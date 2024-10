PILLOLE DI GOSSIP! TAYLOR MEGA RILANCIA: “CHIARA FERRAGNI E FEDEZ ERANO UNA COPPIA APERTA, LEI A STRISCIA HA MENTITO. SE PARLO È PERCHÉ SO DELLE COSE...” – PERCHE’ TOTTI NON DICE COSA CI FACEVA NELLO STESSO HOTEL DELLA “MAMMELLONICA” JACOBELLI? – NESSUNA CRISI TRA SONIA BRUGANELLI E ANGELO MADONIA. E BONOLIS VIENE FOTOGRAFATO CON TITTY SCIALÒ VISTA A "TEMPTATION" (SELVAGGIA: “SIAMO NEL METAVERSO”) - GRANDE FRATELLO BOLLENTE CON LA FUGA HOT DI LORENZO SPOLVERATO E SHAILA GATTA IN MAGAZZINO E LE RIVELAZIONI DI HELENA PRESTES: “C’È LORENZO CHE BEVE L’ALCOL DI NASCOSTO”. E CHANEL TOTTI...

Ivan Rota per Dagospia

taylor mega

Racconta la verità o vuole solo far parlare di sé? Taylor Mega ha detto che Fedez e Chiara Ferragni erano una coppia aperta, ma Ferragni a Striscia la Notizia ha negato: “Se significa che uno tradisce e l’altro no… io non sapevo di essere una coppia così“.

Oggi Taylor torna a parlarne al podcast Gurulandia e conferma: “ho sentito cosa ha detto a Striscia la Notizia, che ‘aperta è quando tutti e due vanno con altre persone e non quando è a senso unico’. Ma cosa poteva dire? Secondo voi poteva dire altro? Cosa avrebbe potuto dire a Striscia? Eh allora…Se io parlo è perché so o è una cosa che è successa, punto. Non invento niente”.

fedez

Francesco Totti e Noemi Bocchi come i fidanzatini di Peynet: innamoratissimi più che mai nel servizio sul settimanale Chi che li descrive, loro al centro del gossip recente per le foto di lui con la giornalista Marialuisa Jacobelli, più uniti che mai. Ma il Pupone non poteva semplicemente dire cosa ci faceva nello stesso hotel della “zinnatica” Jacobelli?

chiara ferragni

E ora ci si (ri)mette anche Chanel, la figlia di Francesco Totti. “Seppellitemi coi soldi quando morirò”, un verso della canzone di Massimo Pericolo con Emis Killa accompagna il video che la ragazza ha pubblicato su TikTok. Sulle orme di Sonia Bruganelli, mostra il suo costoso (come sempre) outfit: un gesto con la mano e una borsetta azzurra da 1.500 euro.

Sonia Bruganelli smentisce la voce che lei avesse cancellato le storie Instagram con Angelo Madonia. In effetti, una vera scemenza visto che le storie si autocancellano in 24 ore: “Io e Angelo non abbiamo mai, volutamente, pubblicato nostre foto insieme. Non capisco perciò quali foto avremmo cancellato”. Lui si è molto divertito e ha commentato: “Comunque dovete ancora aspettare”. Nessuna crisi tra loro.

marialuisa jacobelli

Inoltre Bruganelli ha alcuni “problemi” con le dirette Instagram: "Se non vi rispondo è perché qualche cretino ha deciso che i miei contenuti andassero segnalati... so' ragazzi... si divertono così". Quindi una frecciatina a haters, scappati di casa vari o a una persona in particolare? “Ogni riferimento a fatti e persone è puramente casuale", conclude.

E Paolo Bonolis, ex della Bruganelli, si fa fotografare con la bombastica Titty Scialò, vista a Temptation Island e lei pubblica la foto con un cuore . Una strana coppia alquanto improbabile che ha portato Selvaggia Lucarelli a dire che pare di essere nel metaverso.

bonolis titty scialo

Alice Campello non ne può più . Finora non ha rilasciato alcuna intervista riguardante la separazione da Alvaro Morata, ma ora si é incazzata. L’influencer che secondo gli webeti “pubblica troppe foto col sorriso” ha deciso di rispondere: “Capisco che si possa pensare questo, ma è impossibile essere felici come se niente fosse in una situazione del genere. Non la userò però per far parlare o fare pena in modo che la gente mi scriva “poverina”. La vita continua e i problemi restano a casa mia. Voglio che i miei figli mi vedano sorridere, questo non significa che io non stia male dentro”.

