LA MELONI CHE PIACE A TUTTI? NON È GIORGIA, È GIUSY, LA BOMBASTICA NEW ENTRY DI DAZN, LEGATA A MARCO MEZZAROMA,

“ALVARO MORATA E’ TRISTE, APATICO E ARRABBIATO MA NON VUOLE TORNARE CON ALICE CAMPELLO. ALMENO PER IL MOMENTO”

Da corrieredellosport.it

alice campello alvaro morata

Spuntano altre indiscrezioni attorno alla separazione di Alvaro Morata e Alice Campello. Dopo le parole del calciatore del Milan, la giornalista Alexia Rivas, vicina all'entourage di Morata, ha smentito qualsiasi tipo di riavvicinamento da parte dell'ormai ex coppia: "Alvaro non vuole tornare con Alice, almeno per il momento. Vuole stare da solo, è stato complicato prendere questa decisione".

Alvaro Morata e Alice comunque "vanno molto d'accordo e non vogliono perdere questo bel rapporto". Ma l'attaccante è "triste, apatico e arrabbiato, dice che vanno d'accordo e niente di più", ha continuato Alexia Rivas. Circa l'esposizione del passato sui social ha aggiunto: "È normale che in una relazione così lunga, nei momenti in cui stai bene e pensi che le cose andranno bene pubblichi certi contenuti e poi una settimana dopo vedi che non è tutto così perfetto..."

PILLOLE DI GOSSIP

Ivan Rota per Dagospia

emma corrin rami malek

Secondo un'emittente televisiva argentina Mauro Icardi avrebbe bloccato le carte di credito in possesso di Wanda. L'avvocato di Lady Icardi è tornato a parlare della questione ai microfoni di 'Socios del espectáculo', rivelando la controversa tattica che Maurito sta portando avanti per recuperare il suo matrimonio: “Un marito, in generale, quando vuole riprendersi una donna, la prima cosa che usa è la pressione economica e parte di questa pressione è lasciare Wanda senza la possibilità di spendere. Per ora Wanda mi ha detto che si tratta di una separazione, non di un divorzio”

Emma Corrin, la lady Diana di The Crown, e Rami Malek, la star di Bohemian Rhapsody, dopo una romantica vacanza in Brasile, avrebbero acquistato una casa da cinque milioni di dollari a Londra. Stanno insieme da un anno e già si parla di matrimonio.

L’ ex gieffina Dayane Mello, dopo il calciatore Mario Balotelli, il modello partenopeo Luciano Punzo e Carlo Beretta, starebbe con l’ imprenditore Christopher King: sul profilo di entrambi sono apparse foto che confermano cene romantiche e giornate insieme.

icardi wanda nara

La storia d’ amore tra Francesca Chillemi e l’armatore Eugenio Grimaldi ha scatenato gli webeti. Commentacci verso l’ attrice ex moglie di Stefano “Diesel” Rosso: “Come avrebbe detto il buon Costanzo: con un idraulico mai”, “Ciao Operai”, “Brutto, ma ricco”, “Poi fa la suora quando fa le interviste con Can Yaman…” La Chillemi é giá andata a Capri nella villa dei Grimaldi dove ha conosciuto anche la ricca suocera.

Dopo il grande successo alla Versiliana, Massimo Boldi ha avuto una festa in suo onore a casa dì Arturo Artom a Forte dei Marmi con cento invitati tra cui Massimo Gelati di Fonteviva, Alex Pacifico, Michael Rothling della Monopoly Luxury Line, Matteo Stefanini di TEDx. E ancora Marco Nero Rotelli e Antonio Lionetti, Alessandra Repini Artom, Maria Teresa Branca, Wiolanda Silva di Chantecler, Alessandra De Marco. Infine gli americani Irena e Gavin Bridgeforth che la sera prima hanno organizzato una cena a Pietrasanta con all’ entrata ragazze travestite da limoni e l’ esibizione di Andrea Bocelli.

giusy meloni 33

Il giallo di fine estate: perché Andrea Bocelli e la moglie Veronica non vogliono più parlare a Gerardina Trovato, la cantante in difficoltà a causa di una sindrome depressiva? Si dice li abbia chiamati per chiedere aiuto, ma con troppa insistenza.

