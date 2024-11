PILLOLE DI GOSSIP! LE ULTIME SULLA CRISI TRA SINNER E ANNA KALINSKAYA: LEI HA MESSO LIKE AL COMMENTO DI UN FOLLOWER CHE DICEVA CHE JANNIK NON LA APPREZZA ABBASTANZA - SONIA BRUGANELLI NON SI RITIRA DA “BALLANDO” - L’EX GIEFFINA ALESSIA MACARI RIVELA DI AVER APERTO UN PROFILO ONLYFANS: “VOGLIO VEDERE SE SI GUADAGNA CON LE FOTO DEI PIEDI” – TUTTO SUL “GRANDE FRATELLO”! LUCA CALVANI A SPOLVERATO: “SE TI COMPORTI DA TESTA DI CAZZO TI PRENDI IL TRATTAMENTO DA TESTA DI CAZZO…”, HELENA PRESTES HOT, L'EX SINGLE DI TEMPTATION ISLAND SOFIA COSTANTINI PUNTA JAVIER: "MI PIACEREBBE..."

Ivan Rota per Dagospia

È crisi tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya. La tennista russa era assente a Torino e ha anche smesso di seguire l'italiano (che invece figura ancora tra i follower di Anna). Lei ha messo like al commento di un follower che diceva che Jannik non la apprezza abbastanza e ha postato su Instagram una foto con dei fiori bianchi e le iniziali GM. Che a naso non sembra Jannik Sinner…

Lady Gaga filosofeggia sul suo nuovo album: “Ho scritto un sacco di cose e fantasie diverse. L’unico posto in cui la realtà è davvero presente è quando queste fantasie provengono da una persona reale, che cerca di lenire il suo caos interiore. È lì che ho trovato il motivo per cui faccio musica. Ogni canzone è un esercizio di caos personale, un modo per affrontare me stessa, è stato un viaggio dentro me stessa…”

Sonia Bruganelli non si ritira da Ballando con le Stelle: “Se ci ritiriamo davvero? No, noi non ci ritiriamo. Nel senso che abbiamo uno spareggio da fare, tra l’altro a inizio puntata, quindi comunque se fosse… nel bene o nel male è una situazione che riusciamo a gestire. Faremo un ballo già fatto, magari togliendo le prese per fare un ballo in sicurezza. Ed è una forma di rispetto nei confronti del pubblico, la decisione è stata presa anche per questo. Tra l’altro facciamo uno spareggio con Anna Lou, che è una ragazza bravissima e Francesco Paolantoni, che anche lui come coppia ha dei problemi. Noi ci proveremo…”

Milly Carlucci ha convocato Anastasia Kuzmina, infortunatasi a un piede, e Francesco Paolantoni e ha detto loro che in sala prove a ballare con il comico sarà Giovanni Pernice: “Lui proverà… ma sarà una sala prove a tre. Anastasia guiderà, ma chi lo prenderà sotto le sue grinfie sarà Giovanni Pernice. Caro Paolantoni, quando sarai uscito dalle grinfie di Pernice saprai cos’è la sofferenza e potrai interpretare il tango“.

Il bombarolo Fabrizio Corona ha ormai una fissa sui calciatori gay e ne sgancia un’altra: “Da fonti verificate emergono segnalazioni che vedono protagonista un attaccante. Secondo quanto verificato, il calciatore avrebbe intrattenuto relazioni con altri uomini, fatto che, di per sé, non dovrebbe suscitare alcun clamore in una società moderna. Tuttavia in passato il calciatore è arrivato addirittura alle mani con un compagno di squadra per contendersi un giovane uomo“. Il calciatore sarebbe pronto a fare outing.

L’ex gieffina Alessia Macari nel corso del programma Studio 100 rivela di aver aperto un profilo Onlyfans: “Dicono che si diventa miliardari così, quindi voglio vedere se è vero. Tutti mi scrivono sempre di questi piedi. Poi ci sono un sacco di siti dove tagliano proprio le mie foto e zoomano sui miei piedi. E io ho detto ‘fammi fare una cosa intelligente, tutti gli altri ci guadagnano con i miei piedi, fammi aprile un profilo e fammi vedere veramente se si guadagna con le foto dei piedi’”, ha spiegato Alessia, che ha poi lanciato la sfida a Caterina Balivo: "Mi dicono che ero candidata a Miss Piedini d'oro che mi sa che vince sempre Caterina Balivo [...]".

GRANDE FRATELLO

Mariavittoria in crisi per Tommaso: “la Gliel'ho detto in tutte le lingue. Mi strazia! Ti giuro.Per esempio stasera stavo con voi, avevo voglia di stare con voi,con te e con Jessica e magari l'altra persona la recepisce 'non vuole stare con me', ma non mi posso imporre”.

Luca Calvani a Spolverato: “l’unico che qui ha un problema sei tu…. Se ti comporti da testa di cazzo ti prendi il trattamento da testa di cazzo…”

Helena Prestes, finalmente hot, dice nel letto abbracciata a Javier: “Sento i tuoi sospiri… Ma stai facendo il tentatore con me? Cosa fai? Sei pazzo? Guarda dove siamo. Mi guardi… Fa un caldo pazzesco. Mi piace che mi abbracci così..”

Anna Pettinelli con contro Lorenzo Spolverato: “Non mi piace come si comporta. Se lo odio? No che non lo odio. però spero che lo caccino dal Grande Fratello. io trovo che un uomo non si possa rivolgere alle donne come si sta rivolgendo lui. Non si possono fare delle affermazioni sessiste come ha fatto lui in queste settimane…”

Giovanni De Rosa e Antonio Fico hanno detto che durante una serata, Federica Petagna ha baciato entrambi. Giovanni: “Ad Antonio diceva ‘non farti vedere con me da Giovanni, perché lui è amico di Stefano’. Invece a me diceva ‘io non posso farmi vedere con te da Antonio, perché lui è innamorato di me e mi corteggia’. Ed eravamo tutti insieme nella stessa discoteca. Poi mi ha dato un bacio nei bagni del locale e poi è uscita fuori con Antonio nella stessa serata. A me una che fa così a 20 anni fa paura. Io ho tutte le conversazioni salvate. Quella stessa notte è stata con tutti e due”

L'ex single di Temptation Island Sofia Costantini punta Javier Martinez del Grande Fratello: "Mi piacerebbe conoscerlo"

