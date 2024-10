PILLOLE DI GOSSIP! TONY EFFE LANCIA I SUOI CALZINI SUDATISSIMI AL TERMINE DEL CONCERTO DI ROMA: VIDEO – LA DEDICA ALLA SUA RAGAZZA GIULIA DE LELLIS - IL MILIARDARIO ELI BRONFMAN, EX DI EMILY RATAJKOWSKI, SBARCA A MILANO – PAMELA PRATI RACCONTA QUANDO SI E’ TIRATA I CAPELLI CON VALERIA MARINI - “DIVA E DONNA” E IL PRESUNTO RITORNO DI FIAMMA TRA "A-LESSA" MARCUZZI E STEFANO DE MARTINO – AL GRANDE FRATELLO SHAILA GATTA (MORTA) RIPENSA AL SUO EX (“UNA BOMBA”) E AMANDA LECCISO PROVA A SEDURRE JAVIER – A “TEMPTATION” LA POLEMICA DI LINO, EX CONCORRENTE, COL CONDUTTORE FILIPPO BISCIGLIA - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

tony effe

Lino Giuliano, ex protagonista di Temptation Island, critica l’atteggiamento tenuto dal conduttore Filippo Bisciglia con Alfred Ekhator subito dopo il falò di confronto con Anna Acciardi: “Lo difende dopo il bacio con la single. A me non diede nemmeno la mano”.

Un miliardario sbarca a Milano: l’imprenditore Eli Bronfman sta per acquistare un attico nel quadrilatero della moda milanese. Il ricchissimo collezionista d’ arte ha vissuto una storia d’ amore con la bombastica Emily Ratajkowski. E quando è finita, lei ne ha sofferto.

Effe come feticista. Tony Effe si è esibito a Roma in un concerto sold out che ha avuto tra gli ospiti Geolier, Emma e Gaia. Nel pubblico c’era anche la sua fidanzata Giulia De Lellis. Al termine del concerto, il rapper ha fatto un regalo ai fan e ha lanciato sul pubblico tutti i vestiti che indossava (a parte le mutande). Ha lanciato persino i calzini usati e quindi sudati. Chi se li sarà accaparrati?

tony effe giulia de lellis 33

Inoltre la Prati a La Volta Buona, ha finalmente ammesso di essersi accapigliata con Valeria Marini in quanto entrambe si contendevano il ruolo di primadonna del Bagaglino: “Se ci siamo tirate i capelli? Sì, ma ci siamo date anche qualche graffio, dai su diciamolo. Però ha portato molto bene. Ora ci siamo chiarite e lei mi ha detto ‘amore ti ho capito‘”.

A La Volta Buona, Alda D’ Eusanio torna a parlare della sua esperienza al Grande Fratello dove raccontò un fatto grave: “Mi hanno presa, mi hanno cacciata dalla Casa in pigiama e pantofole, mi hanno messa in una macchina e mi hanno rimandata a casa senza neanche darmi la possibilità di rientrare, scusarmi e spiegare, dando ordine a chi era nella Casa di non nominarmi mai più. E la stessa cosa è stata ordinata a Mediaset, di non nominarmi più, quindi mai più invitata”.

pamela prati valeria marini

“Ho vissuto quel momento con grande mortificazione, perché non lo meritavo. Io ho detto una chiacchiera che non dovevo dire, però non ho fatto niente di così grave, non ho bestemmiato... niente di ingiurioso”. E per vendicarsi, in un gioco dove si deve scegliere tra due personaggi e poi “triturare” la foto di quello scartato, salva Antonio Ricci e “trita” Alfonso Signorini: “Chi scelgo? Io scelgo assolutamente di tenere il mio Ricci. Dove devo tritare l’altro? Belli capelli lo tritiamo subito a testa in giù. Chi l’ha detto che non posso tritarlo a testa in giù? Un po’ di sangue agli occhi gli fa bene“. Caterina Balivo rimane di sasso.

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi di nuovo al centro del gossip. Secondo il settimanale Diva e Donna ci sarebbe stato un clamoroso riavvicinamento tra i due, che già in passato avrebbero avuto una liaison segreta…

eli bronfman e emily ratajkowski

Carlo Aiola, suo maestro a Ballando con le Stelle su Instagram: “Sonia Bruganelli avuto un piccolo problema, anche se piccolo non è, ma ha avuto un piccolo intoppo. Sta affrontando questi allenamenti con tutta la forza che ha. Mi auguro che vi piaccia la nuova coreografia, ci vediamo sabato!“. A spiegare la cosa la Bruganelli che su Instagram ha pubblicato il referto della lastra: “Frattura dell’arco anteriore della decima costa di destra. Utile monitoraggio strumentale“. Ha detto al suo maestro: “Ma continueremo a provarci, vero Carlo?“ Oddio, con una costola rotta?

Dopo il comportamento della Bruganelli a Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli torna a parlare di Grande Fratello e mostra un video in cui la Bruganelli, opinionista del reality, sputa veleno su Edoardo Tavassi, parole ingiuste mai dimenticate. In fondo Lucarelli le ha solo detto di vederla “piccola” in pista.

diva.e donna marcuzzi de martino

Shaila, sempre più “gatta morta”, ora, dopo aver sfanculato Lorenzo e Javier ripensa al suo ex, un certo Sasá: “Mamma mia che bello, che bomba che è. Sasà…è davvero tanta roba. Dio mio, è alto come questa porta, è grosso, c’ha degli addominali… gioca a pallone è un calciatore, poi ha un’azienda che fa dei limoncelli. Però è forte e tanto. Ha questi occhioni verdi ed è buono. Ragazze io dopo Sasà ho gli standard molto alti. O ne entra uno meglio o non voglio nessuno…”

Nuova coppia o solo dinamica?.

shaila gatta 45

Pamela “non è la Rai”: “Amanda sta seducendo Javier, e lui lo vedo che sta al gioco. A lei piace Javier. Ma anche Javier piace a lei”.

shaila gatta amanda lecciso alfred filippo bisciglia lino giuliano