La cantante dice: “Con Andrea Bocelli i rapporti col tempo si sono incrinati, adesso non vuole più neanche parlarmi al telefono”. Lei volle il tenore per cantare in coppia “Vivere”: “Ce lo siamo inventati in sala d’incisione: il brano non nasce come duetto, il produttore ha pensato di mettere una voce e la scelta è caduta su Andrea, così è nato il duetto. Poi, dopo aver venduto 55 milioni di dischi in tutto il mondo, ed essere diventato un’icona, ha pensato bene di non rispondermi più. Sono molto legata a Enrica Cenzatti, la prima moglie di Andrea. Viaggiava in seconda classe in treno, se lo portava in giro, lo imboccava con l’uovo sodo, non hai idea dei sacrifici che ha fatto questa donna”.

Sarah Toscano, vincitrice di Amici di Maria De Filippi sta con Holden, ma ora fa come Pinocchio e dichiara di essere single: “Ad Amici, è venuta fuori la mia naturalezza e spontaneità. Fidanzato? Quello non è ancora arrivato. Sto ancora cercando la mia anima gemella. Però, non ho fretta: so che arriverà prima o poi”.

francesca chillemi

Dopo un po’ dalla fine di Temptation Island, la storia di Jenny e Tony, come quella di Siria e Matteo, gli unici altri due protagonisti del docureality che hanno scelto di continuare la loro relazione, prosegue a gonfie vele. Lei è stata vista a diverse serate del suo fidanzato e ha poi passato un weekend con Alessia Pascarella, altra protagonista del programma.

Su Dazn a rinnovare l’ambiente arriva qualche volto nuovo. Tra questi, la bombastica Giusy Meloni che affiancherà la Leotta, Giorgia Rossi, Federica Zille e le altre conduttrici durante i weekend calcistici.

Alba Parietti desidera ricordare a modo suo Alain Delon: “…Da tanto tempo ormai, questa vita non era più il cappotto de "La prima notte di quiete", che ti stava bene addosso come il mantello a un re. Sei stato tutto e troppo: troppo bello, troppo talentuoso, troppo di successo, affascinante, irresistibile, mitico, violento e tanto, tanto fragile. Più di quanto si potesse immaginare.

dayane mello

L'uomo più bello e desiderato del pianeta, prepotente con il mondo ai suoi piedi, era un uomo fragile, come tutti noi. Sei stato un mito mondiale, un'icona, un'epoca per il mondo intero, una persona piena di contraddizioni e sofferenza, con una potenza che nemmeno tu pensavi davvero di avere.

E prosegue: “Una vita travagliata, un'adolescenza difficilissima, un successo ineguagliabile, un destino ineluttabile. La vecchiaia, inesorabile e insopportabile, ti ha reso vulnerabile, depresso e tenero.Non so dirti se ci siamo voluti davvero bene, ma adesso so che mi dispiace pensare che non potrò più salutarti e ridere con te. Ciao amico fragile e leggenda. Ciao, epoca che se ne va. Addio Tancredi, addio Alain, addio al mito, che diventa solo uomo, solo davanti alla vecchiaia e alla morte. Resterai per sempre nel cuore e nei ricordi collettivi, nella storia del cinema. Ma eri solo un uomo, che ricorderò con grande, immensa tenerezza. Perché non si sfugge alla "livella" e ci ricordi che anche gli dei dell'Olimpo pagano i conti con la vita”.

Arturo Artom Michael Rothling Massimo Boldi dayane mello dayane mello 6 dayane mello 2 dayane mello taylor mega dayane mello dayane mello 67 dayane mello

gerardina trovato andrea bocelli alba parietti alain delon