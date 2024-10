PILLOLE DI GOSSIP! TENTATIVO DI RICONCILIAZIONE TRA WANDA NARA E MAURO ICARDI? IL BALLERINO ANGELO MADONIA IN LAMBORGHINI: SI E’ ADATTATO AI GUSTI EXTRALUSSO DELLA COMPAGNA SONIA BRUGANELLI – BELEN E L’ULTIMA CENA CON IL SUO (EX) FIDANZATO ANGELO GALVANO - SOPHIE CODEGONI, A "VERISSIMO", DICE CHE LA STORIA CON ALESSANDRO BASCIANO É CHIUSA – LA “VERGINITA’” DI VALERIO SCANU, GUERRITORE STRACULT – AL "GRANDE FRATELLO" JESSICA MORLACCHI DICE CHE IN CASA C'È UN "ROCCO SIFFREDI": “HA UNA PARTE IN PIÙ DI ALTRI” (ECCO CHI E’…)

Ivan Rota per Dagospia

schermata 2024 10 10 alle 12.29.58

Tentativo di riconciliazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi? Dopo la separazione, la showgirl se ne é tornata in Argentina con i figli. Spesso il calciatore vola dalla Turchia, dove gioca, al Sud America per incontrare le sue bambine. Le foto su Instagram di lui con lo stesso cagnolino portato da Wanda Nara in un programma televisivo hanno fatto pensare a un loro riavvicinamento.

Commenti positivi (uno per tutti: “Me la stò divorando”) e un tripudio di apprezzamenti per la Monica Guerritore e per il corpo di Giacomo Gianniotti che appena vede uno uno specchio d’acqua si cala le mutande. Di nudo, nella serie Inganno, c’è n’è parecchio, più Gianniotti di Guerritore, e ci sono anche molte scene di sesso e un personaggio queer. Già un cult (non solo) gay.

I fotografi del settimanale Chi hanno ripreso Sonia Bruganelli, l'ex moglie di Paolo Bonolis e Angelo Madonia, arrivare insieme alle prove di Ballando con le stelle: “Scende prima lei, che si infila di corsa nel portone, Madonia parcheggia e poi la segue”. E sin qui niente di che. Ad attirare l’ attenzione é stata la loro auto: un Suv grigio, una Lamborghini Urus del valore di 250mila euro. Madonia pare essersi accodato alla vita lussuosissima, tra aerei privati e griffe a tutto spiano, della sua compagna.

wanda nara icardi 3

La scelta di Belen. Il girotondo dell’amore di Belen Rodriguez continua a spiazzare i suoi fan. Prima a cena con il suo (ex?) fidanzato Angelo Galvano che l’ ha poi riaccompagnata a casa senza entrare. É stata poi vista in compagnia dell’ imprenditore nel campo della moda Nicola Donandon. Chi sceglierà?

Sophie Codegoni, a Verissimo, dice che la storia con Alessandro Basciano é definitivamente chiusa, ma vanno d’accordo per amore della figlia. Lei ha ha poi “chiarito” (?) le voci sul presunto flirt estivo con Arón Piper, attore spagnolo noto per il suo ruolo nelle prime stagioni di Élite : "Dietro ogni articolo c'è sempre un fondo di verità, ma spesso si esagera. Conosco Arón, è una persona piacevole, ma è stato detto molto di più di quanto realmente sia successo. Non c'è niente di concreto tra noi." Ma che c’è stato?

monica guerritore

Sebastian Stan, che presto sarà sugli schermi nei panni di Donald Trump nel film The Apprentice, ha fatto una confidenza legata alla sua carriera. L'attore ha detto di aver avuto paura che il suo ruolo in Gossip Girl potesse interferire con un'importante audizione per un film di grande rilievo. Così non è stato.

Come si sa, a Temptation Island, alla fine Diandra si è buttata tra le braccia di Valerio dopo la smielata lettera che lui le ha scritto . I due hanno lasciato insieme il falò, mano nella mano. I’ex “Temptation” Raul Dumitras ha voluto commentare: “Il gesto e le parole di Valerio sono di tutto rispetto e sicuramente da uomo anche tornare sui propri passi e lasciare da parte l'orgoglio è dimostrazione di maturità e questo l'ho vissuto e imparato anche io. Ha fatto una gran bella cosa”.

giacomo gianniotti

Jennifer Lopez, dopo il divorzio da Ben Affleck e i flop di disco e film, in modalità prefica, dopo aver parlato di Gesù che l’ha costretta a tante prove, parla di sè in terza persona (come Perla Vatiero): “Camminare in nuovi sentieri può anche essere spaventoso, giusto? E so che la vecchia Jennifer continuerà a provare a dire, ‘Aspetta, non vogliamo farlo, non cambiamo ancora strada’. Ma la nuova Jennifer è determinata ad andare avanti”.

belen

Pasquale Stefano Mella, che è stato per quattro anni nel parterre degli over di Uomini & Donne, ieri sera a Chi l’ha Visto ha lanciato un appello per ritrovare la moglie cubana che in poco tempo gli ha fatto spendere quindicimila euro in viaggi. Solo che ha scambiato il programma per quello “mariano” e ha detto: “Io ho bisogno di compagnia, voglio sposare una nuova donna. Ho 94 anni già compiuti, se qualcuna single, divorziata o vedova vuole venire a farmi compagnia può trasferirsi da me!“.

La verginità di Valerio Scanu a La Volta Buona: “Ai tempi per partecipare ai talent bisognava essere “vergini” di discografia, Oggi tutte queste regole non esistono più…”

Nella casa del Grande Fratello ci sarebbe un nuovo Rocco Siffredi. Questo secondo Jessica Morlacchi che ha confidato di aver visto le doti nascoste e pazzesche di uno degli inquilini. In giardino con altri concorrenti ha detto a Luca Calvani: “Ho visto tutto amore. Sei quello giusto! Tu hai parti in più di altri…Tra tutti i quelli della casa sotto quell’aspetto sei il numero uno“. Sarà felice Alessandro Franchini, compagno di Calvani.

jessica morlacchi

Per rimanere in tema, Michel dice che si é messo qualcosa nelle mutande per aumentare le sue doti e Jessica chiede: “Ma é una lattina?”

La fiera della falsità. Yulia ha subito spifferato tutta la conversazione con Lorenzo a Shaila: “Lorenzo mi ha detto di litigare con Jessica per avere contenuti,sai com è (lui)”.

angelo madonia sonia bruganelli sophie codegoni sophie codegoni SOPHIE CODEGONI SOPHIE CODEGONI SOPHIE CODEGONI ALESSANDRO BASCIANO SOPHIE CODEGONI sophie codegoni aron piper sophie codegoni 45 sophie codegoni alessandro basciano 33 sophie codegoni sophie codegoni luca calvani