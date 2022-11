PILLOLE DI GOSSIP - TOTTI TORNA A TRIGORIA CON NOEMI. ECCO IL MOTIVO – I BOLLORI DI WILMA GOICH: “DANIELE DAL MORO MI DESIDERA. HA 45 ANNI MENO DI ME? CHI SE NE FREGA” (MA COME DANDOLO RIVELATO SE WILMA GUARDASSE 'STA FOTO CAPIREBBE CHE NON C'È TRIPPA PE' GATTI!") – CHARLIE GNOCCHI A SPINALBESE: “ORIANA MARZOLI SI VUOLE FARE UNA TROMBATA, HA LA FIGA BAGNATA” “CHE VOTO DAI?” E POI ANTONINO LE DA' IL VOTO: “NOVE” (IL 10 SI DA’ SOLO A BELEN) - PATRIZIA ROSSETTI E LUCIANO PUNZO A LETTO INSIEME? E’ VERA O NO LA STORIA DI RKOMI CON BEATRICE QUINTA (UNA DELLE CONCORRENTI DI X FACTOR)? – VIDEO

Charlie: “Oriana si vuole fare una trombata…ha la figa bagnata…sempre sempre” “che voto dai?” Antonino: “nove” ? Espulsione immediata di questo porcone Fate girare ?#gfvip #donnalisi #nikiters pic.twitter.com/S6WUUb0sps — Veritas (@Veritas55543576) November 27, 2022

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/dandolo-flash-grande-bordello-ldquo-ho-trovato-molto-tenero-spietato-332227.htm

Ivan Rota per Dagospia

totti noemi

Totti torna a Trigoria con Noemi. L’ex capitano della Roma è andato, con la compagna, a tifare per il figlio Cristian, impegnato con l'Under 18 contro il Cesena

Luciano Cannito, ex concorrente di Amici, su Twitter ha detto che Selvaggia è la Celentano dei poveri:“La Lucarelli è la Celentano dei poveri. L’unica cosa che hanno in comune è la simpatia di una cartella equitalia. Ma mentre Alessandra un po’ sa di cosa parla, i commenti sul ballo della Selvaggia sono il trionfo dell’incompetenza e un’accozzaglia di parole buttate così a caso…”

oriana marzoli

Wilma Goich come Elenoire Ferruzzi: parlando con Sarah Altobello e Patrizia Rossetti, ha confermato di amare il giovane Daniele Del Moro: “Io so che è amore, io lo so“. Sarah ha risposto “..e allora perché frenare?“, e la Rossetti: “Perché frenare? Perché ci sono quarant’anni di differenza, non è facile. Però Sarah sii razionale, come fai? Se riesce a trasformare questo sentimento in un affetto/amicizia che durerà tutta la vita questo è molto meglio di qualsiasi altro tipo di rapporto“. La Goich dice che anche lui la ama… Le colline sono (di nuovo) in fiore.

oriana marzoli

Un grande signore Antonino Spinalbese: al GF Viip ha risposto all’amico Charlie Gnocchi dicendo che Oriana Marzoli merita un 9 e che il 10 l’ha trovato solo con una sua ex: “Quanto posso dare ad Oriana? Un 9. Come e basta? Mica è un voto basso, è un 9, sopra il 9 è difficile. Il 10 l’ho trovato, ma è tostissimo da battere. E poi le ho dato un voto alto“. Alla scoperta della donna da 10…

Simona Ventura dall’Isola dei Famosi alla regia.'Marco inedito: dagli ultimi cento giorni di Marco Pannella', secondo documentario diretto da Simona Ventura sarà presentato in anteprima Fuori Concorso nella sezione Ritratti e Paesaggi al Torino Film Festival mercoledì 30 novembre.

Ecco un’altra con il tot boy ( a meno che non sia stato uno scherzo)..Questa mattina al GF Vip,Edoardo Donnamaria ha detto a Edoardo Tavassi, Attilio Romita e Luca Salatino: “Ragazzi mi sa che Luciano (Punzo) ieri sera ha… con chi? Con Patrizia Rossetti!“ E continua l’attrazione: Micol Incorvaia risponde a Tavassi: “Quando ho capito che mi piacevi come tipo? L’ho capito il giorno del test, quella sera. Ah, è lo stesso momento in cui l’hai capito te? Io quel giorno ero anche un po’ giù.”

oriana marzoli copia

Sul palco di Vanity Fair Stories a Milano un’iniziativa Cenacolo Artom.Salotti creativi da una parte, internet e i social netowrk dall'altra. Sono Arturo Artom, fondatore del Forum della Meritocrazia e di Confapri, membro del Cda di Ferrara Arte e dell'Ispi, sempre alla scoperta di giovani talenti e Maria Vittoria Baravelli, curatrice d'arte e di fotografia, membro del CdA del Museo d'Arte della città di Ravenna e art sharer, come lei si definisce, con migliaia di follower su Instagram.

“É vero che hai detto che secondo te i cantanti di oggi si vestono in modo strano?” Chiede Fabio Fazio a Francesco Guccini che gli risponde:” A dire il vero ho detto che io non mi sono mai infilato le piume di struzzo nel culo.”

Lei è già cult, ma ora la Signora Coriandoli diventa l’icona degli internauti con i “versi della giungla” che fanno impazzire il pubblico di Che Tempo che Fa . Inoltre i suoi duetti con Francesco Paolantoni e le telefonate alle sue amiche parrucchiere sono immancabili: in pratica, una Franca Valeri romagnola.

rkomi beatrice quinta

Domanda a Rkomi: «Ma è vera o no questa storia con Beatrice Quinta (una delle concorrenti di X Factor)?», lui prima tergiversa: «C'è un bel tempo, no?!», e solo dopo risponde: «Mi dispiace che questa gag non sia stata capita». Non l’abbiamo capita neanche noi. Oppure, come dicono alcuni, si vede con la collega Rosmy?

Finisce cantando splendidamente I will survive di Gloria Gaynor, dopo un racconto che è di tanti dettagli sul palco di Vanity Fair Stories. Per Drusilla Foer contano tantissimo come conta la lealtà anche nel cambiamento. «Il cambiamento presuppone impegno, rinuncia. Devo lasciare una visione di sé e spesso non ne ho una da sostituire“.

Tommaso Zorzi e Mara Maionchi sul palco del Teatro Giorgio Gaber a Milano.Quando viene chiesto loro se la loro sincerità (nel caso di Mara spesso condita da parolacce, come ammette: «Mi escono fuori così…») li ha mai messi nei guai, Zorzi risponde riflettendo sulla sua vita privata. «Non riesco a non dire le cose, devo essere necessariamente sincero, anche se poi ti penti…». E Mara: «Io sono peggio, io non mi pento neanche...Del resto io ho l'ira furibonda, che ci devo fare?».

DANIELE DAL MORO WILMA GOICH DANIELE DAL MORO WILMA GOICH DANIELE DAL MORO WILMA GOICH DANIELE DAL MORO WILMA GOICH rkomi beatrice quinta 2