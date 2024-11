PILLOLE DI GOSSIP! SUPER SCAZZO A "L’ARIA CHE TIRA" SU "LA7" TRA IL CONSIGLIERE DEM DELLA REGIONE LOMBARDIA PAOLO ROMANO E LA DEPUTATA DI FRATELLI D’ITALIA AUGUSTA MONTARULI: "E' STATA CONDANNATA PER AVER SPESO 25 MILA EURO IN SWAROVSKI, NON PARLI DI POVERI" - PUPI AVATI A 'CIAO MASCHIO': "SONO INVIDIOSO, MA NON VORREI ESSERE AMADEUS PER NULLA AL MONDO" – UN FAN DI KATY PERRY LE STRAPPA UNA CIOCCA DI EXTENSION E LA ESPONE, IL BALLERINO PERNICE CONTRO "IL BULLISMO VERBALE" DI MARIOTTO – TUTTO SUL “GRANDE FRATELLO” CON LE SCORREGGE DI MARIA VITTORIA. E MARICA PELLEGRINELLI... VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

"Io sono invidioso nei riguardi non tanto del successo, perché se il successo è diventare Amadeus, è davvero ultima cosa al mondo che vorrei. Invece vorrei diventare un grande regista, tipo Federico Fellini". A confessarlo a Nunzia De Girolamo è il regista Pupi Avati, ospite della puntata di 'Ciao Maschio' in onda sabato 16 novembre in seconda serata su Rai 1.

“Sbotta” e risposta tra Paolo Romano e la parlamentare di FdI Augusta Montaruli: "Come fa a parlare di poveri con una condanna per 25 mila euro spesi in swarowski?"

Un fan di Katy Perry le ha staccato una ciocca di extension. Mentre la popstar stava ballando in una discoteca sulle note di Hung Up, un tipo ha ben pensato di compiere l’ insano gesto. Alcuni fan hanno poi notato che a Barcellona un ostello ha esposto “una ciocca delle extension di Katy Perry” all’ entrata.

Gemma Galgani, la storica dama di Uomini e Donne che da sempre litiga con Tina Cipollari, vorrebbe lasciare il programma. La puntata registrata ieri di Uomini e Donne è iniziata con Gemma e per venti minuti ci sono state scintille con Tina. Lei voleva addirittura andarsene dal programma dicendo che non riesce più a tollerare le esternazioni dell’opinionista, che anche le sue sorelle glielo dicono. Tina l’ha attaccata per quello che Gemma ha detto a Verissimo, Tina dice che lei è stata l’amante di diversi personaggi. Poi, entra Fabio che dice che non dà retta assolutamente alle parole della Cipollari e che intende continuare la conoscenza con Gemma.

Dopo lo scazzo in cui Guillermo Mariotto ha attaccato Giovanni Pernice: “Ma fatemi capire? L’abbiamo preso dall’Inghilterra per fare questo paso doble vecchio come il cucco?“. Il ballerino: “Giudica, ma non offendere, non mi devi insultare. Mi devi rispettare”. La lite é proseguita dietro le quinte di Ballando con le Stelle e Pernice ha detto: “No basta, a tutto c’è un limite. Sì a tutto c’è un limite, basta. Non gli è piaciuto il ballo? Perfetto, che mi dia zero. Questo è proprio bullismo verbale, sì questo è bullismo verbale”.

I consigli “imperdibili” di Marica Pellegrinelli: “Mi chiedete spesso il mio rapporto con il make-up (ma chi?) Ebbene sì: il 99% del tempo sono struccata. Come molte ho fatto anche io l'errore da ragazza di mettere sempre un po' di trucco…fa solo che male alla pelle. E anche il quel caso… Zona occhi: fa invecchiare la pelle. Zona ormonale: allergie, sfoghi, alterazione del ph della pelle. Oramai sono 10 anni che ho questa buona abitudine…Non ho mai fatto un’iniezione”.

Finalmente una tosta al Grande Fratello ovvero Maria Vittoria: "Io so che sarò sempre in nomination, ma non mi metto a fare games of thrones, non sono fatta così e soprattutto non mi piacerei io: io nomino chi mi sta sul cazzo!"

Solo che lei purtroppo sì è invaghita dell’ idraulico Tommaso. Javier la consiglia: “Se in fondo te lo immagini da qualche parte, in fondo pensi che potrebbe funzionare...se tu pensi fermamente questa cosa allora vai, buttati, metti in preventivo che la gente ti associ a lui..”

Alfonso: "A Napoli si dice 'omm e panz omm e sustan0'z"

Mariavittoria: "Onlyfans...? "

Javier: "Non è onlyfans è omm e panz ".

Lorenzo Spolverato, mentre mangia un mikado, guarda concupiscente Javier sul tapis roulant: in casa pensano che se lo mangerebbe. Poi dice: “ho sognato che lo menavo non lo posso vedere in sti giorni”. Ma lo odia o lo ama?

Javier: “Ha tirato una scoreggia...”

Mariavittoria: “Non ero iooo”

Javier: “Sei una scoreggiona, io non mi capacito che da un corpo cosi piccolo...” la regia purtroppo ha staccato.

Jessica: "A Lorenzo era palese che dal primo giorno che gli piaceva Shaila, non capisco perché ti ostini ancora". Helena: "Non sai molte cose, quando il programma sarà finito ti dirò tutto ma ora non posso".

Gli autori hanno discusso l'idea di spingere Shaila e Lorenzo verso una rottura definitiva entro fine novembre. Prima però si preparano ad un ultimo confronto decisivo tra Shaila e Lorenzo: da qui l'idea di una puntata special stile Alex Belli e Soleil

