TOMMY PAUL DOPO IL TRIONFO AL QUEEN’S PRESO PER IL COLLO DALLA FIDANZATA, LA BOMBASTICA PAIGE LORENZE – RITORNO DI FIAMMA PER LA MARCUZZI E L’EX MARITO PAOLO CALABRESI?

If Tommy Paul's girlfriend could, she would kick him and pose with the trophy herself pic.twitter.com/VR2rWtV29U — TheNewGen ? (@thenewgenatp) June 23, 2024

Ivan Rota per Dagospia

giulia de lellis tony effe 22

Cuore di mamma. Come ormai si sa, Jacqueline Luna Di Giacomo aspetta un figlio da Ultimo, un maschio che si chiamerà Edoardo. I rapporti della ragazza con mamma Heather Parisi non sono mai stati idilliaci. Pensate che non si vedono e sentono da dieci anni. Jacqueline si arrabbiò molto quando la mamma, ospite a Belve, disse che si sentivano regolarmente.

E neanche la gravidanza della figlia l’ ha intenerita. Pensate che ha limitato i commenti al suo ultimo post di Instagram perché bersagliata dai fan di Ultimo che le facevano gli auguri per essere in procinto di diventare nonna.

Tommy Paul è fresco del grande successo al Queen’s dove ha battuto in finale l’azzurro Musetti. Talento e una forza innata lo aiutano, ma c’è una terza “arma segreta”: parliamo della sua bombastica fidanzata, Paige Lorenze, modella e influencer.

Chissà se sarà vero. Alessia Marcuzzi rifrequerebbe l'ex marito Paolo Calabresi: si parla di un secondo colpo di fulmine. La coppia si starebbe godendo qualche giorno di vacanza.

tommy paul paige lorenze

Domenica 30 giugno Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sposeranno in Toscana a Villa Medicea La Ferdinanda, a Carmignano, vicino a Prato. Per loro si esibirà Tananai, ormai un cantante per tutte le “stagioni”. La canzone Tango di Tananai é la preferita da Cecilia.

Milly Carlucci come la sibilla cumana riguardo la possibile partecipazione di Barbara D’ Urso a Ballando con le Stelle: “Si, ora è libera, ma far parte del nostro cast implica la voglia di una persona di mettersi in gioco, lavorare tutti i giorni, aprirsi e raccontarsi“.

Milly Carlucci diceva tempo fa: “L’ho già invitata e la invito nuovamente. Noi per lei siamo sempre apertissimi, ma ci sono delle questioni di esclusive e clausole che spesso non sganciano un personaggio da ospitate in una rete che non è la propria“.

paige lorenze

Aperitivo a sorpresa per il compleanno di Vittorio Feltri al The Manzoni a Milano. A organizzare il tutto per pochi amici è stata Melania Rizzoli che con la solita verve ha accolto, tra gli altri, Mara Venier che, tra pochi giorni sarà sul set nel nuovo film di Ferzan Ozpetek, il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, il dentista dei vip Giovanni Macrì, Giulia Veronesi, dottoressa di Feltri e la scrittrice Elvira Serra.

Ma cosa farà mai Tony Effe alle donne? Una sua ex ci ha confidato che nasconde un “segreto”. Ora è stato pizzicato a Napoli, per il concertone di Geolier, con Giulia De Lellis e, secondo il settimanale Chi, avrebbero trascorso la notte insieme.

Pare che tempo fa Tony Effe le fu presentato da Andrea Damante, ex della De Lellis. Lei postava: “Io amo follemente Tony Effe”. Lo faceva mentre lui stava con Taylor Mega che non ne fu per niente contenta.

paige lorenze 44

Un ex componente della Dark Polo Gang, forse il più dotato, questa volta musicalmente parlando, era scomparso dai radar. Parliamo di Side Baby, ragazzo problematico, ma autore di canzoni da brivido come Nuvola. Ci ha pensato Sfera Ebbasta a riportarlo sul palco proprio con Tony Effe. La loro interpretazione di Cavallini è stata emozionante.

Il tempo delle mele mature: non ha più l’ età, ma continua a lanciare frecciatine a Fedez, suo ex marito. Chiara Ferragni, sempre più “cringe”, su TikTok ha pubblicato un audio: “Poi all'improvviso ho smesso d'amarla, da un'ora all'altra. Alle otto di sera ero innamorato pazzo, alle nove e tre quarti non me ne importava più niente: era finita, ero guarito”, e la caption: “Uomini”. Molti ormai dubitano sia una strategia per far dimenticare il “pandoro gate”.

jacqueline luna di giacomo ultimo

Questa volta pare che Raz Degan abbia messo la testa a posto con Cindy Stuart, conosciuta dopo aver vinto L’Isola dei Famosi: da diversi anni vivono insieme in Puglia, nel trullo che l'israeliano ha comprato anni fa, e che rimane il suo posto del cuore. Anche Paola Barale, ex di Degan, ama i trulli.

Non è ancora iniziata ufficialmente l’ apparizione di Alex Petri e Vittoria Bricarello a Temptation Island 2024, ma già sono al centro delle polemiche. E a sganciare la bomba é stato Matteo Diamante, ex concorrente del Grande Fratello Vip: “Vittoria e Alex, fidanzati da un anno e nove mesi? Questa è follia, lui festeggia il compleanno e lei non viene invitata? Trovatemi qualsiasi coppia nel mondo in cui per esempio lui fa il compleanno e non invita la sua dolce metà…”

alessia marcuzzi paolo calabresi chiara ferragni ultimo bacia il pancione della fidanzata incinta giulia de lellis heather parisi tony effe giulia de lellis paige lorenze tommy paul paige lorenze 47 paige lorenze tommy paul 45 paige lorenze 44 paige lorenze 21 paige lorenze 17 paige lorenze 14 paige lorenze 13 paige lorenze 12 paige lorenze 11 mara venier melania rizzoli vittorio feltri