Mel B non ha peli sulla lingua e ora su Sky Max ha detto che le altre Spice Girls l’hanno eliminata dal gruppo WhatsApp di cui facevano parte: “Le ragazze mi hanno cacciata dalla chat di gruppo che avevamo. Come mai l’hanno fatto? Perché sono del Nord e dico sempre quello che penso e sento. Alle ragazze ripetevo sempre: ‘Dobbiamo tornare in tour’. Mi hanno cacciata perché sono delle teste di cazzo“.

chanel totti

“Il conduttore di BellaMa’ Pierluigi Diaco avrebbe anche chiesto ad Adriana Volpe di suggellare la pace con Magalli proprio nel suo programma, ottenendo un sì dalla showgirl. Sempre stando alle nostre indiscrezioni, Diaco era all’oscuro sia della decisione di Adriana Volpe di affidare a Verissimo il momento di pace con Magalli, sia delle sue future ospitate nel programma del weekend di Canale 5”, rivela TvBlog. E la Volpe non è apparsa a BellaMá.

shaila gatta

Shawn Mendes durante l'ultima tappa del suo For Friends and Family Tour ha raccontato al pubblico di essere stanco delle domande sulle sue inclinazioni sessuali: “La verità sulla mia vita e sulla mia sessualità è che, cari amici, la sto solo capendo come tutti. E mi fa davvero paura perché viviamo in una società che sembra avere molto da dire a riguardo. Sto cercando di essere coraggioso e di concedere a me stesso di essere semplicemente un essere umano che prova delle sensazioni. Ed è tutto ciò che voglio dire su questa faccenda per ora”.

Fanno sul serio o é una recita ormai monotona? Ritornati dalla Spagna dove hanno consumato, pensano forse di non essere al Grande Fratello, ma sul set di una versione bulgara di Cinquanta Sfumature di Grigio. “Qui è un cazzo di casino. Tu sei un casino, ma sei il mio casino. Che ci nominino e ci buttino fuori”, dice Lorenzo “Spolverino” Spolverato. Shaila mentre gli bacia il collo e il mento risponde degnamente : “E tu pure sei un casino. Ho fatto tutto questo casino per te. Lo stai capendo cosa ho fatto? Se ci nominano… chi se ne importa“.Tutto questo nel magazzino.

shaila gatta

Shaila poi ha fatto una rivelazione poco attendibile su Lorenzo ed Helena, che stando al suo racconto avrebbero fatto qualcosa: “I baci tra me e Javier ci sono stati, sì è vero ok. Lorenzo però non ha una situazione tanto lontana dalla mia. L’ha fatta anche lui sta roba. Non ci sarà stato il bacio come nel mio caso, ma sotto le coperte io so che hanno fatto cose. Sì sotto le lenzuola, me l’ha detto… ma a me non importa. Era per dire e ristabilire un attimo le cose e spiegare tutto“. E poi con la solita eleganza: “Javier per me è morto…Se è un signore non racconta le cose che sono successe con me sotto le coperte. Lui mi vuole screditare e si sta accanendo proprio”.

E poi ci si mette anche Helena Prestes: “Anche io so tante cose. Ad esempio c’è Lorenzo che beve l’alcol di nascosto. In che senso? Perché danno l’alcol solo a lui. Come lo so? Ve lo dico io. Lui ha delle comodità qui dentro che...” E qui la regia ha staccato l’ audio …

Ieri sera gemellaggio tra il Gran Hermano e il Grande Fratello per mettere in contatto Tommaso e Maica che ha detto: “Che bello rivederti. perdonami, non potevo dirti la verità, dovevo mentirti, non potevo dirti che ero una gieffina spagnola. Però la verità è che mi manchi. Se vorrai venire in Spagna ti accoglierò“. L’ idraulico ha risposto: “Ti perdono, sei bellissima! Mi manchi anche te. Quanto? Mucho. Quale canzone le dedicherei? Si chiama Albachiara, il cantante l’ha dedicata alla sua fidanzata. Di te amo i tuoi occhi, perché vedo la tua anima dal tuo sguardo…Anche tu sei la benvenuta in Toscana”.

shaila gatta lorenzo spolverato

Il ragazzo ha comunicato ai coinquilini il fatto manifestando la sua felicità e poi ha finito con una frase non proprio felice: “Devo dire che è stato bello e mi ha fatto piacere. Il conduttore è più giocherellone di Alfonso e rispetto a Signorini è uno che vuole creare più inciuci”. Nel frattempo a Clayton Nortcross si è staccato un dente.

Elenora Cecere rigira la frittata a proposito del marito Luigi Galdiero che le ha chiesto di lasciare il Grande Fratello perché le figlie (9 e 11 anni) piangevano di notte e non lo facevano dormire: “Lui ha letto in me un qualcosa che non andava, ha capito alcuni miei segnali, anche io sentivo la mancanza della mia famiglia in quanto noi siamo molto legati, siamo quattro corpi e un’anima e ci leggiamo anche soltanto con lo sguardo, è stata una scelta ben ponderata e fatto con il cuore“. Vedete in loop la sua faccia mentre le veniva chiesto di lasciare il programma…

