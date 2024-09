PILLOLE DI GOSSIP! A VENEZIA SUL RED CARPET SFILA PURE LA EX GIEFFINA PERLA VATIERO E I PURISTI SI INDIGNANO. POLEMICHE ANCHE SU CASTELLITTO E MARINELLI - ROBERTO ALESSI, DIRETTORE DI “NOVELLA” – “GLI ATTORI ITALIANI SE LA TIRANO. NEL CINEMA DI CASA NOSTRA C’È QUESTA PATINA DI GRANDISSIMA ANTIPATIA” – BEATRICE LUZZI TORNA AL "GF" COME OPINIONISTA, LE CORNA DI STEFANIA ORLANDO, DE LELLIS IN LOVE CON TONY EFFE E LA FRECCIATINA DI BELEN AL SUO EX STEFANO DE MARTINO...

Ivan Rota per Dagospia

perla vatiero

Vent’anni insieme per Katia Pedrotti e il principe Ascanio Pacelli che si innamorarono in diretta tv al Grande Fratello. Sono con i figli alla Mostra del Cinema di Venezia 2024 per la presentazione di Il Tempo è ancora nostro di Maurizio Matteo Merli, primo film italiano sul golf presentato nello spazio Confronti delle Giornate degli Autori di cui Ascanio è protagonista.

Red carpet sotto una fitta pioggia per il quinto film italiano in gara, Iddu di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, con Elio Germano nei panni del boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro e con Toni Servillo. Attori in fuga dal red carpet inzuppato. Porterà loro fortuna?

perla vatiero 45

Pietro Castellitto interprete di Riccardo Schicchi in Diva Futura, ha pontificato: “Ero indeciso se accettare il ruolo perché ero stanco del Festival e dei media”. C’era la fila per quel ruolo.

Ha quindi ragione Roberto Alessi che di ritorno da Venezia si è adirato per l’ atteggiamento scostante dei divi nostrani rispetto alle star di Hollywood: “…Brad Pitt meraviglioso, ha fatto selfie con tutti i suoi ammiratori. George Clooney addirittura ha scherzato con i fotografi. Lady Gaga deliziosa... Tutte meravigliose e stupende queste grandi star internazionali. Vedo le star di casa nostra che se la tirano come poche cose nella vita. C’è chi ha rifiutato di fare le foto con i parrucchieri. Altri addirittura hanno insultato l’hair stylist…Chi si diceva stanca e non ha voluto fare foto... Io non riesco a capire come mai nel cinema italiano c’è questa patina di grandissima antipatia”.

roma santa e dannata roberto alessi ph antinori

E quell’altro simpaticone di Luca Marinelli é protagonista alla Mostra del cinema di Venezia della serie tv targata Sky e firmata da Joe Wright “M – Il figlio del secolo”. Durante la conferenza stampa l’ attore ha spiegato le difficoltà che, essendo antifascista, ha avuto nell’indossare i panni di Benito Mussolini. Più facile fare una foto con il Papa che con lui.

E poteva mancare Perla Vatiero, vincitrice dell’ ultimo Grande Fratello, alla Mostra del Cinema di Venezia? Dice: “Pensare di poter camminare su un tappeto rosso che solo grandissimi attori e registi hanno potuto percorrere crea in me una sensazione di orgoglio e felicità profonda”.

stefania orlando 2

Applausi, questa volta sentiti e non perché rivolti alle star e non al film, per il thriller Stranger Eyes di Siew Hua Yeo su una coppia che, dopo la sparizione della propria bambina, scopre di essere stata a spiata e filmata , e al magico April di Dea Kulumbegashvili, co-prodotto da Luca Guadagnino, sulla messa in discussione della professionalità di una ginecologa, Nina, dopo la morte di un neonato.

pietro castellitto foto di bacco

In tanti la volevano e i fan sono stati accontentati. Dopo i suoi interventi come opinionista a Pomeriggio Cinque, i vertici si sono convinti a far sì che Beatrice Luzzi, la vincitrice morale della scorsa edizione del Grande Fratello, affianchi Cesara Buonamici come opinionista: ce ne era bisogno. L’indiscrezione é stata confermata da Davide Maggio.

E Cesara Buonamici, che nella scorsa edizione aveva battibeccato spesso con l’ attrice e non ne aveva mai preso le difese, pare non essere per niente contenta. Quella volpe di Alfonso Signorini ha fatto la scelta giusta: spera che tra le due scoppino scintille.

stefania orlando

Quasi pareggio. Riccardo Scamarcio sta con Benedetta Porcaroli, lui 25 anni più lei, mentre la sua ex Valeria Golino vive la sua liason con Fabio Palombi, lei 24 anni più di lui. La storia tra gli ultimi due va a gonfie vele: l’ estate a Ponza su uno yacht da due milioni di euro. Brava Golino: il suo Palombi,avvocato, é anche un bel manzo.

Stefania Orlando la lasciato La Vita in Diretta per Pomeriggio Cinque: cachet più alto. Accolta con delicatezza da Myrta Merlino: “So che tu le hai subite le corna nella vita”.

Stefano De Martino affiancherà Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi durante la prima puntata di Tale e Quale Show condotta Carlo Conti come giudice “speciale”.

giulia de lellis

Il primo spoiler, si fa per dire, di La Talpa: Diletta Leotta ha mostrato il nuovo slogan, Who Is The Mole? / Chi è La Talpa? Nel cast molti scappati di casa, ma non solo: Lucilla Agosti, l’ex Iena Marco Berry, l’ex Amici Veronica Peparini, Ludovica Frasca (ma perché non sei rimasta a Pomeriggio Cinque?) e l’ex Madre Natura Orian Ichaki, l’ex schermitrice Elisa Di Francisca, l’ex pilota Marco Melandri, Andreas Muller, Gilles Rocca, il modello Alessandro Egger, Jo Squillo e Marina La Rosa. Ora anche Andrea Preti (non si porta dietro la fidanzata a portata di paparazzo, Venus Williams?) e pare Clizia Incorvaia.

E con la frase “il mio cuore è leggero e forse non è neanche più troppo solo”, Giulia De Lellis ha confermato il flirt con Tony Effe.

La situazione si ripete per Taylor Swift: nel 2016, la sua breve relazione con l'attore Tom Hiddleston aveva già fatto parlare di una presunta "showmance", in pratica una relazione creata a fini promozionali. Ora si parla di una presunta separazione "programmata" tra Taylor Swift e Travis Kelce: il tutto a causa di un documento inerente un piano strategico per annunciare la fine della loro relazione il 28 settembre. Il portavoce di lui ha smentito. Quello di lei non ancora…

giulia de lellis tony effe

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo, dopo un'estate di concerti e gite in barca, si preparano ad accogliere il loro primogenito Edoardo. Al Il baby shower é felice, circondata dalle sue amiche più care e dalla sorella Rebecca Jewel Manenti che le é sempre stata vicina. Rebecca e Jacqueline sono figlie di Heather Parisi, con la quale la compagna di Ultimo non ha rapporti da molti anni. La Parisi insegna ancora danza.

Un fan ha scritto sotto l’ultimo post di Belen Rodriguez: “Vogliamo anche te ad Affari Tuoi“. La showgirl ha risposto: “Non sono stati buon affari“. Ironica o una frecciatina al suo ex Stefano De Martino?

pietro castellitto foto di bacco (2) belen luca marinelli interpreta benito mussolini in m. il figlio del secolo 1 luca marinelli interpreta benito mussolini in m. il figlio del secolo 5