Ivan Rota per Dagospia

Al “Grande Fratello” volano gli stracci tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi, anche per via di alcune questioni amorose. "Hai 37 anni dovresti dare l'esempio", ha messo in chiaro quest'ultima. "Ti insegno a non dire le parolacce", è stata la risposta della coinquilina. Poi la criticata frase, diventata in breve virale su X per la gravità dell'argomento toccato, detta dalla cantante nei confronti della ragazza: "Vai a mangiare". "Guarda che quella che ha problemi alimentari sei tu, non io", ha risposto Yulia: "Andare a dire ‘disgraziata' a una ragazza è la cosa peggiore che potesse fare. Se fossi stata fuori da questo contesto, l'avrei già rotta in due. Parliamo peggio degli uomini".

La frecciatina di Rossella Erra, giudice popolare a Ballando con le Stelle, a Selvaggia Lucarelli che l’ha accusata di non conoscere l’ italiano. A La Volta Buona, da Caterina Balivo, ha detto: “È facile imparare l’italiano, l’educazione è molto più difficile”.

È sempre a La Volta Buona, Selvaggia Lucarelli versus Barbara D’Urso: “Sabato non ci sono purtroppo (a Ballando con le Stelle), so che dispiacerà alla ballerina per una notte, però sono cose che capitano. Lei fa danza, io faccio pilates. Ognuno ha i suoi impegni, improrogabili per giunta! Seh.. Le piacerebbe!“.

Un appuntamento da non perdere. Oggi è il compleanno dell’ inossidabile Milly Carlucci e Rai Play le dedica il programma L’Altra Milly, una raccolta di rari spezzoni tratti dal programma LAltra Domenica , dove debuttò come autrice di servizi accanto a Renzo Arbore che ci aveva come sempre visto lungo.

Svista hot per Giulia De Lellis: si è fatta un selfie in ascensore e non si é accorta che sulla porta era stato inciso un organo sessuale maschile. Qualcuno deve averla avvisata e, per fare la simpatica, ha zoomato sul cazzo e ha pubblicato.

Scambio di cortesie. Maria De Filippi commenta Tale e Quale Show e l'amico Carlo Conti con Cristiano Malgioglio e tutti i prof di Amici. Alessandra Celentano su Conti: “Bell’uomo”.

Ma che fine ha fatto Marco Columbro? Ha rifiutato programmi e reality. Ha aperto un piccolo hotel in Toscana con la bellissima compagna. Si tratta di Marzia Risaliti, grande amica di Martha e Ralph Fiennes con il quale anni orsono giró il film Cromophobia, protagonista Penelope Cruz.

Clayton Nortcross mangia troppo e beve tante centrifughe. Ecco che le Non è la Rai gli preparano tre beveroni con ingredienti rivoltanti. Lui deve assaggiarli per vincere la prova ricompensa, ma non ne indovina uno. Manco all’ oratorio.

Shaila Gatta “morta” ha parlato di una relazione tossica con un ex ballerino violento. Alessandro Rizzo, ex della gieffina, ha smentito dicendo che Shaila lo avrebbe tradito soprattutto con uomini più grandi. Dopo cinque anni passati con la collega, adesso ha ritrovato l’amore con un uomo, un imprenditore.

Avanti un altro. Beatrice Luzzi svelena: “Shaila lo ha detto che a Javier manca qualcosa per essere completo e quindi aspetta forse una nuova entrata…: la signora ha smontato il teatrino della ex velina che continua nel suo gioco saltando in braccio a Lorenzo: “mi sembra di abbracciare Javier, ma l’ho lavata”. Intendeva la mano. E la mamma (già la terza in questa edizione) le ha fatto visita: pianti, abbracci e baci anche sulla bocca.

La meno votata dal pubblico é stata Amanda Lecciso ora al televoto con Clarissa Burt, Iago Garcia e Mariavittoria Minghetti. Giovedì ci sarà la prima eliminazioni.

