PILLOLE DI GOSSIP! - SONIA BRUGANELLI E LA VERITÀ SUL RAPPORTO CON ANTONINO SPINALBESE - TUTTO SU MARRACASH E ASSIA PESENTI – AL "GRANDE FRATELLO" MIRKO BRUNETTI NELLA BUFERA PER UNA BATTUTA. QUANDO MARCO MADDALONI GLI HA DETTO: “NON È CHE ADESSO TI APPOGGI DA DIETRO?”, LUI HA FATTO ALLUSIONI SU UN ALTRO CONCORRENTE: “MACCHÉ, MICA SONO VITTORIO” – DAMANTE "A SCROCCO" NEL RISTORANTE DI ROSY CHIN, LEONARDO DI CAPRIO E VITTORIA CERETTI IN LOVE: CI SONO GIÀ STATE LE PRESENTAZIONI IN FAMIGLIA. ROD STEWART, ALL'OLIMPICO PER LAZIO-CELTIC, FUROREGGIA IN TRIBUNA – VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Sonia Bruganelli e la verità sul rapporto con Antonino Spinalbese: “E’ un carissimo amico. Noi abbiamo collaborato e lo stiamo facendo ancora oggi a livello lavorativo ed io veramente devo dire che quando vado a Milano sono molto felice di incontrare sia lui che la piccola Luna che è davvero meravigliosa (la figlia che Spinalbese ha avuto due anni fa da Belen Rodriguez, ndr). Lui mi piace come ragazzo e come persona. E’ uno dei pochi uomini con cui non riesco mai a pagare, che sia per una cena o un caffè, anche quando si esce in gruppo, paga sempre lui. Non smentiamo perché fa sempre curriculum una relazione con Antonino. Chi lo sa, ad oggi è un amico ma chi vivrà vedrà"

Come va l’ amore tra Marracash e Assia Pesenti, modella e fashion designer? Lei è stata molto tempo per lavoro negli States e in Brasile dove è famosa più di lui. Le di lei amiche dicono che lui sia ossessionato dalla privacy, mentre lei no. Inoltre la ragazza direbbe che lui è un po’ pesante e vecchio nonostante abbia solo quarantacinque anni. Viale del tramonto?

Al Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha fatto un passo falso: ha detto che Perla Vatiero un altro come Mirko Brunetti non lo ritroverebbe, mentre lui potrebbe trovare addirittura una meglio di Perla. L’opinionista senza opinioni Rebecca Staffelli ha detto che le parole della Luzzi avrebbero fatto salire nelle preferenze del pubblico l’ex concorrente di Temptation Island. Che Beatrice abbia trovato una degna rivale?

Rod Stewart, all'Olimpico per seguire Lazio-Celtiic, furoreggia in tribuna Monte Mario tra foto, autografi e brindisi...

Mirko Brunetti sino ad ora é stato davvero un signore, ma ora é cambiato: ha svelato dettagli intimi sulla sua ex Perla. Non contento, é uscito in giardino con Marco Maddaloni e si sono messi sotto un’ unica coperta. Lo judoka ha detto a Mirko: “Non è che adesso ti appoggi da dietro.” Invece che tacere, il ragazzo ha fatto allusioni su un altro concorrente: “Macché, mica sono Vittorio“.

Ecco cosa ha detto l’ex opinionista Sonia Bruganelli del Grande Fratello di Cesara Buonamici che l’ha sostituita: “Non so se sia un pesce fuor d’acqua, ma mi sembra che lì sia stata messa in ostaggio, che non vede l’ora che finisca, che il suo obbiettivo sia quello di uscirne il più possibile pulita.”

La generositá di Rosy Chin. L’ex gieffino Matteo Damante ha rivelato: “Visto che io gestivo il suo Instagram, dato che lei è stata una delle prime ristoratrici a investire sui social, alla sera spesso mi faceva andare nel suo ristorante a mangiare insieme perché sapeva che avevo difficoltà. Rosy è una persona di cuore e generosa, non era costretta, eppure una sera sì e una no cenavo col suo staff. Non avevo una lira in tasca e tutte le settimane mangiavo da lei.”

Prosegue a gonfie vele la relazione tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti tanto che ci sono già state le presentazioni in famiglia. I due sono stati a Londra, dove hanno trascorso il tempo insieme ad amici e ad alcuni parenti di lei: passeggiate a Mayfair, visita alla galleria d'arte Hauser & Wirth, e una puntatina alla gioielleria Asprey.

