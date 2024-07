PILLOLE DI GOSSIP! LA STORIA DEL FLIRT TRA ALCARAZ E EMMA RADUCANU È UNO SCHERZO - SELVAGGIA ATTACCA L’INFLUENCER SCROCCONE PAOLO STELLA – LA MOSSA SOCIAL DI CHIARA FERRAGNI CON GIULIA VALENTINA: LA CONGIURA DELLE EX DI FEDEZ? - IL RAPPER LAZZA È FINITO NEL MIRINO DEI FAN DI TAYLOR SWIFT: IL MOTIVO – FABRIZIO CORONA SU “CHI” PARLA DEI RAPPORTI CON LE EX BELEN E NINA MORIC – LA ROTTURA TRA FRANCESCO CHIOFALO “LENTICCHIO” E DRUSILLA GUCCI - IL CAST DI “TALE E QUALE” CON JUSTINE MATTERA, CARMEN DI PIETRO E…

Ivan Rota per Dagospia

Potrebbe diventare una sitcom: l’ Influencer Paolo Stella posta una suite di un hotel extra lusso e ringrazia in quanto a casa gli si era rotto l’ impianto di areazione. Ecco l’ esilarante commento di Selvaggia Lucarelli: “Quando sei un influencer e hai un problema in casa con l’aria condizionata, l’ hotel ti regala la notte nella suite da 5000 euro. E tu ovviamente devi farlo sapere, ringraziando per lo scrocco”.

Ma che cast é? A Tale e Quale Show vedremo Justine Mattera, Amelia Villani, Kelly Joice, Giulia Penna, Verdiana Zangaro, Carmen Di Pietro, Roberto Ciufoli, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani, Massimo Bagnato e Simone Annichiarico.

Angelo Madonia a Novella 2000 sulla relazione con Sonia Bruganelli: “Quello che stiamo vivendo è qualcosa di molto bello. In questo momento preferiamo viverlo così e proteggerlo“. Tra il ballerino e l’ex moglie di Paolo Bonolis la passione è scoppiata da mesi.

Chiara Ferragni si é messa a seguire Giulia Valentina su Instagram. Ad accorgersene è stato FanPage che ha scritto: “Intanto, è una mossa social di Chiara Ferragni a far discutere. L’imprenditrice digitale ha cominciato a seguire Giulia Valentina, ex fidanzata di Fedez. Un gesto social che non è passato inosservato e che sembrerebbe voler suggerire il desiderio di Chiara di riallacciare i rapporti con la collega”. Giulia Valentina ha fatto sapere ai suoi fan di essere incinta

Ecco parte dello screen di un post Instagram del label Director di Island Italia, Federico P. Cirillo: “…La forza, l’empatia, l’umiltà e la dedizione al lavoro di Taylor Swift non hanno eguali. Non a caso è la n1 al Mondo”. Lazza avrebbe lasciato un commento sotto alla foto di Cirillo: “Sì, ma Beyoncé ha uno dei video migliori di tutti i tempi”. Apriti cielo: i fan della Swift si sono rivoltati contro il rapper con offese di ogni tipo.

Fabrizio Corona a Chi: “Mio figlio nascerà a Natale. Belen è contenta per me. Nina (Moric)? Non so se sta bene, ma conta che si comporti bene con me e con Carlos. Siamo in buoni rapporti in questo momento, speriamo che duri, è amica di Sara (la compagna di Corona), si sente con Sara, che è una ragazza dolcissima, molto particolare, sensibile, intelligente”.

Il suo nuovo singolo Woman’s World non “spacca”, ma Katy Perry, con il compagno Orlando Bloom, ha deciso di non pensarci e di andare in vacanza a Saint Tropez: i due sono stati visti innamorati più che mai a L’ Esquinade.

Una love story tra Carlos Alcaraz ed Emma Raducanu? Tutto nasce da un tweet con false dichiarazioni di Carlos che si diceva dispiaciuto per l’ incidente al polso accaduto a Emma che aveva risposto scrivendo “tua”, poi aveva cancellato quando si è scoperto fosse fake. In ogni caso in conferenza stampa, Alcaraz, sibillino, ha detto: “Non so se è venuta alla finale o se è venuta a vedere me. Chi lo sa? Bisogna chiederlo a lei, ma spero che si sia divertita alla finale".

J Lo é negli Hamptons con un gruppo di amici (e Violet, la figlia di lui), lui a Los Angeles. Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno passato separati il secondo anniversario di nozze, altro segnale di una profonda crisi. Jen è stata fotografata su una decappottabile d'epoca guidata dal suo manager, Benny Medina per le strade degli Hamptons, il rifugio delle élite newyorchesi.

Francesco Chiofalo, l’ ex volto di Temptation Island, e Drusilla Gucci si sono lasciati. Pare che la crisi sia iniziata quando lui ha deciso di cambiare il colore degli occhi con una operazione pericolosa. E poi quando lui ha annunciato di volersi far allungare le gambe, la situazione è precipitata.

Francesca Viverit è la fidanzata di Francesco Oppini, apprezzatissima anche dalla di lui mamma Alba Parietti. La voce che la ragazza sia incinta é assolutamente falsa e Oppini é molto scocciato.

