi figli per tre anni e hai affermato di essere infedele. Io invece mi prendevo cura dei figli, credendo che lavorassi, e invece vivevi una doppia vita. Insulti e diffami, sei un’ottima attrice, ti è caduta la maschera

wanda nara 34

Grande Fratello. Tommaso Franchi ha parlato con Luca Calvani e Jessica Morlacchi dell” “amore” tra la sua MariaVittoria e Alfonso: “Stasera nemmeno vuole dormire con me. Non farei una bella figura ad andare contro di lui. Però questo è il Grande Fratello e non Temptation Island e lui non è un tentatore. La smetta di fare il tentatore. Lei dice cose e i suoi gesti dicono altro. Passa tutto il tempo con lui. Sì lui che dovrebbe smetterla di fare il tentatore perché questo è un altro programma…Mi levo dai coglioni. Io non sono qui per fare il teatrino”.

sophie codegoni

Lorenzo Spolverato nella casa del Grande Fratello si é arrabbiato con Shaila per il balletto che lei ha fatto con Alfonso: “Ascolta io non passo per geloso o matto. Ma spiattellarmi in faccia un ballo? Perché? Esco dal confessionale e ti vedo. Perché l’hai fatto? Mi fai vedere quella scena quando esco dal confessionale. Mi stai mentendo! Un giorno riderò. Shaila guarda che io sto bene, non sono pazzo. Non ho difficoltà a capire quello che è successo. Mi hai spiattellato in faccia un ballo, in quel momento. Se tu sei fatta così a me non piaci. Mi dici ‘smettila è il mio lavoro’. Te non mi porti rispetto. Mi butti addosso le mie insicurezze e mi fai stare male. Vaffanculo che non mi capisci. Te ne puoi anche andare…Ora in casa possiamo anche non considerarci. È stato bello, finisce qui e non necessito di altro. E ora ridi? Complimenti! Ma dopo la risata sai cosa arriva…” E poi una battuta da squalifica: “Non sono mongolo”.

sinner anna kalinskaya 23

Dopo settimane di dubbi e incertezze e rottura agli zebedei (dei telespettatori), Federica Petagna sembra aver fatto la sua scelta e, dopo l'addio ad Alfonso D'Apice, ha voltato pagina con Stefano Tediosi, suggellando tutto con un appassionato bacio.

Che gli ospiti di Belve desiderino spesso e volentieri di essere altrove, è lapalissiano. Che qualcuno abbandoni le registrazioni del programma nel bel mezzo dell’intervista è una novità. Ed è accaduta ieri pomeriggio con Teo Mammucari. Questo detto da Davide Maggio. Di certo pochi sentiranno la sua mancanza perché tutti aspettano l’ intervista a Tina Cipollari.

icardi wanda nara

Francesca Fagnani ha detto: “Ci sono persone a cui non lo chiedo nemmeno perché so che non verrebbero. Come Maria De Filippi“.

Tra i tanti messaggi che Alessandro Basciano ha inviato a Sophie Codegoni ce ne sono alcuni che hanno attirato l’attenzione dei pm. Tanti messaggi che Basciano avrebbe mandato all’ex in appena sette minuti: “Occhio alle uscite perché sei controllata soprattutto le notturne”. “Ora mando uno dei miei se è vero finisce male”. “Rispondi subito”. “Me faccio 30 anni”. “Me faccio a galera”. “Rispettami“.

wanda nara

Basciano sotto la casa di lei, si é inventato un malore dopo che lei lo ha lasciato dicendo in chat di essere insanguinato. Ma quando Sophie, spaventata, gli fa una videochiamata si accorge che si tratta solo di ketchup e lui alla fine ammette che voleva così attirare la sua attenzione: “Mi hai stancata: tu hai capito che facendo così ogni volta corro da te”.

James Van Der Beek, l’ attore di Dawson Creek, che lo scorso novembre ha rivelato la sua lotta contro un tumore al colon retto, per pagarsi le cure - e aiutare altre famiglie che stanno affrontando lo stesso “onore finanziario” - ha messo in vendita gadget col suo autografo”.

brad pitt jennifer aniston

É stato ufficializzato il nuovo amore di Sean Penn: al Marrakech Film Festival l'attore ha fatto debuttare la compagna Valeria Nicov, modella e “attrice” al suo fianco da qualche mese. Gossip piccanti e ironici sui due, soprattutto via social, soprattutto per via della differenza di età: Penn ha 64 anni, Nicov 30.

Come Sandra e Raimondo. Veronica Bocelli ha dichiarato che del suo Andrea Bocelli non è gelosa: “Non posso esserlo, lui è molto amato e sul palco non mancano abbracci e baci…All’inizio gli controllavo il telefono perché c’erano alcune fan che gli scrivevano spesso”. Il marito ha risposto: “Prima di avere lei nella mia vita, avevo una fitta agenda. Poi però non l’ho più trovata”.

Jennifer Aniston sulla rottura con Brad Pitt: "Ero arrabbiata. Un uomo non verrebbe mai accusato di aver preferito la carriera ai figli". Lei invece si: é sempre stata vittima di attacchi misogini.

anna kalinskaya anna kalinskaya 1 sophie codegoni shaila gatta helena prestes wanda nara l gante sophie codegoni wanda nara alessandro basciano shaila gatta 2 anna kalinskaya belen de martino